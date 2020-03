Comment James Wan change Frankenstein | .

Après l’exécution réussie du premier film associé au nouvel univers sombre d’Universal, des annonces d’autres projets ont fait surface, notamment un film monstre produit par James Wan que beaucoup soupçonnent d’être Frankenstein. Comme le reste des monstres classiques d’Universal, Frankenstein a été abordé sous de nombreux angles différents – bons et mauvais – mais les détails entourant la prise de Wan semblent être précisément le type de prise rafraîchissante qui pourrait ramener le monstre à la vie de la bonne manière .

The Invisible Man de Leigh Whannell a été un succès remarquable qui a fini par être non seulement acclamé par la critique, mais aussi très rentable pour Blumhouse et Universal, récoltant environ 65 millions de dollars à ce jour sur un budget de 9 millions de dollars seulement. Blumhouse est connu pour transformer des projets d’horreur à petit budget en gros bénéfices, et le dévouement d’Universal à développer des histoires autonomes impliquant leurs franchises classiques de monstres au lieu de se concentrer sur l’interconnectivité et la construction d’univers comme ils l’ont tenté dans le passé avec The Mummy de 2017, qui a été un échec abject . Depuis la sortie de The Invisible Man dans les salles en février 2020, deux autres annonces ont été faites à propos des futurs films: Dracula de Karyn Kusama et un film monstre produit par James Wan qui n’a pas encore été confirmé comme étant Frankenstein.

Fin 2019, des informations concernant James Wan à la tête d’un film de Frankenstein ont circulé, mais sont devenues froides; certaines informations ont même disparu, mais rien n’a été officiellement nié. Les détails de l’intrigue pointent vers Frankenstein pour plusieurs raisons, mais peu importe, la propriété d’Universal est inévitablement ébranlée par le talentueux directeur de franchises d’horreur comme Saw et The Conjuring.

Des informations publiées par THR indiquent que l’intrigue implique “un groupe d’adolescents qui découvrent qu’un voisin construit un monstre dans son sous-sol. Spoiler: Le monstre se détache”. Il a également été dit que le film, tout comme Whannell l’a fait avec The Invisible Man, offrira un aperçu actualisé du conte classique. Sur la base de cet extrait, le projet à venir, qui semble certainement être Frankenstein, a des nuances de films comme Disturbia, Fright Night et même Stranger Things, qui pourraient mettre en jeu un récit complètement différent.

Le plus souvent, les histoires de Frankenstein tournent autour du Dr Frankenstein et de son monstre, mais ne tiennent pas toujours compte des effets de celles de l’extérieur, ni des considérations morales de ramener quelque chose d’entre les morts pour son propre gain égoïste au nom de la science. Découverte. Cet élément est souvent exploré dans l’horreur, avec des mélanges de genre science-fiction / horreur en particulier. Des films comme Splice ont vu des scientifiques affronter leur propre créature, et bien que le monstre de Frankenstein soit souvent décrit comme une créature tragique, ou même un commentaire sur la cruauté de l’humanité comme cela a été fait dans Penny Dreadful, il serait amusant de voir le monstre laisser lâche et autorisé à être monstrueux du point de vue d’un étranger.

Tout ce que James Wan et Universal ont prévu pour le prochain film monstre, même si ce n’est pas Frankenstein dans un sens traditionnel, il est bon de voir des créateurs forts dans l’espace d’horreur dépoussiérer les classiques et les mettre à jour pour les fans d’horreur modernes qui tiennent toujours le matériel original en haute estime.

