comment gérer le phishing et le smishing sans prendre de risques

Phishing et Smishing sont les deux noms utilisés pour indiquer deux tentatives de fraude en ligne respectives qui arrivent par e-mail et SMS. Les deux escroqueries informatiques menacent presque quotidiennement la sécurité de nombreux utilisateurs, qui pourraient se retrouver en difficulté et risquer de perdre leurs données personnelles voire, les économies présentes sur les cartes bancaires ou les comptes courants.

Phishing et Smishing: comment gérer les deux escroqueries en ligne!

Les risques d’hameçonnage et de smishing ne doivent pas être sous-estimés, de simples messages pourraient s’avérer vraiment dangereux. Par conséquent, il est vraiment important d’apprendre à gérer les tentatives de fraude en ligne.

Heureusement, peu de conseils s’avèrent plus que suffisants pour se défendre contre les deux fraudes informatiques. En fait, en reconnaissant le phishing par e-mail et le smishing par SMS, il suffira de procéder à leur élimination pour être totalement en sécurité. Mais comment identifier les messages frauduleux? Encore une fois, gardez à l’esprit certains détails et dans quelques instants, il sera possible de comprendre la nature du message reçu.

Tentatives de fraude en ligne: comment reconnaître les messages frauduleux et les e-mails frauduleux!

Tout d’abord, nous recommandons prêter une attention particulière à l’adresse d’origine du message. Les cybercriminels ont l’habitude de créer des adresses presque identiques à celles des entreprises ciblées, mais même une petite incohérence, sous la forme d’un seul caractère différent, permet de démasquer l’origine peu fiable de l’email ou du SMS en question. La lecture très attentive du message est également fondamentale, car elle est souvent caractérisée par des erreurs grammaticales qui agissent comme un signal d’alarme; et la demande constante de cliquer sur les liens en surbrillance, ou de télécharger les fichiers joints, à utiliser pour l’insertion, jugée nécessaire, d’informations sensibles.

Dès que les principales caractéristiques seront reconnues, il sera fondamental et suffisant de procéder à laélimination immédiate de communication. C’est le seul moyen de protéger votre argent et vos données personnelles.