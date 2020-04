Comment importer des données à partir d’une autre feuille de calcul Google Sheets?

Si vous devez importer des données à partir d’une autre feuille de calcul Google Sheets, vous pouvez le faire de deux manières. Extraire toutes les données d’une autre feuille du fichier ou d’une feuille de calcul est complètement différent et ici, nous allons vous montrer comment vous pouvez le faire très simplement.

Afin que vous puissiez travailler mieux et plus efficacement, nous avons cet article pour vous qui essaie d’ajouter et de supprimer des colonnes et des lignes dans Google Sheets. De cette façon, vous pouvez créer plus de feuilles de calcul et utiliser beaucoup plus de données.

Pour obtenir des données d’importation à partir d’une autre feuille de calcul

La première méthode nécessite que vous ayez plusieurs feuilles dans un document. Vous pouvez y accéder si dans votre document vous avez plusieurs feuilles qui font face au bas de la page. En cas d’ajout d’un autre, il vous suffit d’appuyer sur le symbole plus (+) pour en créer un nouveau.

Pour voir s’il y a plusieurs feuilles dans un document, vous devez aller au bas de la page. Vous devez démarrer votre navigateur préféré et accéder à Google Sheets. Lorsque vous y êtes, vous devez ouvrir l’une des feuilles de calcul. Ensuite, vous devez cliquer et mettre en surbrillance la cellule dans laquelle vous souhaitez importer les données.

De cette façon, vous cliquerez sur une cellule vide où vous souhaitez placer les données. Ensuite, vous devez écrire une formule qui fait référence à la cellule de l’autre feuille. Si vous nommez vos feuilles, vous devez mettre le nom au lieu de “Nom de la feuille” et la cellule à laquelle vous voulez vous référer après le point d’exclamation. Cela peut ressembler à ceci:

= ! B7

De même, vous devez appuyer sur la touche Entrée et les données de l’autre feuille apparaîtront dans cette cellule. Comme par magie, la cellule sera remplie de données.

Pour importer d’autres types de documents

En plus d’importer des données à partir d’une feuille qui se trouve à l’intérieur d’une feuille de calcul, vous pouvez également faire référence aux cellules d’un document complètement différent. La formule doit être légèrement modifiée de celle illustrée ci-dessus, mais elle fonctionne de manière très similaire.

Vous devez commencer votre feuille à partir du document dans lequel vous allez importer les données et noter la plage de cellules pour faire la référence. Pour illustrer avec un exemple, la gamme A22: E27 sera utilisée pour ce guide.

Ensuite, vous devez copier l’URL complète de la feuille de calcul dans le presse-papiers. Cliquez sur la barre d’adresse, puis vous utiliserez le raccourci clavier CTRL + C pour Windows et Chrome OS. La combinaison CMD + C sera utilisée si c’est le cas de macOS.

Vous devez maintenant revenir à la page d’accueil de Google Sheets et ouvrir la feuille de calcul où vous souhaitez importer les données. Ainsi, vous devez cliquer sur une cellule vide et écrire:

= IMPORTRANGE (« »,« »)

Où l’URL est le lien que vous avez copié et CellRange indique les cellules que vous souhaitez importer. Vous devez maintenant coller l’URL entre les guillemets en appuyant sur CTRL + V pour Windows ET Chrome OS ou Cmd + V pour macOS. Ici, vous devez saisir la plage, puis appuyer sur la touche Entrée. Cela devrait ressembler à ceci:

= IMPORTRANGE (“http://docs.google.com/spreadsheets/d/URL/to/spreadsheet/edit”, “A22: E27”)

Si vous avez plusieurs feuilles dans l’autre document, vous devez spécifier celle à laquelle vous souhaitez vous référer. Par exemple, si vous vous retrouvez à importer à partir d’une feuille appelée Sheet2, vous devez taper “Sheet2! A22: E27 »au lieu de cela.

Vous devez appuyer sur Entrée et vous pourrez voir l’erreur “#REF!”. C’est tout à fait normal, Google Sheets n’a besoin que de vous pour lui permettre d’accéder à l’autre feuille. Pour ce faire, vous sélectionnez la cellule avec l’erreur puis cliquez sur “Autoriser l’accès”.

Le chargement prendra quelques secondes, mais lorsque la plage de données sera terminée, vous pourrez tout importer directement dans votre feuille de calcul.

Encore une fois, comme par magie, toutes les données de la plage de cellules sont importées dans votre document. Même si le formatage des cellules comme les couleurs ne suit pas les données lors de l’importation à partir d’autres feuilles, ce sont les meilleures façons de référencer des cellules externes dans Google Sheets.

Partagez-le avec vos amis!