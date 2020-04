Comment gagner de l’argent sur Instagram sans avoir 10 000 followers

Cela peut être un grand défi de gagner de l’argent sur Instagram si vous avez moins de 10000 abonnés. Mais saviez-vous qu’Instagram compte plus d’un milliard d’utilisateurs par mois? C’est beaucoup de gens, et peut-être que maintenant que vous passez plus de temps à la maison et que vous avez plus de temps libre à cause du coronavirus, vous voulez tirer le meilleur parti de votre compte Instagram et commencer à gagner de l’argent.

Dans cet article, nous vous montrerons les différentes façons de gagner de l’argent sur Instagram, même sans avoir 10 000 followers.

Pourquoi est-il important d’avoir 10 000 abonnés?

Sur Instagram, atteindre 10 000 followers est quelque chose comme un tournant. Soudain, plus de portes s’ouvrent et vos efforts pour gagner de l’argent sur le réseau social deviennent beaucoup plus faciles.

Non seulement il y a plus de marques à la recherche de coopérations, mais vous obtenez également la fonction «Glissez vers le haut»Dans vos histoires. Les marques aiment vraiment cette fonctionnalité, car vous pouvez inclure des liens dans vos histoires, ce qui leur donne une augmentation des visites et du référencement.

Mais cela ne signifie pas qu’il est impossible de commencer à gagner de l’argent avec moins de 10 000 abonnés.

Que vous soyez un influenceur individuel ou que vous ayez une entreprise, nous vous montrerons les meilleures façons de commencer gagner de l’argent sur Instagram avant d’atteindre 10 000 abonnés.

Instagram pour les particuliers contre les entrepreneurs

Si vous voulez gagner de l’argent en tant qu’individu, votre objectif principal est d’attirer des marques. La seule raison pour laquelle les marques vont vous donner de l’argent est à cause de votre influence sur votre public cible. Donc, obtenir des relations et avoir un public engagé c’est la première chose sur laquelle vous devez vous concentrer.

Maintenant, si vous avez une entreprise, vos objectifs sont différents, car au lieu d’utiliser votre contenu pour attirer des marques, ce que vous voulez, c’est d’attirer autant de personnes que possible qui interagissent avec votre propre contenu.

Mais cela ne signifie pas que vous devez publier du spam. Ne tombez pas dans l’erreur typique du débutant, avec cela, vous ne ferez qu’effrayer votre public. Vous devez créer un contenu très créatif et intéressant qui éclipse le contenu que vos concurrents publient.

Faites des photos incroyables et postez-les avec une histoire dans la description. Vous pouvez également souligner lorsqu’un de vos produits a aidé quelqu’un.

Créez du contenu engageant et engageant lié à votre industrie de marque. Soyez cohérent dans vos publications et prenez des mesures pour établir des relations avec d’autres utilisateurs.

Vous pouvez facilement établir des relations en partageant ce que les gens aiment d’Instagram: des photos d’autres utilisateurs, des commentaires sur vos publications ou des réponses à vos histoires.

Comment gagner de l’argent sur Instagram sans avoir 10 000 followers

Il est vrai qu’avec moins de 10 000 followers, vous aurez moins d’outils disponibles pour vous aider à monétiser, et celui qui vous dira le contraire ment. Mais vous pouvez toujours faire plusieurs choses pour commencer.

Commençons!

Gagnez de l’argent sur Instagram avec des publications sponsorisées

Il s’agit d’une méthode de monétisation très courante par les influenceurs individuels. Fondamentalement, une marque vous paie pour créer du contenu publicitaire pour elle sous forme de publications ou d’histoires.

Pour y parvenir, vous devez vraiment avoir une forte présence au sein de vos followers, ainsi que la confiance et l’engagement.

Pour cette raison, il est important que vous vous assuriez de ne coopérer qu’avec les marques que vous aimez, qui sont vraiment spécifiques à votre niche de marché. Si vous faites de la publicité pour un logiciel antivirus et que votre compte concerne la randonnée, les voyages ou la nourriture, vous perdrez confiance et réputation auprès de vos abonnés.

D’un autre côté, si votre flux Instagram concerne le ski, par exemple, vous pourriez parfaitement annoncer des lunettes de protection des yeux brillantes contre les UV. De cette façon, vous obtiendrez un meilleur engagement.

Bref, il est extrêmement important connaissez votre public.

Élément recommandé: Comment établir une stratégie marketing efficace sur Instagram

Maintenant, vous vous demandez peut-être, Comment faire en sorte que les marques me sponsorisent alors que je n’ai que quelques milliers de followers? Ce n’est pas si difficile!

Eh bien, c’est si vous avez créé une présence en ligne remarquable et avez une excellente relation avec vos abonnés. Même si c’est le cas, les marques sont susceptibles de vous contacter directement. De nombreuses petites entreprises qui commencent à consacrer un peu de budget au marketing d’influence Instagram commenceront généralement par contacter des comptes individuels ayant un plus petit nombre d’abonnés. Pensez qu’ils doivent également commencer.

Mais rappelez-vous, la première chose est de passer du temps sur votre compte à publier des histoires vraiment attrayantes qui intéressent votre public, à écrire de longues histoires et à toujours répondre aux commentaires de vos abonnés.

Gagnez de l’argent sur Instagram en faisant la promotion de vos produits

Si vous avez une boutique en ligne, pourquoi ne pas également ouvrir un compte Instagram?

C’est un excellent moyen de faire connaître les produits que vous vendez. Vous pouvez remplir votre compte Instagram d’images attrayantes avec des gens montrant vos produits.

Et vous n’avez pas besoin d’avoir un modèle, créez simplement un bon arrière-plan pour que le produit se démarque.

Quoi qu’il en soit, il est important d’investir un peu pour avoir un bon appareil photo. Les utilisateurs d’Instagram ne verront pas votre flux deux fois s’il est plein d’images de faible qualité. De plus, s’ils voient que vos images sont de mauvaise qualité, ils peuvent penser que votre produit est également médiocre.

Une autre excellente façon de promouvoir vos produits consiste à afficher les ventes flash dans l’image bio. Vous pouvez également annoncer des spéciaux de vacances ou des articles chauds. Utilisez des émoticônes pour capter l’attention des utilisateurs et assurez-vous de les publier également dans vos histoires, car tout le monde ne les verra pas dans votre flux.

Les histoires sont un excellent moyen de faire preuve de créativité et d’impliquer les gens avec votre public. Vous pouvez inclure différents autocollants, sondages, emplacements et même des comptes à rebours pour créer la peur de manquer des offres.

Comme vous n’aurez pas encore la fonctionnalité Swipe Up dans vos histoires, vous pouvez inclure des autocollants Ils disent des choses comme “appuyez ici”, attirant les utilisateurs directement vers votre message. Vous pouvez également utiliser le «lien dans mon compte» pour inciter vos utilisateurs à visiter votre profil et à cliquer sur le lien sur votre site Web.

Astuce importante: Voulez-vous partager un lien, mais ne disposez pas de la fonction Swipe Up? Ajouter une enquête dans votre histoire et demandez aux téléspectateurs de cliquer sur “Oui” s’ils souhaitent découvrir ce qui se cache derrière le lien. Envoyez ensuite le lien dans un message privé à chaque personne qui a dit “Oui”.

N’oubliez pas que vous n’avez pas besoin de 10 000 abonnés pour promouvoir votre entreprise. Vous ne recevrez probablement pas directement un grand nombre de trafic ou de ventes d’Instagram, ce qui signifie que vous devrez également monétiser à partir d’autres endroits. Mais l’important est de construire une relation avec votre public. Ensuite, les ventes viendront.

Une fois que vous établissez de nouvelles relations de confiance, les chances sont vos ventes augmentent directement grâce au trafic Instagram.

Élément recommandé: 5 conseils pour déchaîner sur Instagram

Gagnez de l’argent sur Instagram avec Dropshipping

Semblable à une boutique en ligne, vous pouvez gagner de l’argent en faisant la promotion des produits que vous envoyez. Le dropshipping est un modèle commercial comme le commerce électronique, à la différence près qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un inventaire physique des produits.

Lorsqu’un client passe une commande, le fournisseur enverra le produit directement à la porte de votre client. Vous n’avez pas à vous soucier d’investir dans des produits, des emballages ou des articles d’expédition.

Grâce à la flexibilité du dropshipping, de nombreux dropshippers préfèrent utiliser instagram comme principal canal publicitaire, car il y a moins de risques d’expérimenter avec des articles qui ne se vendent pas très bien. De plus, c’est gratuit! Donc, si vos commandes Instagram montent en flèche ou tombent en panne, vous ne perdez jamais d’argent.

Il est vrai que les bénéfices peuvent être inférieurs car vous êtes susceptible d’avoir beaucoup de concurrence avec ces produits, mais c’est une façon de commencer gagner de l’argent même en ayant moins de 10 000 abonnés Instagram. Comme pour le commerce électronique, définissez une audience et assurez-vous d’inclure un signal d’alarme clair afin que vos clients sachent où aller lorsqu’ils souhaitent acheter le produit.

Gagnez de l’argent sur Instagram en vendant vos propres produits

Êtes-vous l’auteur de livres électroniques? Peut-être que vous faites des guides de voyage ou de fitness? Ou peut-être des produits physiques comme des bracelets, des colliers, des chaînes …?

De nombreux créateurs font la promotion de produits exclusivement sur Instagram, juste une petite page Web pour afficher leurs produits et accepter les paiements. Vous n’avez même pas besoin d’une boutique en ligne pour ce faire. Par exemple, WordPress vous permet de créer une section sur votre blog où vous pouvez vendre et recevoir des paiements pour vos produits via un simple plugin.

Vous pouvez également vendre des produits sur Instagram en marquant le produit dans une image. Ce type de publication permet aux utilisateurs d’accéder aux détails du produit, ainsi qu’à son prix.

Vous pouvez également vendre des produits sur Instagram en marquant le produit dans une image. Ce type de publication permet aux utilisateurs d’accéder aux détails et aux prix des produits. Il donne également aux utilisateurs un lien où ils peuvent acheter le produit. Vous devez utiliser des hashtags. Un bon hashtag l’ajoutera à une page avec des images associées. Donc, si quelqu’un cherche quelque chose comme un collier, il est probable qu’il verra votre message avec tout le monde.

Gagnez de l’argent sur Instagram en devenant affilié

Vous pouvez devenir affilié à différentes marques et recevoir une commission pour ce qu’elles vendent. Les liens d’affiliation sur Instagram sont souvent considérés comme des liens traçables ou comme un code promotionnel.

La différence entre un influenceur et un affilié est qu’en tant qu’influenceur, vous essayez principalement d’augmenter la notoriété de la marque. En tant qu’affilié, l’objectif est plutôt d’amener les gens à cliquer sur des liens et à faire des achats pour gagner une commission.

Créez des articles attrayants pour capter l’attention de votre public. Faites-leur savoir dans l’histoire qu’ils peuvent trouver le lien du produit dans votre biographie. De nombreuses entreprises vous accepteront en tant qu’affilié, même si vous n’avez pas 10 000 abonnés. Ce sont généralement de petites entreprises. Par exemple, peut-être une nouvelle agence de voyages. Vous n’obtiendrez pas non plus une grosse commission, mais c’est mieux que rien.

Gagnez de l’argent sur Instagram en vendant vos services

Enfin, vous pouvez gagner de l’argent sur Instagram en vendant vos services. Il y a beaucoup de comptes sur Instagram qui vendent des services comme des séances de photographie, des tatouages, des séances d’entraînement personnel, des extensions de cils et des coiffures, des cours en ligne, etc.

La plupart de ces petites entreprises sont gérées à domicile, de sorte qu’elles peuvent ne pas avoir (ou même ne pas vouloir) de site Web d’entreprise pour partager leurs talents. Dans ce cas, Instagram est le moyen idéal pour atteindre les gens et attirer des clients.

Un excellent moyen est de trouver comptes dans votre même créneau et zone géographique, filtrez les comptes avec un public massif (10 000 et plus) et suivez autant de followers que possible.

Il s’agit très probablement de l’audience que vous souhaitez voir dans vos publications. Et, si vous pouvez offrir un service meilleur ou moins cher que vos concurrents, ils sont plus susceptibles de prendre rendez-vous avec vous.

C’est un excellent moyen d’obtenir des références par le bouche à oreille. Et il est tout à fait possible de se passer de 10 000 followers.

L’inconvénient du marketing sur les réseaux sociaux

Bien que vous puissiez gagner de l’argent via Instagram, et beaucoup d’argent une fois que vous avez un large public, ce n’est jamais une bonne idée de construire votre entreprise à 100% à la merci d’un réseau social.

Avec les médias sociaux, vous ne savez jamais quand il y aura un effondrement de la popularité. De plus, vous ne possédez pas vraiment votre compte et pouvez être pénalisé ou même banni si vous faites quelque chose de mal ou si trop de personnes vous dénoncent. Il existe donc de nombreux influenceurs qui créent d’autres plans de sauvegarde.

Essayez de diversifier votre trafic, qui ne provient pas uniquement d’Instagram. Vous pouvez commencer par créer une liste de diffusion. Une liste d’email? Si vous ne le saviez pas, le marketing par e-mail a l’un des taux d’engagement et de conversion les plus élevés du marché.

Que peut-on faire avec une liste de diffusion?

Les options sont infinies. Vous pouvez envoyer vos clients par e-mail … des mises à jour du blog, les informer sur les nouveaux produits, les promotions, voire leur envoyer une recommandation pour visiter votre compte Instagram.

Et si vous utilisez le marketing d’affiliation comme source de revenus, vous pouvez leur envoyer les dernières offres des entreprises que vous promouvez ainsi que votre lien d’affiliation.

Comment pouvez-vous utiliser Instagram pour développer une liste de diffusion?

Il existe quelques astuces pour inciter vos abonnés Instagram à rejoindre votre liste de diffusion.

La première chose est d’inclure votre site Web dans votre biographie Instagram. Sans lien, les abonnés ne sauront pas où aller pour voir votre contenu. Une fois qu’ils ont cliqué sur votre lien, vous pouvez les amener sur une page de destination avec rien de plus qu’un titre clair expliquant pourquoi ils devraient s’abonner, et un formulaire en dessous.

Enfin, vous pouvez également utiliser la fonction de blocage de contenu. Cela obligerait les utilisateurs à s’abonner à votre site Web pour accéder au contenu. Si vous rendez votre contenu unique et attrayant sur votre Instagram, vous ne devriez avoir aucun problème à recevoir des e-mails sur votre blog. Et profitez de la vidéo sur Instagram!

C’est tout. J’espère que ce guide vous a inspiré sur la façon de commencer à gagner de l’argent sur Instagram, même si vous avez moins de 10000 abonnés. Mais rappelez-vous, La chose la plus importante est de construire des relations et des engagements avec vos followers!

Partagez-le avec vos amis!