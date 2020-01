Comment la scène de chaos de Monster Truck de Zombieland 2 était presque très différente

L’une des plus grandes – littéralement – stars de Zombieland: Double Tap est un énorme camion monstre qui offre plus que sa juste part de carnage post-apocalypse. C’est l’une des séquences les plus divertissantes de tout le film. Maintenant, avec Zombieland: Double Tap disponible sur Blu-ray, 4K Ultra HD, DVD et version numérique, vous pouvez le revivre encore et encore.

Au-delà de cela, vous pouvez également pénétrer dans les coulisses de la grande scène du camion grâce aux fonctionnalités spéciales de la version à domicile. Jetez un œil à la vidéo ci-dessus, à partir de la sortie à domicile de Zombieland 2, pour vous faire une idée de combien c’était amusant pour toutes les personnes impliquées de tourner des scènes avec Big Fat Death, qui est le nom tout à fait ridicule du camion.

“Très tôt, nous voulions faire une séquence avec le camion monstre. Le camion monstre était dans le tout premier projet de Zombieland [2] Il y a 10 ans, et il est toujours là maintenant “, a déclaré le co-scénariste Rhett Reese dans la vidéo.” Et c’est parce que nous venons d’avoir ces images de zombies se brisant dans ces roues massives. “

Comme Reese l’a dit à GameSpot lors d’un événement Zombieland: Double Tap à Angel Stadium, cependant, l’apogée du film – et le rôle de Big Fat Death dans celui-ci – était très différent. “La fin du film se déroulait dans une arène comme celle-ci et quoi de mieux que d’écraser un million de zombies avec un camion monstre avec les énormes pneus et l’énorme moteur et le bruit”, a expliqué. “Nous pensions que cela se mariait très bien avec le personnage de Tallahassee. Tallahassee est un gars qui aurait adoré les camions monstres.”

Cela aurait conduit à une fin très différente du film qu’une bataille au sommet d’une tour massive. Cependant, cela aurait également bien concordé avec les autres informations que les scénaristes ont partagées avec GameSpot: que Tallahassee et le gang ont initialement pris le bus de tournée des Rolling Stones après avoir combattu une version zombie du groupe en dehors de l’un de leurs concerts dans un stade.

Zombieland: Double Tap est maintenant disponible sur Blu-ray, 4K Ultra HD, DVD et version numérique. En plus du film, vous obtenez des commentaires audio, des featurettes dans les coulisses, une bobine de bêtisier et des scènes étendues.

Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.

À l’affiche: Zombieland: extrait exclusif de Tapped Out – Big Fat Death