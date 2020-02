Comment Jon Snow sera-t-il ressuscité dans les livres

Jon Snow est revenu d’entre les morts Jeu des trônes, mais sa résurrection sera probablement un peu différente dans le prochain livre A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, The Winds of Winter. Parmi toutes les morts dans les livres et dans les émissions, Jon Snow est l’une des plus importantes. Qualifié de traître par ses frères Night’s Watch, Jon Snow est poignardé à mort par un groupe de mutins à la toute fin de la saison 5 de Game of Thrones (et vers la fin du cinquième livre A Song of Ice and Fire, A Dance With Dragons ). Il existe différentes différences entre les deux événements – des motifs aux personnes impliquées – mais le résultat final est Jon Snow mourant.

Bien sûr, lorsque la mort de Jon s’est produite sur Game of Thrones, peu de gens s’attendaient à ce qu’elle persiste. Alors que le spectacle avait déjà tué de grands personnages auparavant, c’était toujours à un moment où leur mort servait un but plus important à l’histoire que de rester en vie. Cela ne convenait pas tout à fait à Jon Snow, qui était théoriquement l’enfant de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark (ce qui s’est avéré être vrai), et pas seulement un personnage important mais très clairement le principal protagoniste de la série, dont le voyage du héros nous suivions tous. Ce n’était pas vraiment une surprise, alors, dans Game of Thrones saison 6, épisode 2, Melisandre a ramené Jon Snow à la vie. Elle a appelé les pouvoirs du Seigneur de la Lumière à le faire, sachant que c’était possible grâce à Thoros de Myr et Beric Dondarrion, mais finalement tout était assez simple.

La résurrection de Jon dans les livres doit se produire pour les mêmes raisons que dans la série. En effet, le fait que Game of Thrones l’ait ramené à tout, mais confirme qu’il est également une partie importante de la fin des livres, peu importe la façon dont les choses pourraient diverger. Cependant, il est également probable que la façon dont Jon reviendra d’entre les morts soit tout à fait différente dans les livres, d’autant plus que Martin ne rendra probablement pas les choses aussi simples ou indolores.

Qu’arrive-t-il à Jon Snow après sa mort

Une théorie communément admise sur le sort de Jon est qu’à sa mort, il a fait irruption dans son loup-garou, Ghost. Les capacités de warging de Jon ne sont pas aussi manifestes que celles de Bran, mais il a été démontré qu’il possède cette capacité à travers des rêves de loups, et ses dernières pensées suggèrent que cela se produit: “‘Ghost’ ‘, murmura-t-il. La douleur l’envahit … Quand le troisième poignard l’a pris entre les omoplates, il a grogné et est tombé face contre terre dans la neige. Il n’a jamais senti le quatrième couteau. Seul le froid. ” Ghost étant son tout dernier mot, avec Jon ne ressentant pas le froid, suggère que sa conscience est passée dans le loup-garou.

Malheureusement, Game of Thrones a coupé une grande partie des relations des Starks avec les loups-garous (en grande partie à cause du CGI impliqué), mais c’est tellement explicite dans les livres que cela a du sens. Cela signifie également que Jon peut et sera mort plus longtemps, ou plutôt que son corps le fera, alors qu’il existe au sein de Ghost. Cela renvoie au prologue de A Dance With Dragons (chapitres que Martin utilise pour établir des thèmes et des idées clés, tels que la comète dans A Clash of Kings), où nous suivons un warg appelé Varamyr Sixskins, qui avait précédemment reconnu Jon comme un camarade warg. Melisandre le voit elle-même, avec cette ligne d’une vision de Jon: “Maintenant, il était un homme, maintenant un loup, maintenant un homme à nouveau.” Heck, il a appelé Ghost pour une raison, après tout. Il est possible que le prologue de The Winds of Winter soit même du point de vue de Ghost / Jon.

Melisandre ressuscitera toujours Jon Snow (mais différemment)

Bien sûr, alors que l’esprit de Jon Snow est peut-être encore vivant, il est toujours question de le faire revenir dans un corps ressuscité. C’est là que Melisandre entre vraisemblablement en jeu. Dans l’état actuel des choses, Melisandre ressuscitant Jon reste l’option la plus probable, notamment en raison de la façon dont cela a déjà été établi avec les adorateurs du Seigneur de la Lumière. Il est certainement possible qu’elle y parvienne d’une manière similaire à l’émission de télévision, c’est-à-dire qu’elle fait un sort avec un peu de chant vague et que cela fonctionne finalement. Mais alors que c’était bien pour le spectacle, qui devait accélérer les choses pour l’histoire, les livres peuvent prendre un peu plus de temps et offrir une plus grande profondeur. Et avec cela, ils peuvent également s’assombrir, avec une possibilité incorporant la combustion de Shireen Baratheon. Il s’agit de l’une des trois scènes de “saints s ** t” que Martin a racontées à Benioff et Weiss se produiront dans les livres, mais la façon dont cela se produira sera très différente. Étant donné que Melisandre et Shireen n’ont pas voyagé depuis le mur avec Stannis, et qu’il a déjà campé près de Winterfell avant la bataille de glace avec Ramsay, Shireen ne sera pas brûlé avant ce conflit.

Une option est que Melisandre sacrifie directement Shireen pour ramener Jon; cela serait non seulement lié à la prophétie d’Azor Ahai (où l’échelle de gris de Shireen représente des dragons éveillés de “pierre”), mais serait intéressant pour l’arc de Jon, car il devrait vivre avec la culpabilité et le conflit de ce qu’il fallait pour le ramener . Une autre possibilité est que cela se produise beaucoup, beaucoup plus tard dans The Winds of Winter, avec Stannis sacrifiant Shireen pour vaincre les Autres, avec la conséquence inattendue qu’elle ramène Jon Snow, qui devient le véritable Azor Ahai au lieu de Stannis. Cela signifie que Stannis peut toujours brûler Shireen, ce qui est thématiquement important, mais il sert également la fonction narrative de ramener Jon. Le problème est qu’il pourrait être trop tard dans le roman, compte tenu de la durée de vie de Jon MIA (ou averti de Ghost). Martin a beaucoup plus de temps que l’émission, mais Jon Snow doit encore être de retour en action pour aider à préparer de grands événements pour la conclusion de The Winds of Winter, puis A Dream of Spring.

Mais si ce n’est pas Shireen – en supposant que cela arrive lorsque Stannis fait son jeu final, avec Shireen représentant son Nissa Nissa – alors quelle autre route sombre le retour de Jon pourrait-il prendre? Il y a une autre option pour un sacrifice, qui se présente sous la forme de l’enfant de Gilly et Craster, qui est considéré par la plupart des gens au Mur comme le fils de Mance Rayder et Dalla, Aemon Steelsong. Alors que les lecteurs savent que Jon a changé les enfants (une intrigue qui manque totalement dans Game of Thrones), peu au Mur le font, et rien n’indique que Melisandre le fasse. La raison pour laquelle Jon a fait cela était de protéger l’enfant de Mel en premier lieu, inquiet qu’elle essaie de le sacrifier comme dans les histoires qu’ils ont entendues à son sujet, et croyant que puisque le fils de Gilly n’a pas de sang de roi, il n’est pas du tout utiliser et ne sera donc pas sacrifié une fois que la vérité sera révélée.

Cependant, avec Jon Snow mort, il y a moins d’arrêts pour que Melisandre sacrifie l’enfant soit a) pour ramener Jon à la vie, soit b) pour ramener Stannis, puisque la soi-disant lettre rose déclare qu’il est mort. De toute évidence, l’enfant qu’elle brûle n’aura pas vraiment le sang de King, mais ce serait une grande ironie narrative si Jon revient tout de même (que ce soit à cause du sacrifice ou non, car Mel se montre de toute façon plus fort au Mur). Cela conduirait également à ce conflit susmentionné dans son arc, où il revient mais apprend ensuite les actions de Mel et doit vivre en sachant que malgré tout ce qu’il a fait pour protéger l’enfant, ils sont morts en le ramenant. Cela peut le conduire à bannir Melisandre et Selyse de Castle Black, puis à configurer la tentative de sacrifice de Shireen, qui ne fonctionnera pas non plus comme prévu. Dans les deux cas, c’est une tragédie cruelle, mais fonctionne de manière thématique et narrative et correspond à la sensibilité de Martin.

Bran et Bloodraven pourraient être impliqués dans la résurrection de Jon

En plus de Melisandre, l’autre implication à considérer dans la résurrection de Jon Snow est celle de Bran Stark et du Corbeau à trois yeux (connu sous le nom de Corbeau à trois yeux dans Game of Thrones). Non seulement Bran a un lien familial proche avec Jon, mais ils sont également tous deux wargs, tandis que Bloodraven est (ou était) le fils d’un roi Targaryen. Les motivations exactes de Bloodraven n’ont pas encore été entièrement révélées (et peuvent être assez néfastes à la fin), mais il y a au moins des suggestions de leur implication ou même simplement de leur intérêt pour le scénario de Jon Snow. La proximité géographique en fait partie, car leurs intrigues sont plus faciles à imbriquer depuis Jon’s at the Wall et elles sont au nord. Mais il y a une chance que Bloodraven soit entré dans le corbeau du Lord Commandant Mormont, parlant à Jon à des moments clés de son histoire.

Avec les deux wargs puissants, il est probable qu’ils tenteront de rejoindre Jon-as-Ghost dans The Winds of Winter. Avec lui, incarné dans le loup, alors son esprit serait plus ouvert à Bran pour le sentir, et ainsi il pourrait servir de guide spirituel pour Jon alors qu’il n’est pas dans son propre corps, l’aidant à trouver un degré de contrôle en lui et peut-être jouer un rôle dans la recherche d’un chemin de retour. Mais il y a aussi une suggestion qu’eux aussi pourraient aider à ressusciter Jon Snow. Du chapitre Theon de The Winds of Winter, Stannis a l’intention de tuer Theon pour apaiser les Seigneurs du Nord, et sa soeur Asha le convainc de le faire avant l’arbre du cœur. Ceci est ostensiblement soutenu par les corbeaux, qui disent “l’arbre, l’arbre” et “Theon, Theon, Theon”. Il est possible que Bran et Bloodraven travaillent pour sauver Theon, mais cela introduit également l’idée d’un sacrifice à l’arbre du cœur qui pourrait lui-même jouer un rôle dans la résurrection de Jon. Quel que soit le résultat final, Bran et Bloodraven seront certainement impliqués dans une certaine mesure ici, contrairement à Game of Thrones.

La mort devrait changer Jon plus dans les livres que dans la série

Dans A Song of Ice and Fire, lorsque les gens reviennent d’entre les morts, ils sont censés être nettement différents. Martin est même allé jusqu’à qualifier Beric Dondarrion de pareil à un pompier, avec l’idée qu’il perd quelque chose de lui à chaque fois qu’il est ramené. Il en va de même pour Lady Stoneheart, qui est très différente de Catelyn Stark. Game of Thrones n’a jamais entièrement compté avec cela – Beric y a vaguement abordé, mais l’idée n’a pas été vraiment explorée, et peu de changements notables ont été exposés dans Jon au-delà de son imprudence dans la bataille. Les vents d’hiver, cependant, s’en occuperont, et même si cela se fera en partie à travers l’histoire continue de Stoneheart, ce sera plus par Jon Snow. Plus important et plus intéressant que sa résurrection, c’est à quel point le retour des morts le changera dans les livres.

Les mots de Haggon, un autre skinchanger et mentor de Varamyr Sixskins, qui se souvient de ce qu’il lui a dit: “Ils disent que vous oubliez. Lorsque la chair de l’homme meurt, son esprit vit à l’intérieur de la bête, mais chaque jour sa mémoire s’efface, et la bête devient un peu moins un warg, un peu plus un loup, jusqu’à ce qu’il ne reste rien de l’homme et qu’il ne reste que la bête. ” Ajoutez à cela ce que Martin lui-même a dit – que les personnages qui reviennent d’entre les morts sont “pires pour l’usure … un aspect de l’esprit est changé ou transformé, et ils ont perdu quelque chose”. Cela suggère que le Jon Snow que nous voyons après sa résurrection sera moins lui-même – moins purement noble et bon – et plus loup, plus enclin à la violence, plus enclin à céder à ses propres désirs, ce qui, en fin de compte, peut l’amener à revendiquer le chose qu’il voulait secrètement par-dessus tout: être Jon Stark, le seigneur de Winterfell, le roi du Nord, et ensuite vous pouvez être affaibli par le coup de poing du révélateur R + L = J. Daenerys et Tyrion prennent tous les deux des virages plus sombres dans leurs propres arcs de personnage, et il est très logique que Jon Snow le fasse également. Jon reviendra comme dans Jeu des trônes, mais il sera un personnage très différent pour cela.

