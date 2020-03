Comment la blockchain et les crypto-monnaies ressentent-elles le recul causé par le coronavirus?

Toutes les restrictions et blocages imposés par la propagation rapide de la pandémie de coronavirus ont potentiellement touché toutes sortes d’industries qui existent aujourd’hui. La blockchain et les crypto-monnaies n’ont donc pas pu y échapper.

Dans quelle mesure cette technologie est-elle complète? Jetez un coup d’œil à cet article qui dit que la Blockchain fera disparaître les notaires. C’est ainsi que cette technologie est intégrée dans tous les aspects de la vie quotidienne.

Dans un article récemment publié par une publication populaire sur les technologies, il a mentionné à quel point l’industrie avait ressenti le revers qui a généré l’une des catastrophes les plus dévastatrices de l’ère actuelle.

L’épidémie de coronavirus a eu un effet d’entraînement sans précédent sur tous les continents. Elle a continué d’affecter tous les aspects de la vie quotidienne de l’ensemble de la population du monde.

Même lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclenché un sentiment de panique universelle en déclarant la maladie redoutée une pandémie. Dans l’ensemble, toutes les industries ont enregistré la pire baisse des valeurs depuis des années.

Qu’il s’agisse de l’immobilier, de la fabrication, des marchés boursiers ou du marché mondial des produits de base, la pandémie change le visage de chaque industrie aujourd’hui. Cependant, le rapport qui a été publié mentionne que le secteur apparemment indépendant de la blockchain et des crypto-monnaies n’a pas été laissé de côté non plus.

Blockchain et crypto-monnaies: après tout, elles ne fonctionnent pas de manière indépendante

Après que des actifs réguliers comme l’or et le pétrole aient connu un effondrement, le taux de Bitcoin a chuté. La même chose s’est produite avec les Altcoins, qui ont également suivi leurs traces et connu des creux records.

Le rapport suggère que les startups blockchain ont du mal à rester à flot en raison d’un manque d’intérêt pour le capital-risque. Ils n’ont pas la capacité d’attirer des investissements, ce qui rend extrêmement difficile pour eux de maintenir leur entreprise en temps de crise.

Bien que des efforts soient en cours pour trouver toute l’aide, l’un d’eux étant l’hôte de CNBC CryptoTrader, qui est géré par Ran Neuner afin de fournir l’aide financière nécessaire aux nouvelles startups blockchain.

D’autre part, il y a le plan de relance de 6 billions de dollars proposé par le gouvernement américain pour aider les entreprises au milieu de la crise. Là où de nombreuses entreprises sont encore aux prises avec l’anxiété et l’incertitude.

Selon Gustav Wagner, PDG de Blockfacts, l’un des fournisseurs de données financières pour l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie. L’épidémie de COVID-19 a désavantagé les investisseurs potentiels et n’a que très peu d’options.

En grande partie parce qu’ils ne peuvent pas se rencontrer et faire face à une interaction avec les bons groupes d’intérêt. Bien qu’il y ait la possibilité de tenir une réunion virtuelle et un capital général dans ce créneau. Il a sans aucun doute diminué de façon exponentielle.

La distanciation sociale exige l’annulation des événements blockchain et crypto-monnaie

Dans le même temps, les mesures imposées en raison de la dévastation dans les pays asiatiques au début de l’épidémie, de nombreux événements majeurs de crypto-monnaie en Asie ont été annulés ou reportés à d’autres dates.

De même, ce même effet a été ressenti dans les pays occidentaux, car plusieurs événements majeurs de la blockchain tels que la Paris Blockchain Week ont ​​été contraints de suspendre leurs activités dans un climat de peur grandissante.

La récente vague de panique et d’agonie s’est même propagée à l’une des conférences Ethereum. Où l’information a été donnée que certains représentants notables des crypto-monnaies ont été infectés par le virus.

Malgré le fait que certains des événements se soient déroulés comme prévu, en utilisant des méthodes d’évaluation virtuelles, il n’a pas été possible pour les organisateurs et les participants de faire face à un coup dur financier en raison des annulations.

Travail à distance? Ce n’est pas un problème!

L’un des aspects positifs de la blockchain et des crypto-monnaies est que les méthodes de travail à distance ont toujours été encouragées depuis le début. Malgré le fait que la grande majorité des lieux de travail ont du mal à faire face aux demandes de leurs clients.

Et d’autres sections intéressées au milieu du travail des arrangements domestiques. Beaucoup de ces startups liées à la crypto-monnaie et à la blockchain sont déjà avantagées dans le jeu.

L’exemple parfait pour trouver la doublure argentée dans les temps sombres sont les blogs et les agences de presse crypto italiens. Alors qu’un pays entier est bloqué pendant plusieurs semaines sans aucun signe de reprise, même les agences de presse italiennes sur les crypto-monnaies continuent de fonctionner comme d’habitude.

