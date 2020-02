comment ils vident leur crédit avec VAS

Il peut s’agir de paresse, de confiance excessive, voire de distraction, mais c’est très facile pour nous, utilisateurs de toute compagnie de téléphone, parfois ne pas être trop attentif aux petites déceptions auxquelles nous sommes soumis d’eux. En fait, il arrive souvent que ces entreprises soient complices de tiers afin de nous voler de l’argent à travers une série de subterfuges qui, bien que techniquement légaux, doivent être considérés comme déloyaux et subtils. C’est précisément ainsi que de temps en temps nous nous trouvons abonnés à des services que nous ne savions même pas avoir demandés. Ce n’est pas un hasard siAGCOM a infligé plusieurs amendes à plusieurs de ces sociétés.

Quels sont ces subterfuges et quels sont les SAV

La méthode pour activer ces services non sollicités (appelés VAS), tels que l’horoscope, les abonnements à des jeux en ligne ou des magazines de qualité douteuse, et bien plus de ce genre est en fait très simple: tout simplement cliquez accidentellement n’importe où sur une page de ces, qui s’ouvrent souvent à nous contre notre gré ou parce que nous avons appuyé sur des bannières ou comme ça. Parfois même juste en cliquant dessus il peut suffire d’activer automatiquement un abonnement. Et donc, dès le premier instant, nous finissons par payer pour des abonnements qui ne coûtent pas jamais moins de 5 euros, pour des services qui ne nous intéressent même pas. Que faire dans ces cas? En plus d’être très prudent, que le premier des conseils que nous pouvons vous donner, l’important est de appeler le numéro de référence de votre prestataire de services pour demander un remboursement et faire désactiver tout service non sollicité en dehors de votre contrat initial, vous pouvez également appeler le numéro gratuit du service. Lorsque vous demandez à votre compagnie de téléphone de bloquer complètement VAS, à partir de ce moment, ils seront obligés de vous protéger pour toute éventualité l’avenir.