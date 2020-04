Comment jouer à des jeux multijoueurs locaux en ligne avec des amis à l’aide de Steam Remote Play Together

Il n’y a rien de mieux que les réunions que vous faites lorsque vous jouez à des jeux vidéo sur le canapé avec vos amis. Mais pour les moments où vous ne pouvez pas, il y a la fonctionnalité Remote Play Together de Steam, qui vous permet de jouer à des jeux multijoueurs locaux en ligne avec vos amis. Même si le jeu ne prend pas en charge le mode multijoueur.

Qu’est-ce que Remote Play Together?

De nombreux jeux incluent le multijoueur en ligne, mais pas tous. Certains jeux sont conçus pour deux personnes ou plus assis ensemble devant le même écran.

Pour les jeux Steam sans multijoueur en ligne, il y a Remote Play Together. Steam exécute le jeu sur votre ordinateur et le diffuse en direct à vos amis. Tout le monde voit la même chose que vous voyez sur votre écran et les entrées qu’ils font depuis leur ordinateur que vous verriez sur le vôtre.

La seule personne qui doit installer le jeu sur son ordinateur est la personne qui exécute le jeu. Cela le rend utile même si le jeu est multijoueur en ligne, car avec Remote Play Together, une seule personne doit acheter le jeu, dans ce cas, celui qui va l’exécuter. Ensuite, n’importe lequel de vos amis peut se connecter au jeu, jusqu’à un maximum de 4 personnes à la fois, voire plus, selon la connexion Internet.

Comment utiliser Remote Play Together

Pour commencer, lancez simplement votre jeu via Steam. Une fois que cela fonctionne, appuyez sur Maj + Tab pour ouvrir Steam Overlay, puis cliquez sur “Voir tous les amis”.

Si vous avez désactivé Steam Overlay, vous devrez le réactiver. Vous pouvez le faire en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le jeu dans votre bibliothèque et en sélectionnant “propriétés”. Cochez ensuite la case à côté de l’option “Activer la superposition Steam pendant que vous êtes sur le jeu”.

Ensuite, dans la liste de vos amis, faites un clic droit sur le nom de votre ami que vous souhaitez inviter. Sous le titre du jeu, sélectionnez “jouer ensemble à distance” pour inviter cette personne à votre session. Sur l’ordinateur Windows ou Linux, l’envoi de l’invitation démarre automatiquement une conversation vocale, mais pas sur Mac. Toute invitation que vous ferez plus tard sera ajoutée directement à la conversation vocale de groupe.

Les joueurs que vous avez invités ne peuvent pas inviter d’autres personnes, seule la personne qui exécute le jeu peut inviter d’autres personnes. Ce qu’ils peuvent faire, c’est inviter d’autres personnes à voir comment vous jouez.

Une fois que vous jouez tous ensemble, vous pouvez …

Lorsque la session est déjà en cours, toute personne ayant reçu l’invitation pourra ajouter des commandes depuis son clavier, sa souris ou sa manette de jeu. Vous pouvez restreindre cet accès à chaque lecteur et appareil. Pour ce faire, appuyez sur la combinaison de touches Shift + Tab et ouvrez le menu Steam Overlay puis “Remote Play”.

Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez cliquer sur l’icône de la souris, du clavier ou de la manette de jeu sous chaque joueur, afin de restreindre ces appareils. Vous pouvez également utiliser le curseur de volume à côté de chaque personne, et ainsi vous modifiez leur volume dans le chat vocal.

Enfin, vous pouvez expulser n’importe quel joueur invité de la session avec le bouton “Kick Player”.

Dans le cas des joueurs invités, ils peuvent appuyer sur Maj + Tab pour ouvrir leurs options de volume dans le chat vocal, en pouvant également modifier le volume des autres joueurs, y compris celui de la personne qui a dirigé le jeu. Vous pouvez quitter la session à tout moment en appuyant sur le bouton “abandonner la transmission”.

Gardez à l’esprit que Remote Play Together ne fonctionnera correctement qu’en fonction des performances de votre ordinateur et de votre connexion Internet, ainsi que de celles des invités.

