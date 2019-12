Comment la recherche réelle de planètes va plus loin que Star Wars – .

Au cours des 42 dernières années, les cinéphiles ont vu des mondes exotiques prendre vie dans une succession de films Star Wars – une série qui arrive maintenant à son paroxysme avec "Star Wars: Episode IX, The Rise of Skywalker". Mais ces exoplanètes sont-elles vraiment tout cela plus exotique?

Bien sûr, nous avons vu deux soleils dans le ciel sur les sables de Tatooine, la planète natale de Luke Skywalker. Nous sommes allés sur une planète de glace (Hoth) et une planète de lave (Mustafar). Nous avons même passé du temps sur une exomoon habitable en orbite autour d'une géante gazeuse (Endor).

En 1977, la plupart d'entre nous pensaient que ces types de mondes étaient fantastiques de science-fiction. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des catégories totalement plausibles dans l'étude de milliers de planètes au-delà de notre système solaire. Et Rory Barnes, un astronome de l'Université de Washington qui se concentre sur l'astrobiologie et l'habitabilité des exoplanètes, soupçonne le créateur de Star Wars, George Lucas, de savoir que cela pourrait se produire.

Barnes pointe un livre intitulé «Planètes habitables pour l'homme», qui a été écrit pour la Rand Corp. en 1964 (et est disponible gratuitement sur le Web).

"Il y a des trucs là-dedans sur les planètes circumbinaires, quelque chose comme Tatooine, et sur les exomoon", m'a dit Barnes. "Ce n'était que sept ou huit ans avant que George Lucas ne commence à écrire Star Wars … alors je soupçonne qu'il en était au moins conscient."

Même le fait que Lucas ait raté ce qui est maintenant considéré comme la plus grande catégorie de planètes de la vie réelle – celles qui gravitent autour des étoiles naines rouges – sert de preuve pour le cas de Barnes.

Le livre de 1964 a rejeté l'idée que les planètes naines rouges seraient habitables, en raison d'un effet de blocage des marées indésirable sur leurs orbites. Aujourd'hui, les scientifiques planétaires se préparent à l'idée de planètes naines rouges habitables, mais les seules références claires à de tels mondes dans le canon de Star Wars se trouvent dans les ramifications de la série centrale de neuf films Skywalker.

Lorsque les producteurs, scénaristes et réalisateurs de Disney ont assemblé leurs films post-Skywalker Star Wars, ils devraient peut-être intégrer des planètes naines rouges dans les intrigues.

Pour amorcer la pompe pour un retour en arrière sur quatre décennies de science planétaire Star Wars, Barnes et moi avons assisté à une projection préalable de "The Rise of Skywalker" plus tôt cette semaine – puis nous nous sommes assis pour une séance de questions / réponses dans un café voisin. Vous ne devriez pas trouver de spoilers de complot dans la transcription suivante, qui a été modifiée pour plus de concision et de clarté. Mais si vous êtes prêt à lire quoi que ce soit sur le film, arrêtez-vous ici et revenez à votre retour du théâtre.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=8Qn_spdM5Zg (/ intégré)

.: Il est intéressant de voir à quel point la plupart des planètes ressemblent à la Terre dans "The Rise of Skywalker". Certains ont plus de désert, certains sont froids et glacés, certains ont d'énormes océans. Mais vous pouvez vous promener sans combinaison spatiale. At-il atteint le point où les gens savent si une planète a des déserts ou des océans?

Rory Barnes: Eh bien, dans notre système solaire, oui. Certainement pas au-delà de notre système solaire.

Q: Le plus loin possible est d'analyser l'atmosphère d'une exoplanète.

UNE: Ouais. Et même cela n'est possible que pour les planètes géantes jusqu'à présent. Les gens commencent à descendre sur certaines planètes de la taille de Neptune, mais ils doivent être extrêmement proches de leur étoile. Descendre dans les mondes terrestres sur lesquels nous pourrions vivre, c'est encore loin.

La première chance sera avec le télescope spatial James Webb (dont le lancement est prévu pour 2021). L’élément clé du télescope spatial James Webb est qu’il sera le premier télescope que l’humanité ait jamais construit et capable de détecter la vie passive – c’est-à-dire une vie qui ne nous envoie pas ses signaux de télévision. Pas une vie intelligente, mais une vie microbienne.

Avec quelque chose comme cinq ans ou plus de données, il pourrait être en mesure de nous dire quelque chose sur les planètes terrestres. Ils devraient être autour de certaines des étoiles de masse la plus basse de la galaxie, quelque chose comme 10% de la masse de notre soleil. Alors peut-être que nous pouvons voir une planète, et peut-être renifler l'atmosphère.

Q: Comment Webb détectera-t-il les signes de la vie?

UNE: Il le ferait avec quelque chose appelé spectroscopie de transmission de transit. Lorsqu'une planète traverse la Terre et le disque d'une étoile éloignée, une partie de la lumière de cette étoile est filtrée à travers l'atmosphère de l'exoplanète en route vers la Terre. Ensuite, nous pouvons voir les empreintes chimiques dans l'atmosphère, intégrées dans ce spectre stellaire.

Q: Je sais qu'il y a eu des discussions sur les empreintes chimiques de la vie. Il ne s'agit pas seulement de trouver de l'oxygène, non?

UNE: Oui, ce sont des recherches qui sont sorties de mon groupe il y a quelques années. … Il s’avère qu’il existe un moyen naturel de constituer d’énormes quantités d’oxygène, au point que vous ne pouvez pas vous débarrasser de tout. C'était important, car jusque-là, beaucoup de gens pensaient que trouver de l'oxygène serait le pistolet fumant à vie.

Il n'y a pas une chose en particulier que vous pouvez rechercher. Ce que nous comprenons maintenant, c'est que vous devez rechercher une combinaison de choses. Il s'agit vraiment du type d'étoile sur lequel la planète est en orbite, de la taille de la planète, de la nature du reste du système, puis de rechercher un ensemble de molécules dans l'atmosphère, pas seulement une seule.

Vous avez vraiment besoin de voir plusieurs éléments ou molécules dans l'atmosphère, où vous pouvez dire: "OK, cela doit venir de la vie". Il n'y a aucun processus géologique ou purement atmosphérique qui pourrait produire la composition de l'atmosphère. La seule réponse qui reste est la vie.

Q: Comme le méthane plus l'oxygène?

UNE: C’est un exemple classique. C'est une chose que Carl Sagan a proposée, que la biosignature de la vie sur Terre était la présence simultanée d'oxygène et de méthane – parce que l'oxygène et le méthane se détestent, et ils essaient de se séparer et de retourner dans l'eau, l'oxygène et le dioxyde de carbone . Il n'y a pas de processus non biologique qui puisse créer l'équilibre chimique que vous voyez. La vie devrait être le facteur qui leur permet d'être en équilibre.

Q: L'une des choses intéressantes à propos des films Star Wars est que toutes ces espèces et cultures différentes se réunissent sur le pont d'envol ou au bar, et elles sont toutes capables de respirer le même air et de se comprendre. À un certain niveau, c'est juste Hollywood. Mais à un autre niveau, vous pourriez agiter vos mains et dire que toutes ces espèces similaires gravitent l'une vers l'autre.

UNE.: Vous pourriez faire valoir que peut-être toute la vie doit avoir la même biochimie. Nous aurions donc tous les mêmes types d'acides aminés, et nous ne pouvons vivre que sur une gamme étroite de types planétaires. Donc, peut-être que nous avons tous le même type d'atmosphère et la même gravité de surface, et nous avons la même biochimie qui nous permet à tous de manger la même nourriture et de boire la même eau. C’est permis par les données dont nous disposons.

Q: Dans quelle mesure êtes-vous confiant que les astronomes pourront trouver des planètes semblables à la Terre avec des environnements accueillants pour la vie?

UNE: Je suppose que c'est une question de temps, non? Je suis convaincu que ces planètes sont là-bas. Je pense simplement que cela ne peut pas être une seule fois. Mais la question est, quelle est leur fréquence? Cela montre l'importance d'objets comme la comète interstellaire (2I / Borisov, qui traverse actuellement notre système solaire).

Si nous commençons à voir toutes ces comètes qui ont la même composition que celles de notre système solaire, cela commence à nous dire qu'il n'y a peut-être pas une grande diversité de composition des planètes. … Cela commence à suggérer que peut-être la plupart de ces planètes vont se ressembler dans leur composition.

Q: Il est intéressant d'étudier les comètes interstellaires d'un point de vue astrobiologique.

UNE: Il y a toujours un avantage à tout étudier dans un contexte astrobiologique. … Je dis souvent aux gens que nous devons trouver quelque chose comme «The Journal of Bad Earth Science», où les scientifiques de la Terre disent: «Ce ne serait pas cool? Mais oh, non, nous avons besoin de 20 fois plus de calcium sur notre planète pour que cela fonctionne. »Eh bien, notez cela et donnez-le à un scientifique exoplanète. De cette façon, nous pouvons avoir votre grande perspicacité, et peut-être cela nous aidera à expliquer une observation. Jusqu'à présent, personne ne m'a donné suite à cette suggestion. Mais bon, un jour, ça arrivera peut-être.

Q: Eh bien, cela nous ramène à Star Wars, où vous avez toutes ces différentes espèces comme les Wookiees et les Ewoks et les humains qui travaillent ensemble. Il serait bon que différentes «espèces» de scientifiques travaillent ensemble sur Terre pour répondre aux grandes questions.

UNE: Absolument. C’est pourquoi il y a un gros effort pour accroître la diversité scientifique, non? Je veux dire, la plupart des gens qui sont des scientifiques me ressemblent, et c'est un éventail limité de perspectives. Vous voulez rassembler des idées et des perspectives diverses pour résoudre les problèmes vraiment difficiles que nous avons. C’est pourquoi il y a un grand effort pour attirer plus de femmes et de personnes de couleur – espérons-le, pour obtenir les réponses plus rapidement.

Pour en savoir plus sur la science planétaire de Star Wars, consultez «Dunes sur la planète Tatooine», un article de Ralph Lorenz et ses collègues de l'Université Johns Hopkins sur la migration du sable en Tunisie, basé sur sa représentation en tant que paysage de Tatooine dans «Star Wars: Episode IV, A New Hope. "Vous pouvez également vous plonger dans la science de Star Wars, comme expliqué par des chercheurs de Georgia Tech et Stanford, ou consultez quelques livres:" The Science of Star Wars "de Jeanne Cavelos (1999) et" The Physics of Star Wars »de Patrick Johnson (2017).