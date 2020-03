Comment installer Android 9 sur PC avec le projet Android-x86

Ceux qui souhaitent installer Android 9 sur PC ont de la chance grâce à la version stable publiée par Android-x86, un projet qui a facilité l’arrivée de la système d’exploitation mobile aux ordinateurs personnels.

Tout indique que Fuchsia OS marquera l’avenir des systèmes d’exploitation de Google en unifiant ses développements actuels. Mais le géant de l’Internet n’est pas pressé, il domine de main ferme le marché des smartphones avec Android et celui des ordinateurs avec Chromebooks sous Chrome OS ne cesse de croître. Ainsi, les solutions issues d’Android-x86 sont l’un des meilleurs moyens d’exécuter Android sur un PC. Et le plus fiable (pas le seul) une fois que le populaire Remix OS a été abandonné pour le marché grand public.

Android-x86 9.0 est un Distribution open source GNU / Linux et utilisation gratuite, basé sur le développement officiel de Google, Android Open Source Project (AOSP) 9.0 Pie, et permet son installation sur des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables ou des tablettes avec des architectures x86, des processeurs Intel ou AMD. Évidemment, il est retardé sur les versions officielles d’Android pour mobile (déjà annoncé Android 11), car il n’est pas facile de transférer l’architecture et le support à mettre en œuvre, rappelez-vous, sans l’aide de Google car il s’agit d’un projet externe et non officiel .

CARACTÉRISTIQUES

Android-x86 comprend toutes les fonctionnalités d’Android 9, des applications mises à jour, des API et des éléments d’interface utilisateur, avec caractéristiques que vous pouvez voir dans les notes de version et parmi lesquelles nous pouvons souligner:

Prise en charge des processeurs 32 et 64 bits avec le dernier noyau LTS 4.19.105.

Graphiques à accélération matérielle avec prise en charge d’OpenGL ES 3.x sur les GPU Intel, AMD et NVIDIA, QEMU (virgl) Mesa 19.3.4, ainsi que la prise en charge graphique expérimentale de Vulkan.

Prend en charge OpenGL ES 2.0 via SwiftShader pour la représentation logicielle sur les périphériques GPU non pris en charge.

Prend en charge les codecs à accélération matérielle sur les appareils dotés de la famille de graphiques Intel HD et G45.

Prend en charge le démarrage sécurisé depuis UEFI et l’installation sur des disques UEFI.

Il est compatible avec Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, appareil photo, audio et entrée pour les écrans multi-touch.

Il comprend un nouveau programme d’installation graphique GUI, la prise en charge du montage automatique des lecteurs USB externes et des cartes SD et la prise en charge des applications ARM via le mécanisme de pont natif, qui peut être activé dans Paramètres> Options Android-x86.

Intéressant également nouvelle barre des tâches avec lanceur alternatif Il prend en charge le mode fenêtre gratuite et place un menu de démarrage et une barre d’état système avec des applications récentes en haut de l’écran. L’orientation par défaut a également été activée sur les appareils sans capteurs connus et permettra enfin aux applications qui fonctionnent verticalement de s’exécuter sur un appareil paysage sans tourner l’écran.

Comment installer Android 9 sur PC

Android-x86 9 est proposé dans des images prédéfinies aux formats .ISO et .RPM et pour les versions 32 bits et 64 bits. Il peut être installé de plusieurs façons, en tant que système d’exploitation unique, avec les systèmes Windows ou Linux, dans des machines virtuelles ou simplement testé à partir d’un “Live-CD / USB” sans toucher au système installé. Il comprend une option automatique qui facilite l’installation d’Android sur la première partition disponible, en supposant que vous vouliez que ce soit le seul système d’exploitation pour votre PC.

Installation Cela se fait de manière similaire à d’autres systèmes d’exploitation. L’image est téléchargée, gravée sur un support optique ou mieux sur une clé USB ou un disque et utilisée pour fonctionner à partir du même support ou pour être installée.

Téléchargement d’images.

Sur les machines Windows, ils recommandent d’utiliser Win32 Disk Imager pour créer le programme d’installation avec les images .ISO, bien que vous puissiez utiliser d’autres applications similaires telles que Rufus.

Sur les systèmes Linux, vous pouvez utiliser la commande «dd» sur le terminal avec la commande «$ dd if = android-x86_64-8.1-r1.iso of = / dev / sdX», où sdX est le nom de votre périphérique USB.

Ils offrent également des .RPM qui sont installés comme tout autre package dans des distributions telles que Fedora / Red Hat / CentOS / SUSE.

Une option alternative est l’exécuter sur une machine virtuelle (WMware, Virtual Box ..), comme méthode idéale pour tester sans avoir à toucher à votre appareil Windows ou Linux. Depuis la version précédente, son support a été amélioré et Android-x86 propose des instructions spécifiques pour exécuter l’image dans VirtualBox.

Toute méthode que vous utilisez vous permettra d’utiliser le système de la même manière qu’Android sur un smartphone, dans ce cas sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable avec souris et clavier, et avec accès aux applications et jeux du Google Play Store. Vous le savez déjà, mais il convient de rappeler que cet Android 9 sur PC Ce n’est pas une vraie alternative à Windows ou Linux, mais c’est l’un des meilleurs moyens d’exécuter Android sur un PC. Il ne doit pas être utilisé dans des machines de production, mais dans celles destinées aux tests ou dans des équipements plus anciens que vous n’utilisez pas. car Android peut fonctionner avec des exigences matérielles très faibles.

Une autre alternative à utiliser pour exécuter Android sur un PC est Bliss OS (x86). Un développement très similaire qui vous permet d’installer Android sur Windows PC, Linux, Chromebooks ou tablettes. La dernière version publiée est la version bêta d’Android 10.