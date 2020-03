Comment ignorer votre paiement Apple Card de mars sans intérêt

Une autre mesure qu’Apple a prise pour atténuer l’impact du coronavirus est de permettre aux clients de la carte Apple d’ignorer leurs paiements de mars sans pénalité ni intérêt. Cependant, l’offre n’est pas automatique, lisez la suite pour savoir comment la configurer pour votre compte.

Au cours du week-end, Apple a commencé à partager des e-mails avec les clients de la carte Apple, prévenant qu’il leur permettrait de payer ce mois-ci sans intérêt.

Comment ignorer le paiement de la carte Apple de mars sans intérêt

Dans l’application Wallet sur votre iPhone, vous pouvez envoyer un message à l’assistance Apple Card pour lui demander de dire «Je souhaite m’inscrire au programme d’assistance à la clientèle».

Alternativement, vous pouvez suivre ce lien qui ouvrira un chat Apple Business avec le support client Apple Card avec la demande pré-remplie dans le champ de texte.

Pour plus d’informations sur la prise en charge de la carte Apple, vous pouvez consulter la page de destination d’Apple ici.

Apple a été très proactif dans sa réponse à la pandémie de coronavirus. Il a fermé tous ses magasins de détail (à l’exception de ceux qui rouvrent en Chine) à partir du week-end dernier, accélère le processus d’examen des applications liées à COVID-19 de sources fiables et fait un don à l’initiative Silicon Valley Strong.

La Silicon Valley est notre maison et nous savons que les prochaines semaines apporteront des défis incalculables aux nombreuses petites entreprises de notre communauté. Nous soutenons #SiliconValleyStrong pour aider nos voisins à traverser cette période sans précédent.

– Tim Cook (@tim_cook) 18 mars 2020

