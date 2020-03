Comment la réalité virtuelle d’entreprise peut permettre à un monde de travail à distance

Avec une économie de gig en croissance constante et la pression pour atteindre la neutralité carbone, les entreprises ont dû adapter les modalités de travail à distance pour suivre le rythme des changements de comportement sur le lieu de travail.

La dernière enquête IWG Global Workspace Survey révèle que 73% des Britanniques considèrent le travail flexible comme la nouvelle norme, 68% des entreprises britanniques ayant une politique d’espace de travail flexible. À la suite de la pandémie mondiale de Covid-19, la main-d’œuvre disparate augmente rapidement en taille. Le travail à distance, la formation virtuelle et la collaboration numérique sont désormais au premier plan de l’esprit des chefs d’entreprise.

La réalité virtuelle (VR) est l’un des outils qui pourrait aider à renforcer une culture de travail à distance. La technologie évoluant à un rythme rapide et les entreprises commençant à explorer le potentiel de transformation de la réalité virtuelle, cette technologie «futuriste» fait son chemin dans le courant dominant.

Entraînement sans limites

Dans un monde où le travail à distance est en augmentation et les voyages d’affaires considérablement réduits, la VR offre un moyen essentiel de fournir une formation interactive et collaborative. En plus de développer les compétences techniques des travailleurs, la réalité virtuelle a également la possibilité d’améliorer les compétences générales, telles que le travail d’équipe et la communication, grâce à une formation collaborative en temps réel. Certains des principaux avantages de la formation VR comprennent:

● Engagement accru: La technologie VR ayant été développée à l’origine pour l’industrie du jeu vidéo, son objectif principal est de s’engager et elle est intrinsèquement immersive. Des éléments de gamification peuvent être ajoutés aux plates-formes VR d’entreprise; l’introduction d’un élément concurrentiel peut accroître l’engagement des employés dans la formation et améliorer la rétention des connaissances.

● Collaboration: Plusieurs employés peuvent être dans le même espace virtuel ensemble à partir de différents endroits, ce qui leur permet de se sentir engagés socialement et émotionnellement dans la formation, augmentant la satisfaction et la motivation. Développer une communication efficace entre collègues devient encore plus important à mesure que nous nous dirigeons vers une main-d’œuvre éloignée.

● Intelligence basée sur les données: Les capacités de capture de données de VR permettent une évaluation «objective» et «subjective» qui ne serait pas possible en utilisant des méthodes standard, en suivant des éléments tels que les actions des utilisateurs et les commentaires faits dans l’environnement de formation. Cela permet une personnalisation de la formation spécifique à l’apprenant et fournit aux individus et aux organisations des commentaires détaillés. Ceci, à son tour, peut aider les entreprises à évaluer l’efficacité et le retour sur investissement de leurs programmes de formation.

● Amélioration des résultats: Des recherches menées par le Cyber-Human Lab de l’Université de Cambridge ont montré qu’une formation VR efficace peut entraîner une exécution plus rapide des tâches par rapport à une formation standard. Et une meilleure formation pourrait également avoir un impact positif sur la rétention au travail: la recherche indique que les travailleurs qui apprécient leur formation sont plus susceptibles de rester dans une entreprise.

Faire du virtuel une réalité

De nouveaux développements VR d’entreprise passionnants sont actuellement en production ou en phase pilote, y compris une personnalisation avancée spécifique à l’apprenant et des avatars d’IA qui peuvent aider à la formation en temps réel.

Et à mesure que le logiciel VR d’entreprise devient plus sophistiqué, il devient également de plus en plus accessible. Le coût du matériel diminue, et le contenu devient plus facile à créer et à personnaliser, ouvrant la VR d’entreprise aux petites entreprises sans équipes de développement internes.

De plus, l’émergence de la 5G ouvrira des possibilités intéressantes pour les applications VR d’entreprise. Grâce à la puissance de traitement supplémentaire que la 5G fournira, les expériences de formation peuvent être personnalisées pour le stagiaire en fonction de ses actions ou réactions en temps réel. L’adoption massive de la VR pour la formation en entreprise n’est plus un rêve lointain, mais une réalité très proche.

Un futur virtuel à l’horizon

À une époque où la collaboration virtuelle et la connexion numérique deviennent rapidement des modes de co-travail courants, la VR sera l’un des outils technologiques qui occupe le devant de la scène. Le moment est venu pour les entreprises de commencer à explorer le potentiel de cette technologie pour accroître l’engagement, la productivité et la rétention des employés.

Avec de nouvelles fonctionnalités en production et la technologie de plus en plus accessible, le point de basculement pour l’adoption massive de la formation VR est à l’horizon. La recherche suggère que près des trois quarts des petites et moyennes entreprises expérimenteront la technologie immersive d’ici 2022. Avec le recul, nous pouvons voir 2020 comme marquant un tournant majeur: un essai forcé du travail à distance de masse.

Tom Symonds est PDG d’Immerse