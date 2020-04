Comment la réponse mondiale aux coronavirus crée des opportunités d’investissement d’impact – .

Crysti Chen, co-fondateur et associé général chez UniWill Ventures. (Photo Uniwill Ventures)

Lorsque Crysti Chen a entendu parler de la pénurie de masques médicaux dans les hôpitaux de la région de Seattle, son premier réflexe a été de tendre la main aux entrepreneurs de sa Chine natale, qui étaient retranchés sur les champs de bataille de l’épidémie de coronavirus des mois avant les États-Unis.

En quelques jours, l’ancienne diplômée de l’Université de Washington, âgée de 27 ans, a organisé des expéditions accélérées depuis la province du Guangdong, obtenant 35 000 masques pour la médecine UW, le centre médical suédois, l’hôpital pour enfants de Seattle et d’autres cliniques de la région. La campagne # Masks4WA de Chen a permis de recueillir plus de 20 000 $ et prévoit de fournir des équipements de protection aux petites cliniques et aux pompiers.

Chen, qui a déménagé aux États-Unis en 2009 pour fréquenter une école secondaire à Tacoma, Washington, est depuis longtemps active dans les communautés de la philanthropie et de l’investissement d’impact. Après avoir dirigé une organisation à but non lucratif qui faisait la promotion de l’éducation et de l’égalité des sexes dans les régions rurales de la Chine, du Vietnam et du Kenya, elle a cofondé UniWill Ventures il y a trois ans, qui investit dans les semences et les startups en démarrage, notamment dans les domaines de l’agtech, de la fintech, de l’edtech et de la gestion des déchets.

Avec plus de 30 entreprises dans son portefeuille, la société avec des bureaux à Seattle et à Palo Alto, en Californie, se concentre sur les jeunes entrepreneurs et les minorités qui font avancer les changements sociaux et environnementaux.

Nous avons rencontré Chen pour ce Q&R:

.: Qu’est-ce que UniWill Ventures?

Chen: UniWill gère l’argent de trois sociétés publiques chinoises; deux dans l’industrie pharmaceutique et la santé, et une autre dans une industrie manufacturière précise. Avec tant de mauvaises communications entre les États-Unis et la Chine, nous voulons fonctionner comme un pont, pour faciliter la compréhension et l’échange d’idées entre les milléniaux, en particulier dans les écosystèmes VC et entrepreneuriaux.

Notre chèque moyen est d’environ 500 000 $, nous sommes souvent un investisseur de suivi en semences, pré A et série A, avec la majorité de nos investissements aux États-Unis. Personnellement, je me soucie de l’agtech, de la génomique et de l’énergie propre, tandis que mon partenaire commercial a des intérêts différents, donc notre thèse d’investissement est une combinaison de nos passions et des tendances actuelles. Récemment, nous avons investi dans quelques marques d’aliments et de boissons à base de plantes, qui ont un énorme potentiel de marché chez les milléniaux et la génération Z. Nous pensons que cette tendance peut aider à changer le comportement des consommateurs et à réduire la pollution agricole.

GW: Comment la pandémie COVID-19 a-t-elle affecté votre stratégie d’investissement?

Chen: Nous ralentissons et adoptons une attitude plus conservatrice. Nous sommes extrêmement prudents avec les évaluations d’entreprises, l’utilisation des fonds et le taux de combustion, juste pour nous préparer au pire des cas d’un autre ralentissement économique. Nous vérifions également plus fréquemment nos sociétés de portefeuille pour voir si elles ont des besoins ou des difficultés pendant cette période agitée, et recherchons une assistance possible que nous pouvons fournir. Nous sommes prêts à accorder un financement relais, si nécessaire. Certaines de nos sociétés de portefeuille se sont très bien adaptées. Par exemple, Arcus, une plate-forme fintech basée à New York, s’est associée à 7-Eleven pour aider les clients centrés sur la trésorerie à utiliser les paiements mobiles sans contact pour ralentir la propagation du virus. Une autre société, SupChina, qui est une société indépendante de médias numériques, a organisé des webinaires en anglais avec des médecins, chercheurs et professeurs chinois, qui partagent leurs expériences avec COVID-19.

GW: Alors que le coronavirus change d’industrie dans le monde, où voyez-vous les opportunités en tant qu’investisseur d’impact?

Chen: J’attends avec impatience des solutions qui favorisent plus de coopération dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Après des années de guerres commerciales, nous sommes maintenant confrontés aux défis de déplacer les équipements de protection individuelle et autres fournitures à travers les frontières, tout en obtenant la livraison la plus rapide au taux le plus efficace. Je vois également des opportunités dans le développement d’un réseau décentralisé de type blockchain qui aiderait à rassembler les meilleurs cerveaux du monde pour travailler sur le vaccin COVID-19.

GW: Alors que les masques étaient largement acceptables en Chine avant même l’épidémie de coronavirus, le CDC ne fait que les recommander au public américain. Quelles autres différences voyez-vous dans la manière dont les deux pays réagissent à la pandémie?

Chen: Un grand défi, ainsi qu’une différence majeure entre les pays occidentaux et la Chine pour contenir la pandémie, est la façon dont nous traitons les données personnelles sensibles dans le contexte de la crise mondiale de santé publique. En Chine, dans les 3 semaines suivant l’épidémie, tous les citoyens munis d’un téléphone intelligent devaient télécharger une application mobile qui surveille la température corporelle et enregistre ses mouvements. Si la fièvre augmente et que le test est positif pour le coronavirus, le gouvernement peut alors retracer et tester toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne malade. Cela augmente la traçabilité de la propagation et permet à la Chine de contenir le virus plus efficacement. Personne ne semble interroger les développeurs ou le gouvernement sur leur utilisation des données privées pendant la crise. Je ne peux qu’imaginer à quel point il serait impossible d’appliquer une technologie similaire aux États-Unis en raison de problèmes de confidentialité, même s’il est nécessaire de contrôler la pandémie.