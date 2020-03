Comment la PS2 est devenue la console la plus vendue de tous les temps

Sony a été l’un des principaux acteurs de l’industrie du jeu depuis un certain temps, et la PlayStation 2 est ce qui a assuré sa position parmi les grands.

Publié à l’origine le 4 mars 2000, le PS2 reste la console la plus vendue de tous les temps vingt ans plus tard, même contre d’autres poids lourds comme la Nintendo Wii et la PS4. Le système a vu plus de 155 millions d’unités vendues, ce qui n’est pas une mince affaire.

Connexes: Les 10 jeux PS2 les plus rares (et combien ils valent)

Il y a quelques facteurs différents qui ont ajouté à cela, mais à la fin, Sony a pris toutes les bonnes mesures. Il n’est peut-être pas aussi puissant graphiquement que la Xbox et d’autres systèmes, mais il a retenu l’attention de tout le monde pendant des années.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Compatibilité descendante totale

Cela peut sembler être une petite fonctionnalité au départ, mais la PS2 étant totalement rétrocompatible avec la PS1 était une étape énorme. La PS1 était l’introduction de Sony dans l’industrie du jeu vidéo et le système avait des jeux très percutants; Final Fantasy 7, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot et Castlevania: Symphony of the Night, pour n’en nommer que quelques-uns.

Tous ces jeux étaient jouables sur la PS2 le premier jour, et les joueurs pouvaient même utiliser leurs cartes mémoire et leurs contrôleurs PS1 avec le système. Cela a rendu les joueurs incroyablement faciles à passer de la PS1 à la PS2, car ils pouvaient simplement se débarrasser de leur ancien système et conserver leur bibliothèque de jeux. Au fil du temps, la rétrocompatibilité est devenue une caractéristique plus importante pour les fans, et elle a contribué à donner à la PS2 un excellent coup de pouce initial.

Une bibliothèque diversifiée et étendue de jeux exclusifs

La première chose qui a propulsé la PS2 vers le succès était une bibliothèque de jeux tout à fait incroyable. PlayStation avait des tonnes de partenaires et de studios qui proposaient des exclusivités à gauche et à droite. Des studios propriétaires comme Naughty Dog ont amené Jak & Daxter, Sony Santa Monica a amené God of War et Sucker Punch a amené Sly Cooper.

Connexes: 10 meilleures exclusivités PS2 de tous les temps, classées

La première partie a établi une base solide, mais la PS2 a prospéré grâce aux exclusivités apportées par des tiers. Des séries de longue durée comme Final Fantasy avaient trouvé une nouvelle maison sur la PS2, et la sortie de Final Fantasy X était un événement énorme, devenant rapidement l’une des franchises les plus réussies du système. Square Enix a également présenté la franchise Kingdom Hearts à succès sur PS2.

D’autres sociétés ont apporté d’énormes titres acclamés par la critique, comme Capcom avec Okami, Konami avec Metal Gear Solid 2 et 3, Atlus avec Persona 3 et 4, et Namco avec Tekken 4 et 5. La PS2 a vu plus de 3500 jeux tout au long de sa vie et il y avait toujours une sélection de titres intéressants, qu’ils soient exclusifs ou multi-plateformes. Souvent, les exclusivités tardent à se développer plus tard dans le cycle de vie des consoles, comme avec la Wii, mais Sony a fait un excellent travail en publiant régulièrement de gros jeux tout au long de la vie de la PS2.

Fonctionnalités supplémentaires et nouvelles révisions matérielles

Un autre gros avantage de la PS2 est qu’elle a doublé en tant que lecteur DVD, ce que le GameCube et la Xbox n’avaient tout simplement pas (bien que la Xbox ait obtenu un attachement DVD). En 2000, c’était un gros problème car de nombreux consommateurs faisaient encore le saut de la VHS au DVD. Être capable de prendre un système de jeu et un lecteur DVD en même temps a fourni une incitation plus importante que la concurrence de Sony.

La PS2 a également connu plusieurs itérations matérielles, Sony présentant la PS2 Slim quelques années après la sortie de la console. Le Slim était une version beaucoup plus petite qui occupait moins d’espace, fonctionnait beaucoup plus silencieusement et avait même un port Ethernet intégré. le PS2 a continué à être fabriqué des années après la sortie de la PS3, et les jeux étaient toujours disponibles pendant des années. La longue durée de vie du système témoigne de la popularité de la console et de tout ce que Sony a fait au fil des ans.

Suivant: La rumeur veut que la PS5 soit rétrocompatible pour PS1, PS2, PS3 et PS4

Game Of Thrones: Pourquoi l’acteur original de Daenerys a été refondu

A propos de l’auteur

Hayes est un éditeur de fonctionnalités pour .. Il écrit et diffuse des podcasts sur les jeux depuis plus d’une décennie et il est diplômé de la Metropolitan State University de Denver dans le programme de journalisme. Il plonge dans les RPG depuis qu’il a découvert la série Final Fantasy à un jeune âge. Vous pouvez le trouver sur Twitter @Solfleet.

En savoir plus sur Hayes Madsen