Comment lancer une courbe parfaite dans Pokémon Go

Lancer des boules incurvées cohérentes – faire tourner une balle avant de la lancer – est l’une des compétences les plus importantes que vous pouvez maîtriser dans Pokémon Go. Le simple fait de lancer une Poké Ball standard avec une courbe vous donne un multiplicateur de 1,7, plus que le 1,5 d’une Great Ball, et presque autant que le 1,7 d’une Ultra Ball. Et ces bonus se multiplient, alors ajoutez un Razz Berry ici, une médaille d’or là-bas et un bonus de capture, et vous pouvez envisager des multiplicateurs sérieux.

Vous obtenez également une récompense XP pour clouer des boules courbes. Voici tout ce que vous devez savoir!

Attrapez les bonus en bref

Lorsque vous essayez d’attraper un Pokémon, le but est de lancer votre balle à l’intérieur de l’anneau rétrécissant autour d’eux. Mais il existe des bonus de capture spéciaux qui peuvent améliorer vos chances de garder ce Pokémon enfermé à l’intérieur de cette Poké Ball plutôt que de vous libérer.

Il existe quatre bonus de capture: Nice, Great, Excellent et Curve.

Agréable c’est lorsque la balle atterrit au moment où le cercle radar est le plus large et vous donne 10XP.

Génial c’est quand la balle atterrit au milieu du cercle radar quand elle est de moitié et vous donne 50XP.

Excellent c’est quand la balle atterrit dans le plus petit cercle radar et vous donne 100XP.

Courbe c’est quand votre balle se courbe et vous donne 10XP – et une meilleure chance d’attraper le Pokémon.

Quel que soit le bonus que vous recherchez, n’oubliez pas de taper et de maintenir la Poké Ball pour démarrer le cycle de l’anneau afin d’attendre de lancer votre balle jusqu’à ce que l’anneau soit au bon point.

Pourquoi les boules courbes sont géniales

Avant de comprendre Curve Balls, j’ai perdu beaucoup de Poké Ball lors de mauvais lancers, en regardant la balle voler hors de l’écran après avoir pensé que je lançais directement. J’ai maudit le nom de Curve Ball, mais le lancer peut en fait être très puissant si vous le faites correctement.

Pourquoi? Parce que lorsqu’elles sont lancées correctement, les boules courbes sont plus susceptibles d’atterrir au centre de l’anneau radar et de vous attraper le bonus Grand et Excellent – ce qui augmente également la probabilité que votre Pokémon capturé reste dans sa Poké Ball. Le bonus Curve Ball lui-même, bien qu’un maigre 10XP, vous donne également une chance plus élevée d’attraper des Pokémon.

Comment lancer une balle courbe parfaite

Il existe deux façons de lancer une boule courbe parfaite: le super spin ou l’arc. Certaines personnes sont plus à l’aise avec l’une ou l’autre, alors essayez les deux pour voir celle qui vous convient le mieux!

La boule courbe “Super Spin”

Pour le super spin, vous voudrez faire tourner la Poké Ball dans le sens horaire ou antihoraire avec votre doigt jusqu’à ce qu’elle commence à vibrer et à scintiller. La direction dans laquelle vous tournez dépend en grande partie de la main que vous utilisez – je trouve plus facile de tourner dans le sens antihoraire avec mon index gauche et dans le sens horaire avec mon index droit. (Je ne recommande pas d’utiliser un pouce, car vous n’aurez pas assez de puissance pour le lancer réel.)

Une fois que votre Poké Ball vibre, vous allez vouloir faire glisser votre doigt vers la gauche (dans le sens horaire) ou vers la droite (dans le sens antihoraire) de votre écran; la distance et la vitesse à laquelle vous effectuez un balayage dépendent de la distance du Pokémon. Si vous voulez l’imaginer, vous tracez essentiellement un J (dans le sens antihoraire) ou L (dans le sens horaire) sur l’écran.

Ce mouvement demande un peu de pratique, mais une fois maîtrisé, vous constaterez que vous gaspillez rarement des Poké Balls en lançant.

Personnellement, je trouve la boule courbe plus utile pour les Pokémon longue distance; pour des Pokémon plus proches, j’utilise la méthode ci-dessous: l’arc.

La boule courbe “Arc”

C’est une balle de courbe légèrement plus difficile à maîtriser, mais vous avez beaucoup plus de chances d’obtenir le bonus “Curve Ball” 10XP et une probabilité plus élevée de capture de Pokémon.

Pour réaliser l’arc, vous allez utiliser le côté de votre index ou de votre pouce, plutôt qu’un lancer droit. Lorsque vous effectuez un balayage, vous allez effleurer votre doigt à un angle vers le bord gauche ou droit de l’écran, mais à la dernière seconde, tournez votre arc vers le Pokémon.

Trichez votre chemin vers une boule courbe parfaite

Il y a une autre façon de lancer des Curve Balls si vous êtes sur un iPhone ou un iPad: à la manière du tricheur. Si vous utilisez les fonctionnalités d’accessibilité d’Apple, vous pouvez “enregistrer” une balle courbe et lancer un geste pour la lire à tout moment – y compris, oui, tout en attrapant un Pokémon. (Pointe du chapeau à un commentateur Reddit sur le subreddit The Silph Road pour cette astuce.)

Visiter le Réglages app et appuyez sur Général> Accessibilité.

Sous l’en-tête Interaction, appuyez sur Contact Assistance.

Turn AssistiveTouch Sur. Vous verrez un petit cercle lumineux apparaître dans le coin de votre écran.

Robinet Créer un nouveau geste.

À l’intérieur de la boîte New Gesture, effectuer la boule de courbe (geste Arc ou Super Spin) avec la même vitesse que vous auriez dans le jeu, puis donnez-lui un nom.

Retour au Pokémon Go app.

Lorsque vous rencontrez un Pokémon, appuyez sur le Contact Assistance cercle lumineux.

Appuyez sur le Douane étoile.

Choisir le geste personnalisé.

Bouge toi le cercle de ciblage pour démarrer correctement sur votre Poké Ball. Lorsque vous relâchez, le geste s’exécute.

Des questions?

Vous avez toujours des problèmes avec la Curve Ball? Vous avez des conseils à donner à vos collègues entraîneurs sur la façon dont vous maîtrisez la balle courbe? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous, et assurez-vous de consulter nos nombreux autres guides Pokémon Go pour booster votre jeu!