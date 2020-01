Comment la fonctionnalité qui a presque coulé Elysium Disco a été faite

Qui aurait pensé que, dans un an avec les sorties de jeux de Nintendo, From Software, Remedy Entertainment, Capcom, Respawn et de nombreux autres studios bien connus, un CRPG d’une petite équipe inconnue deviendrait l’un des plus discutés titres de 2019?

Disco Elysium est un jeu qui attire l’attention. Qu’il s’agisse de l’esthétique saisissante du voyage acide à l’aquarelle, de la musique morose et mélancolique, de la tradition dense ou de l’écriture verbeuse satisfaisante, il y a beaucoup à se faire. En même temps, Disco Elysium est remarquablement ambitieux, offrant aux joueurs une incroyable liberté. définir leur caractère et leur jeu de rôle.

Il est facile d’oublier qu’il s’agit du premier jeu de Studio ZA / UM, surtout lorsque vous rencontrez quelque chose comme le Cabinet de Pensée – le sujet de cet épisode de Audio Logs. Dans sa plus simple expression, le Cabinet de Pensée donne au joueur un aperçu de l’esprit du personnage principal de Disco Elysium, mais – comme avec de vraies personnes – l’esprit est un endroit compliqué, désordonné et souvent chaotique. Inutile de dire que le réaliser à l’écran et dans le cadre de la façon dont le joueur progresse dans le jeu et développe son personnage s’est avéré être un défi.

Le créateur et écrivain de Disco Elysium, Robert Kurvitz, décompose la création du Cabinet de Pensée dans cet épisode, le décrivant comme une fonctionnalité “bourbier” qui a presque coulé tout le projet.

Kurvitz discute également de certaines des autres décisions de conception prises par Studio ZU / AM pour moderniser le genre CRPG. Parmi ceux-ci, il y a la façon dont le texte est affiché à l’écran qui – comme les amateurs de genre le savent – n’a pas beaucoup changé depuis les débuts des CRPG. Cependant, les développeurs de Disco Elysium ont décidé de mélanger les choses et il a trouvé l’inspiration sur Twitter, de toutes choses.

Au-delà de la conception du jeu lui-même, cet épisode est un regard sur Kurvitz lui-même, qui construit le monde et la tradition de Disco Elysium depuis des années. Il a des idées fascinantes sur le comportement des joueurs et les tendances des joueurs de jeux vidéo modernes. Il parle également de certaines des idées qu’il aimerait explorer dans de futurs projets, offrant une allumeuse alléchante de ce que nous pourrions voir ensuite du studio de rupture de 2019. Inutile de dire que c’est un épisode incontournable des journaux audio, que vous ayez joué à Disco Elysium ou non.

Il s'agit du troisième épisode d'Audio Logs Season 2 et, si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de regarder les deux premiers. La saison a commencé avec les développeurs légendaires Hideo Kojima et Yoji Shinkawa décomposant une scène charnière de Death Stranding. L'épisode 2, quant à lui, est une plongée profonde dans le labyrinthe de cendriers de Control. Le directeur du jeu Mikael Kasurinen montre exactement comment Remedy a exécuté la séquence mémorable de l'un des meilleurs jeux de 2019.

Si vous n’avez pas encore vérifié Disco Elysium, vous devriez. Dans notre revue Disco Elysium, le jeu a reçu un rare 10/10. Le critique David Wildgoose a déclaré que c’était “une histoire de détective fou et tentaculaire où le vrai cas que vous devez résoudre n’est pas celui qui a tué l’homme suspendu à un arbre au milieu de la ville – bien que cela en soi, regorge de dizaines des mystères inattendus mais entrelacés et des excursions sauvages dans le ridicule, est suffisamment captivant pour soutenir le jeu. Il s’agit plutôt d’une enquête sur les idées, sur la façon dont nous pensons, sur le pouvoir et les privilèges, et sur la façon dont nous sommes tous façonnés, avec des variations degrés d’autonomie, par la société dans laquelle nous nous trouvons. “