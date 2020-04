Comment la science et la politique influencent le débat sur la vie post-pandémique – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast .:

Alors que les chiffres sur COVID-19 s’améliorent, le débat commence sur quand et comment Seattle, l’État de Washington et le pays retourneront à la vie normale. Le gouverneur Jay Inslee et le PDG d’Amazon Jeff Bezos ont quelques réflexions. Le procureur général de Washington poursuit Facebook pour violation de la loi de l’État sur les publicités politiques. Microsoft affirme qu’Amazon n’a qu’à blâmer pour avoir perdu le contrat cloud JEDI des services de la défense. Et le retour de notre chaîne aléatoire! Nous parlerons de la finale de Lego Masters (alerte de spoiler) et verrons ce qui nous sonne cette semaine.

Alors que les cas de COVID dans l’État de Washington continuent de baisser, voici les données à l’origine de l’ordre de «rester chez soi» en cours

L’État de Washington a enregistré son plus faible total quotidien de nouveaux cas en un mois mercredi 89, mais a depuis vu une nouvelle augmentation des cas.

Si nous relâchons la distance sociale maintenant, les projections montrent que de nouveaux cas pourraient passer à 300 par jour à la mi-mai, a déclaré Inslee. Les morts pourraient également sauter. Les projections proviennent des deux groupes de la région de Seattle: l’Institute for Disease Modeling et l’Institute for Health Metrics and Evaluation, ou IHME, qui a été critiqué pour son approche.

Nous avons besoin de plus de tests avant de pouvoir commencer à rouvrir progressivement, dit Inslee. Il dit qu’il est “inconnaissable” s’il sera en mesure de lever l’ordre de séjour à domicile le 4 mai.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, appelle à des tests COVID-19 réguliers «à l’échelle mondiale dans toutes les industries»

Dans sa lettre annuelle aux investisseurs, Bezos dit que des tests réguliers de tout le monde dans le monde (pas seulement sur Amazon) sont la clé pour revenir à la normale.

Il a souligné les efforts d’Amazon pour développer sa propre capacité de test et d’autres efforts pour protéger la sécurité des travailleurs.

Le premier décès connu de COVID-19 parmi les employés d’Amazon a eu lieu il y a deux semaines, a annoncé mardi la société.

Les actions d’Amazon ont atteint un sommet sans précédent cette semaine, reflétant une demande accrue pour ses produits et services.

Amazon peut-il assurer la sécurité de son énorme main-d’œuvre croissante?

Le PDG de la Fondation Gates s’inquiète de la politique pandémique – et dit «nous n’avons rien à cacher»

La Fondation Gates alloue 150 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre la pandémie, soit 250 millions de dollars au total.

Les critiques affirment que la fondation attise les peurs et pousse les vaccins dans le cadre d’un programme «Big Pharma».

Bill Gates a dénoncé l’intention déclarée de Trump cette semaine d’arrêter le financement américain de l’OMS, affirmant que bloquer les fonds en ce moment serait “aussi dangereux que cela puisse paraître”.

Dans d’autres nouvelles …

Et dans notre discussion Random Channel…

Cette semaine, je suis accompagné de Kurt Schlosser, Taylor Soper, Monica Nickelsberg et du producteur de podcasts Curt Milton. Notre musique à thème est de Daniel L.K. Caldwell.

