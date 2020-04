Comment la prochaine Apple Watch pourrait aider à sauver les patients atteints de coronavirus – .

Les nouvelles complications du coronavirus comprennent un essoufflement grave qui pourrait devoir être traité par oxygénothérapie et un ventilateur.

Les patients qui présentent des symptômes bénins devront rester à la maison jusqu’à ce que leur état s’aggrave, mais ils auraient besoin d’oxymètres de pouls pour mesurer la saturation en oxygène du sang.

Selon les rumeurs, l’Apple Watch Series 6 dispose d’un capteur d’oxygène dans le sang, ce qui pourrait aider à sauver la vie des patients COVID-19, ainsi que de ceux souffrant d’autres conditions médicales potentiellement mortelles.

La nouvelle maladie des coronavirus est apparemment à son apogée ou presque dans de nombreux pays. Après cela, la vie reviendra à un certain degré de normalité, bien que nous devrons maintenir nos défenses au moins jusqu’à ce qu’un vaccin soit largement disponible. Les mesures de distanciation sociale peuvent être atténuées, mais nous devrons toujours nous laver les mains souvent, porter des masques et éviter les foules. Le coronavirus ne peut pas encore être éradiqué et des épidémies sont toujours possibles.

Certains s’attendent à une deuxième grande vague de coronavirus à l’automne, mais la prochaine fois, les autorités ne seront pas prises par surprise. Et au moment où la prochaine grande épidémie de COVID-19 se produira ou toute nouvelle maladie causée par des cousins ​​de ces coronavirus surviendra, nous aurons peut-être une nouvelle arme à notre disposition: l’Apple Watch Series 6.

Les symptômes COVID-19 les plus courants sont la fièvre, la fatigue, la toux et l’essoufflement. À l’heure actuelle, les cas légers à modérés doivent être traités à domicile, car les hôpitaux sont submergés de cas graves qui nécessitent une attention immédiate. Et tandis que certains patients peuvent ne présenter aucun symptôme, d’autres pourraient faire face à une bataille difficile. Ce passage particulier a attiré mon attention il y a quelques semaines lorsque la rédactrice en chef adjointe du New York Times, Jessica Lustig, a détaillé son expérience stressante et fatigante en traitant son mari à la maison (c’est moi qui souligne):

Maintenant, il y a trop de va-et-vient, pour s’assurer que T a un petit dîner – juste un petit bol de soupe, juste un apéritif, vraiment, qu’il est incapable de sentir, qu’il combat la nausée pour s’étouffer – en prenant sa température, surveiller ses niveaux de saturation en oxygène avec l’oxymètre de pouls du bout des doigts apporté par un ami de la pharmacie sur les conseils du médecin, en lui prenant du thé, en distribuant ses médicaments, en me lavant les mains encore et encore, en envoyant un SMS au médecin pour lui dire que T est encore pire, debout à côté de lui pendant qu’il tousse dans les couvertures, se frottant les genoux à travers les couvertures.

Je vous ai dit que j’ai commencé à enregistrer mes relevés de température il y a quelques semaines, même si je n’ai aucun symptôme. Ma pensée est que si je contractais la maladie sans montrer de signes, ces lectures pourraient aider. Si je comprends, le pic de température que je mesure devrait m’informer que quelque chose ne va pas. Mais vous ne pouvez pas mesurer objectivement la toux ou la fatigue, et vous avez besoin d’un oxymètre de pouls pour mesurer votre taux d’oxygène dans le sang.

Ce paramètre est encore plus important que vos relevés de température lorsqu’il s’agit de vous sauver la vie. Le niveau de saturation en oxygène convaincra votre médecin de vous déplacer vers l’oxygénothérapie à l’hôpital, puis vers un ventilateur. C’est parce que les patients qui souffrent de cas graves de COVID-19 se battent littéralement pour obtenir cet oxygène. Le virus s’enfonce dans les poumons, où il prend le contrôle des cellules individuelles pour se répliquer, détruisant le tissu pulmonaire dans le processus.

Une fuite au début de mars a annoncé que l’Apple Watch Series 6 serait livrée avec un capteur qui pourrait mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang. En d’autres termes, le portable le plus populaire au monde pourrait présenter exactement la fonction de sauvetage que de nombreux patients atteints de coronavirus pourraient utiliser.

COVID-19 n’est pas la seule maladie qui affectera les niveaux d’oxygène dans le sang, et l’Apple Watch pourrait également détecter d’autres maladies qui affectent votre respiration. Mais dans un avenir très proche, la prochaine Apple Watch pourrait détecter les changements de saturation en oxygène au fur et à mesure et déclencher l’alarme. Dans le cas de futures épidémies où les hôpitaux pourraient être débordés, un appareil comme l’Apple Watch Series 6 pourrait faire la différence entre la vie ou la mort pour certains patients.

Un concept similaire est déjà en test à Cleveland, Ohio, où une équipe de chercheurs a créé un programme pilote destiné à détecter les changements dans les niveaux d’oxygène dans le sang. Certains des patients qui ne sont pas suffisamment malades pour être admis sont renvoyés chez eux avec un appareil qui ressemble à ceci:

C’est lourd et ce n’est pas vraiment à la mode, mais le moniteur de poignet envoie des signaux au téléphone portable, et ces données sont ensuite envoyées à une station de surveillance exploitée par des médecins et des infirmières. “En fin de compte, ils rentrent chez eux et savent que quelqu’un surveille leur respiration et leur niveau d’oxygène, qui sont les premiers signes que quelqu’un va tomber malade, et cela leur donne la tranquillité d’esprit”, a déclaré le Dr Peter Pronovost à ..

Le rapport détaille l’expérience d’un patient de 54 ans qui a été renvoyé à la maison portant l’appareil le 27 mars. Le 1er avril, ils l’ont appelé pour qu’il puisse venir aux urgences immédiatement. Le capteur a envoyé des données qui incluaient des lectures d’oxygène dans le sang plus basses et pourraient lui avoir sauvé la vie. Le patient a passé sept jours à l’hôpital, où il a reçu une oxygénothérapie.

Le petit appareil lui a sauvé la vie. C’est ce que l’Apple Watch Series 6 pourrait faire. L’Apple Watch surveille déjà les relevés d’impulsions et peut effectuer des ECG rapides. Combinez cela avec des alertes de chute et le capteur d’oxygène dans le sang, et l’Apple Watch pourrait devenir un outil précieux lors de la nouvelle pandémie de coronavirus. La prochaine Apple Watch sera plus chère que l’appareil Masimo SafetyNet dans les images ci-dessus, mais l’oxymètre de pouls dans l’image ci-dessus ne sert également qu’un seul objectif.

Cela dit, le capteur d’oxygène sanguin de l’Apple Watch Series 6 n’a pas encore été confirmé par Apple. Le gadget devrait être dévoilé en septembre aux côtés de l’iPhone 12.

