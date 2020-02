Comment j’ai rencontré votre mère: 10 raisons pour lesquelles Ted et Lily Aren ne sont pas de vrais amis

How I Met Your Mother est un spectacle qui vit et meurt sur les relations interpersonnelles de son noyau et la crédibilité de leurs amitiés. Après tout, comment sommes-nous censés croire qu’ils vont tous à Robots Vs. Des lutteurs ensemble si nous ne croyons même pas qu’ils sont de vrais amis?

Le problème est que, bien que la série puisse constamment nous dire à quel point le groupe central est proche, elle ne démontre pas toujours ce niveau d’amitié dans les actions du personnage. Un exemple particulier de cela est l’amitié entre Ted Mosby et Lily Aldrin. Le célibataire central de la série et la femme de son meilleur ami peuvent se connaître depuis le collège, et ils peuvent constamment insister sur le fait qu’ils sont amis, mais si vous regardez leurs actions les uns envers les autres tout au long de la série, vous obtenez une histoire très différente.

10 Lily quitte Ted au bord de la route

Imaginons que vous soyez sur le point de sortir avec quelqu’un que vous croyez parfait pour vous, et vous abandonnez cette date parce qu’un ami a besoin de vous tout en prenant une décision qui change la vie. Vous êtes un bon ami, alors vous laissez tout tomber pour être là pour eux. En retour, cet ami panique et vous abandonne au bord de la route loin de n’importe où. Diriez-vous que cette personne était votre amie?

C’est exactement ce que Lily a fait à Ted lors de la première saison de l’émission, l’épisode “Milk” quand elle a découvert qu’on lui avait proposé une interview pour une bourse d’art. Ted finit par ne jamais revenir à son rendez-vous parfait. Ce n’est pas quelque chose que de vrais amis se font.

9 Lily quitte Marshall pour poursuivre ses rêves

Dans l’un des plus grands rebondissements de l’émission, Lily annule son engagement avec Marshall pour poursuivre sa carrière d’artiste. Des moments de choix monumentaux comme celui-ci ne sont qu’une réalité et choisir ses rêves plutôt que son fiancé ne fait pas de Lily une mauvaise personne. Laisser Ted ramasser les morceaux en fait cependant une mauvaise amie.

L’absence de Lily envoie Marshall dans une spirale descendante qui consume complètement la vie de Ted, et à travers tout cela, Lily est complètement absente, coupant les liens non seulement avec son ex-fiancé mais aussi Ted. Quelque chose dont il est vraiment blessé, et elle doit être poussée à s’excuser, comme une mauvaise amie.

8 Ted appelle Lily un “Grinch”

Comment j’ai rencontré ta mère utilise le dispositif de cadrage de Future Ted racontant à ses enfants l’histoire de sa vie, et en conséquence utilise souvent des mots de code pour certains des gangs moins que les ébats PG. Dans l’épisode de la saison 2 “Comment Lily a volé Noël”, après la rupture de Lily et Marshall, il est révélé que pendant son absence, Ted l’a appelée “Grinch”.

De toute évidence, “Grinch” est une couverture pour une insulte beaucoup moins amicale avec laquelle vous pourriez étiqueter l’ex de votre meilleur ami. Ted prétend qu’il n’a eu recours qu’à des insultes grotesques pour aider Marshall à traverser la rupture, mais même lorsque Lily revient, il ne s’excuse pas et double même de laisser tomber la G-Bomb. Pas quelque chose qu’un ami ferait.

7 Lily vole le patron de Ted

Dans l’épisode de la saison 2 intitulé “Aldrin Justice”, Ted fait une énorme faveur à Lily en lui obtenant un emploi au cabinet d’architecture pour lequel il travaille actuellement. À l’époque, Lily était plutôt perdue dans la vie, étant récemment revenue de San Fransico et occupant un emploi hilarant dans un restaurant à thème hawaïen, ce n’était donc pas une mince faveur. Comment Lily a-t-elle remercié Ted? En volant à son patron.

Certes, Hammond Druthers était un “Grinch” condescendant, mais le coup a quand même failli faire tirer Ted et bien d’autres à la firme. Pas exactement comme un vrai ami vous remercierait de les avoir embauchés.

6 Ted amène des filles au hasard aux événements de Lily sans préavis

Un thème constant tout au long de l’émission est le voyage de Ted pour trouver The One, quelque chose qui lui prend plus qu’une poignée d’essais pour bien faire les choses. Quelque chose d’évident dans l’épisode de la saison 5 “Say Cheese”, dans lequel il est révélé qu’au fil des ans, Ted a amené des femmes qu’il connaît à peine à des événements marquants de l’histoire du gang.

En soi, ce n’est pas trop mal, peut-être qu’une de ces filles aurait pu être The One, mais le fait qu’il les amène souvent complètement sans avertissement et ne se souvienne même pas de la plupart des noms de ces filles franchit vraiment une ligne. Bien qu’il soit initialement offensé lorsque Lily l’emmène en voyage dans “Random Skank Lane”, il n’est pas seulement évident que Ted est un mauvais ami, mais une mauvaise personne.

5 Lily rompt avec tant de gens

Dans l’épisode de la saison 4 “The Front Porch”, il est révélé que ce que beaucoup de Ted pensait avoir été des ruptures anormales hors de son contrôle avait en fait été incité entièrement par Lily. Alors que oui, rompre Ted avec Karen pourrait être la plus grande faveur que l’on lui ait jamais faite, la plupart de ces filles étaient gentilles et l’une d’entre elles était Robin.

Son excuse est qu’elle ne peut pas voir ces filles se joindre à elle, Ted et Marshall sur le porche avant leur crépuscule pour des tasses de thé et des jeux de bridge. C’est une raison assez égoïste de mettre Ted à travers ce chagrin, et elle ne sait même pas comment jouer au bridge.

4 Ted essaie d’empêcher Lily d’emménager dans l’appartement …

Tout au long des neuf saisons du spectacle, le casting tourne autour du même appartement au-dessus du pub MacLaren, mais à l’origine, il était juste peuplé par Ted et Marshall. Dans l’épisode de la saison 1 “Le duel”, l’appartement de Lily est transformé en restaurant chinois et, suivant la suggestion de Ted, elle emménage avec lui et le maréchal.

Elle apporte également toutes ses affaires et commence à remplacer certains des biens cassés plus anciens de Ted par ceux qui fonctionnent réellement. Sonne bien, non? Pas selon Ted, qui commence à agir comme une diva parce qu’il avait une valeur sentimentale pour son vieux tat. Même avoir un combat à l’épée avec Marshall à ce sujet ne se termine pas bien.

3 … ce qui fait que Lily se poignarde

Comme mentionné précédemment, Ted agissant comme une diva sur Lily lui faisant une faveur se traduit par un combat à l’épée entre lui et Marshall. Lorsque le combat à l’épée devient incontrôlable et que Marshall se tient sur la table basse, qui se brise sous son poids, Lily se retrouve avec une épée à l’épaule.

Personne qui vous poignarde n’est votre ami. C’est une simple auto-préservation, le manque de prévoyance et de comportement enfantin de Ted fait presque tuer Lily. Pas quelque chose qu’un vrai ami ferait.

2 Ted se fraye un chemin dans les costumes du couple de Lily

Tout le monde a cette personne ennuyeuse qui agit comme si c’était normal pour eux de se frayer un chemin dans vos plans. Alors que parfois, ils sont en fait un ami qui peut être pardonné, d’autres fois, ils sont juste ennuyeux et vous vous demandez silencieusement s’ils devraient savoir mieux.

L’épisode de la saison 7 “The Stilton Missile Crisis” est tout au sujet de Ted étant la troisième roue dans la relation de Lily et Marshall, montrant même leurs costumes d’Halloween classiques tels que le sel, le poivre et le cumin. Un vrai ami connaîtrait les limites, juste en disant.

1 Ted ment à propos de faire avec Lily

Parfois, les couples à long terme embellissent les détails de l’histoire de leur première rencontre, cela arrive. Ce qui ne se produit généralement pas, c’est un ami qui prétend être en fait la raison pour laquelle il s’est rencontré en premier lieu parce qu’il a discuté avec l’un des deux la veille.

Ted fait exactement cela dans l’épisode de la saison 3 “Comment j’ai rencontré tout le monde” Ted affirme qu’il y a de la fiction dans l’histoire de la première rencontre de Lily et Marshal. Prétendant que Lily cherchait en fait Ted dans le dortoir que lui et Marshall partageaient parce qu’ils avaient discuté la nuit précédente. Il s’avère que Ted se souvenait mal et au lieu de parler au couple de cette maladresse des années auparavant, il a gardé le secret probablement parce qu’il est un mauvais ami.

