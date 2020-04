Comment la technologie de traçage des contacts du coronavirus Apple-Google protégera votre vie privée – .

Apple et Google ont conçu une application multiplateforme pour faciliter le suivi des contacts des coronavirus. L’application ne suivra pas les utilisateurs et ne partagera aucune information d’identification.

L’application sera finalement intégrée à iOS et Android et s’appuiera sur Bluetooth pour aider les utilisateurs à surveiller leur risque d’avoir été en contact avec une personne qui a ensuite été diagnostiquée avec COVID-19.

Le président Trump a déclaré dans des remarques récentes que le système pouvait poser des «problèmes constitutionnels» non spécifiés.

Apple et Google ont annoncé il y a quelques jours un partenariat massif pour mettre en place la technologie nécessaire pour améliorer les pratiques de recherche des contacts pendant la pandémie COVID-19. La Corée du Sud est un exemple où une campagne de confinement des coronavirus s’est concentrée sur des tests agressifs et des travaux de traçage des contacts. Les responsables de la santé se sont concentrés sur le test du plus grand nombre de personnes possible pour trouver des patients COVID-19 et des porteurs potentiels. Ils ont simultanément essayé de découvrir toutes les autres personnes avec lesquelles ils avaient pu entrer en contact. Au moment d’écrire ces lignes, la Corée du Sud comptait 10 564 cas de COVID-19 et seulement 222 décès. Seuls 2 808 cas sont toujours actifs. Compte tenu de la vitesse de transmission du COVID-19, la recherche de contacts sans aucune assistance technique est futile et ne fonctionnera pas, en particulier pendant le pic de l’épidémie. Mais la recherche des contacts pourrait bientôt jouer un rôle vital, car les restrictions de distance sociale sont assouplies et la vie revient à une sorte de normalité. C’est parce que le virus ne disparaîtra pas sans vaccin, et les épidémies pourraient encore se reproduire à l’avenir.

Ce qu’Apple et Google proposent est un système qui pourrait avertir les gens s’ils se trouvent à proximité d’une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19. Et l’ensemble du processus est censé être anonyme. Les deux sociétés ne collecteront aucune donnée utilisateur et la participation sera volontaire.

L’outil Apple – Google COVID-19 repose sur la communication Bluetooth entre les appareils. L’idée est assez simple. Si une personne qui se trouvait à proximité se révèle récemment infectée, vous obtiendrez un ping et vous pourrez prendre les mesures appropriées.

Les utilisateurs devront d’abord télécharger une application pour embarquer, mais ensuite la fonction de suivi des contacts du coronavirus sera intégrée dans iOS et Google pour un accès plus facile. Vous devez toujours vous inscrire pour y participer, ce qui signifie que votre téléphone ne vous espionnera pas ou que votre santé ne progressera pas.

Une fois que vous avez choisi de faire partie du programme, le téléphone utilise votre Bluetooth pour garder une trace des autres téléphones que vous rencontrez pendant la journée et stocker ces connexions dans une base de données. Une fois qu’une personne est testée positive pour COVID-19, elle peut dire à l’application qu’elle a été infectée, puis l’application sera utilisée pour envoyer une requête ping à toutes les autres personnes qui étaient à portée les jours précédents.

L’application de suivi des contacts du coronavirus ne partagera votre identité avec personne. L’application diffusera toujours une clé anonyme plutôt qu’une identité statique, et les clés changent toutes les 15 minutes. Lorsqu’une personne partage son infection, l’application ne partage que les clés de la période au cours de laquelle elle a été contagieuse.

Les serveurs ne maintiendront que la base de données des clés partagées, pas les interactions entre eux, et les téléphones iPhone et Android impliqués dans le processus effectueront les calculs cryptographiques qui protégeront la confidentialité des utilisateurs. Apple et Google se sont engagés à garantir la confidentialité, la sécurité et la transparence du processus.

Le président Trump a soulevé une étrange question à propos de l’outil lundi lors du briefing régulier sur la mise à jour des coronavirus à la Maison Blanche, disant qu’il pourrait y avoir une sorte de “problème constitutionnel” avec l’outil proposé par Apple et Google:

Nous avons plus un problème constitutionnel qu’un problème mécanique, mais nous allons prendre une décision à ce sujet. C’est quelque chose dont nous allons discuter avec beaucoup de gens au cours des quatre prochaines semaines. Ce serait une façon très précise de le faire, mais beaucoup de gens ont un problème avec cela.

Cependant, il n’a pas développé la question, donc il n’est pas clair quel est le problème et s’il est lié à la confidentialité des utilisateurs de quelque manière que ce soit.

