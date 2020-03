Comment Game of Thrones a inspiré la meilleure nouvelle fonctionnalité des téléviseurs Panasonic

Mon Dieu, les nouveaux téléviseurs tournent rapidement, non? Avec un cycle de produits annuel strict, et des sites comme IFA et CES 2020 offrant de nombreuses opportunités aux plus grandes marques de télévision de montrer leurs produits, de nouveaux décors sont constamment présentés – souvent avec seulement des mises à niveau incrémentielles entre les générations.

À première vue, 2020 peut sembler être l’une de ces années – OLED est maintenant fermement établie dans les gammes de produits premium, tandis que la plupart des nouvelles gammes semblent être un polissage de ce qui a précédé.

Mais il y a une nouvelle technologie de télévision pour 2020 qui n’est pas assez criée, et ce sont les nouveaux capteurs de luminosité inspirés de Game of Thrones utilisés par les téléviseurs Panasonic et LG. Voici pourquoi il vaut la peine d’y prêter attention.

Dolby Vision IQ 101

Tout a commencé avec Dolby Vision IQ: un algorithme conçu pour améliorer l’étalonnage du téléviseur lorsque vous regardez le format dynamique HDR Dolby Vision.

Qu’est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que les métadonnées fournies pour le contenu Dolby Vision – lui permettant de déployer les subtilités de la vidéo HDR aussi efficacement et précisément que possible pour chaque plan ou scène d’un film ou d’un documentaire – sont désormais en mesure d’améliorer davantage l’image à l’écran en réponse à la luminosité de votre salon.

S’adressant à TechRadar, Dolby nous a dit que ces corrections d’image vont beaucoup plus loin que de simplement augmenter la luminosité du panneau de télévision pour compenser.

De nombreuses émissions télévisées sont désormais produites en Dolby Vision: le format HDR dynamique privilégié par Netflix. (Crédit d’image: TechRadar)

“Nous ne réglons pas la luminosité ou le contraste”, a déclaré le représentant de Dolby. «Ce serait un cadre global, et donc ne fournirait pas une expérience cohérente.

«L’algorithme de compensation de la lumière ambiante Dolby Vision IQ est appliqué avec une précision de 12 bits et modélise la sensibilité au contraste du système visuel humain à différents degrés d’adaptation à la lumière pour reproduire à quoi le contenu aurait ressemblé à un créateur de contenu dans un environnement de visualisation de référence.»

Les téléviseurs haut de gamme ont tendance à mieux paraître dans des environnements plus sombres, où le rétroéclairage d’un téléviseur LCD – ou les pixels autoémissifs des téléviseurs OLED – ne sont pas affectés par les sources de lumière externes, que ce soit la lumière naturelle du jour ou le plafonnier et les lampes de table.

Il est très difficile pour les fabricants de téléviseurs de concevoir pour les aspects pratiques du domicile des gens – mais l’ajout de capteurs de lumière physiques au matériel TV est un grand pas vers la correction de cela.

Économie en cascade

Bien sûr, l’impact d’une telle fonctionnalité dépendra de la manière dont elle sera mise en œuvre – mais, étant donné que seule une grande partie de la vidéo est actuellement formatée en Dolby Vision, Dolby Vision IQ pourrait à première vue sembler inaccessible, voire hors de propos pour la majorité des téléviseurs les observateurs là-bas.

Dolby n’avait rien d’autre à nous dire à ce sujet, bien qu’une conversation avec Panasonic ait apporté un éclairage supplémentaire sur le sujet.

Nous avons parlé à Paul Darch, directeur général du groupe TV chez Panasonic Europe, qui nous a parlé de l’utilisation du capteur de lumière pour du contenu au-delà de Dolby Vision.

Le capteur de lumière de Panasonic est présent sur tous ses téléviseurs OLED 2020. (Crédit d’image: TechRadar)

Les capteurs de lumière, au moins sur les téléviseurs Panasonic, sont également en mesure de calibrer les paramètres d’image pour le contenu SDR, HDR10, HDR10 + et HLG – vous savez, tout le reste – grâce au nouveau mode Filmmaker, qui a été conçu pour limiter le traitement d’image trop zélé qui déforme l’intention originale des créateurs de contenu.

Cela est rendu possible par la fonction de détection intelligente de Panasonic, qui étend les capacités des capteurs de lumière pour affecter le contenu non Dolby Vision.

Comme Dolby Vision IQ, Intelligent Sensing pourrait probablement être plus clairement nommé pour être connecté aux capteurs de lumière – bien qu’il ne soit actuellement pas disponible sur les téléviseurs LG prenant en charge Dolby Vision IQ.

«L’impulsion pour optimiser l’affichage dans des environnements lumineux est venue des commentaires des consommateurs selon lesquels le contenu HDR peut apparaître sombre lorsqu’il y a un peu de lumière ambiante dans la pièce», a déclaré Darch.

“Cela est également vrai pour les téléviseurs OLED et LCD”, a-t-il ajouté. Nous avons le sentiment discret que la sortie du gradateur OLED sur les téléviseurs LCD / QLED peut faire partie de la raison pour laquelle la fonctionnalité a été développée, d’autant plus qu’elle n’est actuellement disponible que pour certains ensembles OLED.

Un jeu de maison

Darch cite spécifiquement le tristement célèbre épisode de Game of Thrones, The Long Night, qui a reçu une énorme quantité de plaintes pour des scènes sombres qui étaient incroyablement difficiles à distinguer pour de nombreux téléspectateurs – avec le directeur de la série Fabien Wagner blâmant la capacité des téléspectateurs à régler leurs téléviseurs, comme ainsi que (un peu plus équitablement) la compression que l’épisode a subie pour que HBO la diffuse et la diffuse, ce qui semble avoir réduit le détail de ses décors sombres.

Je suis sûr que cela avait l’air génial dans une baie d’édition de pointe avec le flux de travail numérique HDR complet ou autre. Mais lorsque leur sortie a été compressée pour chier pour les réseaux et le streaming, la plupart des téléspectateurs ont obtenu un désordre sombre et imperceptible. #GameofThrones30 avril 2019

Nous ne pouvons pas non plus en parler sans dire que la télévision moyenne n’est clairement pas aussi capable de distinguer les détails sombres que les écrans OLED haut de gamme. C’est pourquoi cette fonctionnalité de capteur de lumière pourrait ajouter tellement aux ensembles de budget et de milieu de gamme qui ont probablement plus besoin d’aide.

Darch nous a dit que ces capteurs de lumière pourraient «potentiellement» atterrir dans des écrans LCD à l’avenir, ce qui signifie qu’il est très possible que nous voyions cette fonctionnalité arriver à des ensembles plus milieu de gamme, où elle peut affecter un nombre beaucoup plus grand de téléspectateurs.

Nous n’avons pas pu savoir combien ces capteurs de lumière coûtent à fabriquer, mais nous supposons que ce n’est pas un montant énorme par rapport au coût global d’un téléviseur OLED ou LCD – et nous espérons les voir apparaître sur ce dernier dans la gamme 2021 l’année prochaine. On nous dit que Panasonic pense au moins à «une technologie de capteur plus sensible ou à un logiciel perfectionné», nous espérons donc qu’il y aura encore plus à signaler à ce sujet.

Nous avons également essayé d’obtenir des commentaires de Dolby sur la possibilité d’une fonctionnalité Dolby Atmos IQ qui calibrerait le son surround en réponse au bruit ambiant dans une pièce, mais la société ne serait pas attirée. On peut rêver, hein?