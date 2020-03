comment la technologie peut être utile

La revue scientifique Science Robotics a récemment publié une étude réalisée par certains des plus grands experts mondiaux de la robotique. Parmi eux aussi Professeur Paolo Dario, partie de la Lycée Sant’Anna de Pise. Cette étude explique comment la robotique peut aider dans cette période de pandémie. Bien sûr, non seulement maintenant, mais plus généralement, cela peut être d’une grande aide pour gérer les maladies infectieuses au sein du système de santé.

Voici en quoi consiste cette étude et ce que la robotique peut faire d’autre

Ces recherches que vous pouvez lire vous-même ont reçu le nom de Combattre COVID-19 – Le rôle de la robotique dans la gestion de la santé publique et des maladies infectieuses. Est-il vraiment possible que la robotique puisse aider à combattre ma vie et à améliorer le système de santé? Heureusement, la réponse est oui.

Plus précisément, la robotique a beaucoup fait pour les soins cliniques. Pensez aux machines utilisées pour diagnostic et voilà dépistage, pour soins aux patients. Bien sûr, pour endiguer autant que possible l’infection. Être des robots non seulement capables de fonctionner dans le sens de Services informatiques, mais aussi physiquement, aident les médecins à éviter ou en tout cas à limiter le pourcentage de risque qu’ils soient eux-mêmes infectés par des virus.

Les robots ont géré le livraison de repas et de médicaments aux personnes qui étaient en isolement cellulaire en Chine. Cela a montré une fois de plus combien de fonctionnalités peuvent être déléguées au robot pour éviter la contagion humaine et arrêter la pandémie. Des travaux sont également en cours sur l’utilisation de robots libération de médicaments et pour des services comme le désinfection, en espérant qu’une méthode sera trouvée pour réduire davantage les risques.