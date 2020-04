comment l’améliorer sans dépenser d’argent

L’enfermement provoqué par COVID-19 a testé la connexion Internet de nombreux foyers. Passer plus de temps à la maison et avec un plus grand nombre de personnes peut représenter un défi majeur pour notre connexion Internet, en particulier lorsque des situations d’utilisation simultanée de plusieurs appareils avec des applications ou des tâches qui consomment une bande passante élevée se produisent.

Nous pourrions résoudre cette situation en changeant le routeur pour un modèle de pointe ou en créant un réseau Wi-Fi Mesh, mais est-il possible d’améliorer notre connexion Internet sans dépenser d’argent? C’est une question intéressante que beaucoup de gens se posent aujourd’hui, et dans cet article, nous allons vous aider à y répondre. Nous partagerons également avec vous une série de conseils qui vous aideront à affiner votre connexion pour avoir la meilleure expérience utilisateur possible, et sans frais.

Il est important de prendre en compte, avant de commencer, que la vitesse de la connexion Internet que nous avons contractée, ainsi que la qualité du service offert notre fournisseur jouera un rôle clé. Si cela n’atteint pas un niveau minimalement acceptable, nous ne pourrons pas effectuer de miracles et nous devrons parler directement avec le fournisseur pour faire les réclamations correspondantes.

1.-Utilisation d’Internet dans différents endroits de notre maison

C’est l’un des problèmes les plus importants et les plus fréquents. Avant l’internement, l’utilisation d’Internet à la maison était beaucoup plus limitée et concentrée, dans la plupart des cas, dans des espaces très spécifiques, une situation qui a considérablement changé aujourd’hui et qui pose un défi qui, heureusement, n’est pas trop difficile à résoudre.

Si vous vous trouvez dans cette situation et que l’utilisation de votre connexion Internet à partir de différents appareils a changé vers d’autres endroits de votre maison où le signal ne va pas bien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le résoudre de manière simple et sans dépenser d’argent: changer l’emplacement du routeur et supprimer, dans la mesure du possible, les obstacles qu’il peut trouver en cours de route.

Placez le routeur dans une position élevée et un peu plus près des endroits où nous voulons que la connexion nous atteigne, laisse les portes ouvertes et le retrait de tout dispositif interférant peut faire une différence importante.

2.-Utilisation intelligente de la connexion Internet

Si nous utilisons tous la connexion Internet simultanément et commençons à regarder du contenu en streaming en HD ou à télécharger des choses lourdes, nous le saturerons pratiquement instantanément. C’est un problème important, mais nous pouvons le résoudre de manière très simple: faire une utilisation intelligente et responsable.

L’idéal est d’établir horaires et accords avec tous les membres de la famille afin que chacun puisse disposer de la bande passante et de la stabilité dont il a besoin pendant un certain temps. Dans le cas de téléchargements lourds, nous pouvons en profiter lorsque nous savons que personne ne va se connecter à Internet.

Par exemple, nous pourrions cesser de télécharger du contenu et des applications lourds tout en faisant une sieste et en n’utilisant pas Internet, ou même la nuit, dans le cas de téléchargements qui nécessiteront plusieurs heures.

3.-Autres moyens d’améliorer une connexion Internet lente

Mettre à jour le routeur C’est l’un des plus simples et des plus efficaces. Certains fabricants, comme AVM, publient des mises à jour périodiques qui introduisent des améliorations à la fois en termes de performances et de stabilité, et peuvent également apporter de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous ne devons pas nous obséder sur la norme Wi-Fi 5. Oui, elle est plus rapide, mais elle a une portée plus courte par rapport au Wi-Fi 4, ce qui signifie que dans certaines situations, la seconde peut être une meilleure option. Par exemple, si vous allez utiliser votre smartphone connecté à Internet depuis votre chambre et c’est loin du routeur vous feriez mieux de vous connecter au Bande 2,4 GHz.

Désactivez les anciens protocoles comme Wi-Fi 3 et inférieur, Cela peut nous aider à améliorer les performances de notre réseau d’une manière importante, et nous pouvons également accéder au menu de configuration du routeur et modifier les canaux et leur largeur pour améliorer notre connexion Internet. Les routeurs les plus récents exécutent ce processus automatiquement.

Orientez les antennesSi possible, vous pouvez également nous aider à améliorer notre connexion Wi-Fi, et dans certains cas un simple redémarrage du routeur Cela peut également avoir des effets positifs. Cela ne prendra que quelques secondes, alors essayez.

