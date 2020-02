Comment la nouvelle icône de Star Wars Doctor Aphra a été créée

Star Wars a introduit de nombreux nouveaux personnages depuis que Disney a pris le contrôle de la franchise. Comme vous vous en doutez, les plus mémorables ont tous été diffusés au cinéma ou à la télévision – à une exception près. Le docteur Chelli Lona Aphra est un archéologue avec une, euh, une attitude flexible en ce qui concerne la morale conventionnelle.

Créée par l’écrivain Kieron Gillen et l’artiste Salvador Larroca, Aphra a été présentée dans le numéro 3 de leur bande dessinée Dark Vador, en 2015. Accompagnée d’une paire de droïdes mortels – Triple Zero et Bee-Tee – elle a touché la corde sensible des lecteurs et a depuis pour jouer dans son propre livre solo. Nous avons rencontré Kieron pour en savoir plus sur la création du personnage et pourquoi il pense qu’elle est devenue une telle favorite des fans.

Tout d’abord, comment décririez-vous le docteur Aphra aux nouveaux venus dans le personnage?

La première galaxie archéologue voyou de loin.

Le personnage a-t-il été à l’origine inspiré par quelqu’un, que ce soit en termes de caractère ou de look?

Lors du premier voyage à Lucasfilm, lorsque nous avons lancé Dark Vador, nous avons été emmenés en tournée. Vader est quelqu’un de défini par sa nature laconique. Je ne voulais pas non plus laisser le lecteur entrer dans sa tête – je voulais que nous le regardions à distance, sans jamais être sûr de ce qu’il allait faire. Ces deux choses dans une bande dessinée créent un problème – à savoir, j’avais besoin de quelqu’un d’autre pour parler un tas et faire l’exposition nécessaire. Et, idéalement, quelqu’un pour être une feuille comique pour ajouter des notes plus légères. Et je voulais créer une version miroir de la distribution principale de Star Wars, avec Dark comme substitut Luke. J’avais donc besoin d’une figure de voyou Han-ish, mais je voulais frapper un autre archétype qui était tout aussi frappant que le passeur et…

Je marchais pendant cette tournée, mâchant tout cela et je suis passé devant une statue d’Indiana Jones. Je me suis tenu là et j’ai pensé: «Vous savez – Indiana Jones inversée sur le plan éthique. Ce serait très amusant. “

J’ai donné quelques notes à Salvador Larroca sur son look, mais je lui ai laissé grand ouvert. Le look emblématique est 100% lui.

Pourquoi avez-vous choisi d’en faire une archéologue?

À part tout ce qui précède, je savais qu’un archéologue travaillerait très bien avec le nouveau canon épuré. Ce n’est pas comme si les vieilles idées étaient complètement exclues. Ils pourraient être réintroduits au fur et à mesure qu’ils servent un complot – donc un archéologue qui va littéralement déterrer et explorer des choses pourrait être un excellent outil pour cela.

Aphra était grande dès le début, mais combien de temps avez-vous réalisé que le personnage avait touché un accord avec les lecteurs?

Le premier indice aurait dû être le problème qu’elle a fait ses débuts en allant à autant d’impressions de kerzillions, mais je ne l’ai pas pris pour acquis à aucun moment de ma course. Une partie de moi pense toujours que c’est presque sacrilège d’ajouter une figure qui se tient aux côtés de Luke, Leia, Han et tout le monde. Je peux faire ça? Homme!

Lorsque nous rencontrons Aphra pour la première fois, elle finit par travailler pour Vader. Tough boss! Comment décririez-vous sa relation avec lui?

Tendu. Contrainte d’une manière «elle a été attachée à une crémaillère et ses membres sont tendus». L’une des lignes émotionnelles de ma course sur Dark Vador était: “Est-ce que Vader va tuer Aphra?” Enfer, même pas “si” mais “quand”. Pourtant, en même temps, elle est fascinée par l’expérience et tout ce qu’elle apprend. Elle sait que la meilleure façon d’éviter d’être tué est de continuer à être utile, alors elle continue de s’efforcer – et quand cela échoue, elle planifie et essaie de se libérer de cette prise de force. Métaphoriquement parlant, mais je suppose que je parle aussi littéralement plusieurs fois.

(Crédit d’image: Lucasfilm / Marvel)

Même sachant à quel point il est mortel, Aphra semble obligé de rester avec lui dans ces premiers problèmes. A-t-elle un souhait de mort?

Je pense que c’est l’un des éléments essentiels du personnage – ce mélange d’un souhait de mort et d’un désir absolu de rester en vie. Cela mène à l’une des autres choses convaincantes à son sujet – que fera-t-elle lorsque son souhait de mort lui causera des ennuis?

Aphra est le seul personnage non-film / TV Star Wars à recevoir un livre solo dédié. Est-ce que le fait de la placer au premier plan a changé votre façon de penser et d’écrire le personnage?

Pour revenir à une question précédente, je soupçonne que lorsque j’ai réalisé qu’elle était le seul personnage hors film / TV à avoir son propre livre, c’est au moment où j’ai réalisé à quel point elle était éclairée dans une bouteille. Et, oui, cela l’a changé. Elle n’est plus le fleuret de Vador, mais une tête. Cela signifiait que je devais construire un casting autour d’elle de la même manière que j’en ai construit un autour de Vader – et surtout, creuser dans son passé, ce qui l’a rendue telle qu’elle est et ainsi de suite. Et essayez de frapper ces battements purs Aphra que possible.

La plupart des personnages de Star Wars ont des allégeances claires, mais Aphra change joyeusement de camp. Y a-t-il des lignes morales qu’elle ne franchira pas? Le personnage vous surprend-il jamais jusqu’où elle ira?

Votre question est la question centrale absolue avec Aphra. Qu’est-ce qu’elle ne fera pas? Que va-t-elle faire? La meilleure chose avec Aphra rebondit toujours sur cet axe. Un moment où elle montre qu’elle n’est pas si mal… et puis un moment qui lui montre qu’elle est absolument. Et il y a toujours la possibilité qu’une chose qu’elle ne fera pas dans une situation, elle le fera dans une autre. Elle vous fait deviner.

Aphra a depuis été écrit par de nombreuses personnes autres que vous. Comment ça se sent? Est-ce étrange de voir d’autres personnes jouer avec votre création?

Bizarrement, cela la rend plus réelle. Elle a une vie loin de moi, ce qui signifie qu’elle n’est pas seulement le fruit de ma propre imagination. Elle est là-bas, causant des ennuis. C’est un délice. Elle est toute adulte.

Le livre solo d’Aphra est relancé cette année avec la nouvelle équipe créative d’Alyssa Wong et Marika Cresta. Êtes-vous impliqué dans cela à quelque titre que ce soit? Pouvez-vous en dire quelque chose?

Juste que je suis excité à ce sujet. Le fait que je ne sache rien ajoute à l’attrait. Ça va me surprendre autant que vous. Je coécrivais la première partie de la course de Si Spurrier, donc je savais la direction qu’il prenait, mais je ne connais Alyssa que par son excellent travail en prose, et j’ai hâte de voir ce qu’elle apporte à une bande dessinée en cours en général et Aphra en particulier. Marika est une conteuse d’action très forte avec ce genre de charme pour ses personnages qui est vraiment nécessaire sur un personnage comme Aphra.

Comment vous sentez-vous qu’un personnage que vous avez créé devienne une partie intégrante de l’univers moderne de Star Wars?

Je vais vous dire ce que. Je suis assis ici, je lève les yeux de l’écran et je vois une figure du docteur Aphra, aux côtés de Trip et Beetee. Ça fait bizarre. Délicieusement bizarre.

Enfin, que pensez-vous qui fait un grand personnage de Star Wars?

Je ne suis pas quelqu’un qui aime généraliser sur la fiction, mais j’ai souvent comparé le processus d’écriture de Star Wars à jouer du blues. Il a une structure. Vous savez comment ça se passe. Si vous changez ce cœur convaincant, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ne ressemble pas à Star Wars. Une partie de cela est des personnages qui ont une résonance iconique forte et pure – un CORE vraiment simple, sur lequel vous construisez ensuite. Vous pouvez les décrire dans une phrase… mais il y a beaucoup plus dans l’exécution, la nature fractale de la personnalité. Et c’est le genre de réflexion excessive qui m’a conduit à quelque chose comme «Archéologue voyou».

Doctor Aphra # 1, d’Alyssa Wong et Marika Cresta, sera publié par Marvel Comics en avril de cette année. Vous pouvez rattraper le docteur Aphra avec Marvel Unlimited.