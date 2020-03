Comment Google Maps vous aidera pendant l’épidémie de coronavirus – .

Google Maps peut être un outil utile lorsqu’il s’agit de faire face aux perturbations commerciales causées par l’épidémie de coronavirus.

Google conseille aux propriétaires d’entreprise de mettre à jour leurs listes Google Maps avec des informations spécifiques si elles sont affectées par l’épidémie de COVID-19.

Les utilisateurs réguliers de Google Maps doivent vérifier leurs endroits préférés sur Google Maps pour les changements d’heures ouvrables liés au coronavirus et d’autres informations pertinentes avant de sortir.

Le coronavirus est là pour rester un peu plus longtemps, maintenant que plusieurs zones chaudes ont été établies hors de Chine. Les deux dernières semaines ont vu une augmentation brutale de nouveaux cas en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et même aux États-Unis, et cela pourrait ne pas ralentir de sitôt. L’Italie est le meilleur exemple de ce que l’épidémie de COVID-19 peut faire. Le pays est passé de 0 à près de 10 000 cas en un peu plus de deux semaines, et il est désormais en détention, le nord de l’Italie ayant été mis en quarantaine ce week-end. Les choses ne sont pas aussi mauvaises dans d’autres pays, mais nous ne sommes pas sortis du bois. Chacun doit jouer son rôle lorsqu’il s’agit de lutter contre cette maladie, en évitant les événements surpeuplés et en voyageant dans les pays à haut risque, en utilisant de bonnes mesures d’hygiène personnelle et en restant isolé chaque fois que cela est nécessaire. Si vous êtes en bonne santé, vous devez quand même aller au travail si le travail à domicile n’est pas une possibilité, et vous devez quand même sortir pour chercher de la nourriture et des fournitures. Heureusement, la technologie peut vous aider à planifier votre lutte contre le virus, et Google Maps est l’une des applications qui pourraient fournir une assistance supplémentaire.

L’application mobile populaire de Google ne se limite pas à la navigation et aux itinéraires. Il peut également vous aider à découvrir des lieux d’intérêt autour de vous et fournir plus de détails sur les entreprises avec lesquelles vous devez interagir. Et étant donné que l’épidémie de coronavirus affectera plusieurs entreprises dans un avenir immédiat, Google Maps peut vous aider à décider s’il vaut la peine de s’aventurer dans un certain endroit.

Google a mis en place une nouvelle page d’aide qui demande aux propriétaires d’entreprise de fournir aux clients des informations mises à jour si leurs entreprises sont affectées par l’épidémie de COVID-19:

Si votre entreprise est affectée par COVID-19, mettez à jour votre profil Google My Business pour fournir les informations les plus précises à vos clients. Par exemple, modifiez vos heures d’ouverture si vous fermez tôt, ou ajoutez plus de détails à votre description. Les mises à jour s’afficheront sur votre profil d’entreprise dans la recherche Google et Maps.

Les propriétaires d’entreprise pourront mettre à jour leurs heures d’ouverture en cas de changement en raison de l’épidémie. Ils pourront également mettre à jour la description de leur entreprise au cas où leur entreprise serait affectée par les infections COVID-19:

Vous pouvez partager des informations sur les précautions supplémentaires que l’entreprise prend, si vous fournissez des services supplémentaires à la communauté ou si vous rencontrez des retards

Les autres propriétaires de mises à jour de Maps devraient envisager d’inclure des articles contenant plus de détails sur leur entreprise, tels que des détails sur leurs produits et services disponibles pendant l’épidémie. De plus, les propriétaires d’entreprise sont encouragés à fournir un numéro de téléphone mis à jour afin que les clients puissent toujours les joindre.

C’est le genre de conseils que les propriétaires d’entreprises devraient absolument considérer s’ils envisagent de fermer leurs magasins ou de réduire leur activité dans les semaines ou les mois à venir. Comme je l’ai dit précédemment, il nous appartient à tous de contribuer à réduire le risque de propagation de la maladie, car les gouvernements et les responsables de la santé ne suffisent pas à lutter contre l’épidémie.

Tout comme les propriétaires d’entreprise doivent absolument suivre les conseils de Google à ce sujet, les utilisateurs réguliers de Google Maps devraient envisager d’utiliser l’application pour rechercher des informations mises à jour sur certains de leurs restaurants, magasins et autres entreprises préférés avec lesquels ils pourraient travailler régulièrement, avant de s’aventurer dans l’un .

