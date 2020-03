comment ils volent votre argent

Les nouveaux escroqueries pensé par les criminels passent par le soi-disant mécanisme de SIM cloné des principaux opérateurs téléphoniques, tels que Vodafone, Wind Tre et TIM, dans le but ultime de vider les comptes courants des pauvres malheureux effectivement visés.

Dans une période d’urgence comme celle que nous vivons et traversons actuellement, l’utilisateur moyen doit savoir regarder encore plus sur ses épaules, car le danger et la tentative d’escroquerie semblent toujours se cacher. Après vous avoir parlé des risques pour les comptes courants et PostePay, nous parlons ici du soi-disant SIM cloné.

Les cybercriminels décident d’exploiter quelles sont nos habitudes les plus intimes et la négligence, à partir de l’immense partage de information et des données sensibles sur les réseaux sociaux. A partir de là, le nécessaire pour en présenter un est collecté demande de Remplacement de la carte SIM à l’opérateur téléphonique dont vous êtes client, afin qu’il puisse “mettre la main sur votre numéro de téléphone”.

SIM cloné: comment fonctionne l’arnaque

La transition est très important de bénéficier du nouveau mécanisme d’accès aux comptes courants bancaires, consistant précisément à envoyer un SMS au numéro de téléphone dédié ou indiqué. Une fois qu’ils ont reçu la carte SIM, ils tenteront immédiatement d’accéder, dans le but ultime de vider de chaque centime.

Dans le cas où un autre est présent PIN, activera la deuxième partie du plan, liée à ce que l’on appelle phishing, un e-mail sera alors envoyé dans lequel ils feront semblant de l’entreprise et vous inviteront à appuyer sur un lien par lequel ils voleront toutes les données sensibles.