Comment installer le Google Play Store sur Huawei P40 Pro et Mate XS 5G

Avec quelques difficultés initiales, nous avons enfin pu suivre le guide proposé par Rui Tukayana et profiter de ceux très demandés Services Google également sur le tout nouveau sommet du groupe asiatique. Contrairement aux modèles précédents, en fait, Huawei P40 Pro a immédiatement montré quelques complications dans l’installation des applications Google. Problèmes “résolus” grâce au guide ci-dessous.

Avertissement important: armez-vous d’une sainte patience. la la procédure dure environ 2/3 heures si vous n’êtes pas particulièrement expérimenté. Il n’y a pas de complications particulières à signaler, mais très important est de le suivre pas à pas, sans sauter de point. Tous les points proposés ci-dessous sont d’une importance fondamentale!

exigences:

Le nécessaire avant de procéder consiste à:

Lecteur flash USB. Il convient à n’importe quelle marque / type, tant qu’il contient au moins 200 Mo d’espace libre.

Adaptateur type C pour smartphones. Ici aussi, il convient à toutes les marques. Sur Amazon, vous pouvez en trouver de nombreux à des prix attractifs. Nous vous conseillons ici.

Fichier “zz HUAWEI_Google_Installation“, Téléchargeable à partir d’ici.

procédure:

Nous ne nous plongerons pas dans de précieuses affections linguistiques. Nous allons regarder droit au but. Pour cette raison, voici une liste à puces de la procédure à suivre. Nous vous invitons chaleureusement à ne saute pas en aucune façon l’un des points énumérés, comme ils sont tous d’une importance essentielle.

Format USB FAT32 externe

Télécharger le fichier “zz HUAWEI_Google_Installation”

Copier sur USB externe

Connectez une clé USB externe au smartphone

Réglez le smartphone sur “Ne pas déranger” (veuillez mettre “silencieux” + “ne pas déranger”

Depuis le smartphone, accédez à Gestion des fichiers> Extraire dans le même répertoire (avant l’extraction, supprimez les autres fichiers du dossier autres que le * .zip)

Déplacer des fichiers extraits à la racine

Accédez à Paramètres> Système et mises à jour> Sauvegarde et restauration> Sauvegarde des données> Mémoire externe> Mémoire USB

Cliquez sur la sauvegarde qu’il trouve et restaurez-la

Allez dans le “G violet“À la maison, (avec l’écriture chinoise ci-dessous)

Appuyez sur Activer, Autoriser, Autoriser

Fermez toutes les applications en mémoire

Rouvrez la même application et laissez-la ouvert en arrière-plan

Installer les fichiers 1 à 6

Fermez toutes les applications en arrière-plan

Accédez à Paramètres> Utilisateurs et comptes> Ajouter un compte> Google> Existant

Faites le connectez-vous à votre compte Google

Si vous souhaitez ajouter des comptes Google, vous devez le faire maintenant sinon vous ne pourrez pas le faire plus tard

Allez dans Gestion des fichiers ed installer le fichier 7

Fermer les applications en arrière-plan

Ouvrez le Play Store

Installer l’ID de l’appareil (violet)

Ouvrez l’application Device ID et accordez des autorisations

Fermez toutes les applications en arrière-plan

Accédez à Paramètres> Applications> Applications et recherchez les services Google Play

Cliquez d’abord sur “Terminer” puis sur “Désinstaller”

Fermez toutes les applications en arrière-plan

Revenez au Gestionnaire de fichiers et installez les fichiers

Revenons à l’application Device ID et voyons si le non. dans “Google Service Framework“(Le but est de faire oublier ce numéro à l’appareil)

Fermez toutes les applications en arrière-plan

Revenons à Paramètres> Applications> Applications et cliquez sur les 3 points en haut à droite> Afficher les processus système

Recherchez Google Service Framework dans Paramètres> Applications> Applications

Cliquez sur Mémoire> Vider le cache et effacer les données

Fermez toutes les applications dans le backgroud

Revenons à l’application Device ID qui ne devrait plus montrer le non. “Google Service Framework”

Revenons à Paramètres> Applications> Applications et cliquez sur les 3 points en haut à droite> Afficher les processus système

Recherchez Google Service Framework dans Paramètres> Applications> Applications

– Cliquez sur Mémoire> Vider le cache et effacer les données 3 fois (va et vient)

Fermez toutes les applications dans le backgroud

Ouvrez le Google Play Store

Ensuite, allez dans Paramètres> Applications> Applications, recherchez “Google Play Store”> Stockage> Vider le cache

Fermez toutes les applications dans le backgroud

Ouvrez le Google Play Store que cette fois là devra montrer une erreur (comme pas de connexion)

Fermez toutes les applications dans le backgroud

Redémarrez le smartphone

Revenons à Paramètres> Applications> Applications et cliquez sur les 3 points en haut à droite> Afficher les processus système

Recherchez Google Service Framework dans Paramètres> Applications> Applications

Cliquez sur Mémoire> Vider le cache et effacer les données 3 fois (aller-retour

Fermez toutes les applications en arrière-plan

Retour à la gestion des fichiers ed installer le fichier no. 7

Fermez toutes les applications dans le backgroud

Redémarrez votre smartphone à nouveau

Revenons à Paramètres> Applications> Applications et cliquez sur les 3 points en haut à droite> Afficher les processus système

Chercher Google Service Framework dans Paramètres> Applications> Applications

Cliquez sur Mémoire> Vider le cache et effacer les données 3 fois (va et vient)

Cliquez plusieurs fois sur “Terminer” jusqu’à la fin de l’application

Ensuite, accédez à Paramètres> Applications> Applications> Google Play Store> Mémoire> Vider le cache

Fermez toutes les applications en arrière-plan

Retour à la gestion des fichiers ed installer le fichier no. 7

Fermez toutes les applications dans le backgroud

Entrez Google Play Store (s’il s’ouvre, tout va bien)

Fermez toutes les applications dans le backgroud

Accédez à nouveau à Paramètres> Applications> Applications> Services Google Play et cliquez sur désinstaller (puis sur désinstaller et installer> ok)

Fermez toutes les applications dans le backgroud

Retour à la gestion des fichiers ed installer le fichier no. 9

Fermez toutes les applications dans le backgroud

Redémarrage final

Autres informations utiles:

Les mises à jour du système ne doivent JAMAIS être effectuéessinon, toute la procédure devra être refaite.

à effacer les notifications restantes, faites glisser la notification de droite à gauche, cliquez sur l’engrenage> Autres paramètres> Disponibilité du service Google Play et désactivez la notification spécifique.

Avertissement:

La procédure suivante est le résultat de l’élaboration de procédures en ligne déjà existantes et s’inspire essentiellement de la vidéo de Rui Tukayana.