Comment le bras en métal de Bucky est devenu une blague Marvel secrète | .

Le brave soldat américain James “Bucky” Barnes a perdu son bras dans la même tragédie qui l’a transformé en soldat d’hiver endoctriné. Mais dans l’une des blagues les plus sombres de Marvel dans la mémoire récente, il a été révélé qu’au fond, Bucky voulait toujours un bras cyborg … depuis qu’il avait été témoin de la fraîcheur du câble de soldat du voyage X-Men dans le temps. Oui vraiment.

Au lendemain de l’événement “Avengers Vs. X-Men” de 2012, Marvel Comics a lancé une série en cours appelée A + X. C’était un titre d’anthologie, mettant en vedette des histoires courtes qui ont vu un Avenger et un X-Man travailler ensemble (et parfois buter des têtes). Le premier numéro comprenait une nouvelle écrite par le légendaire écrivain Spider-Man Dan Slott, en 1943, et mettant en vedette un voyageur du temps travaillant avec les nazis pour créer une nouvelle race de sentinelles. Captain America et Bucky ont été envoyés par les hauts gradés pour faire face au côté nazi du problème, ce qui a conduit à une fantastique équipe avec Cable, qui avait poursuivi le voyageur temporel du futur.

Cable a désespérément tenté de garder l’avenir de Cap secret, se méfiant de changer la chronologie, mais n’a pas pu empêcher Steve Rogers de comprendre que les Alliés gagneraient la guerre; Cap a noté que le héros du futur parlait anglais, pas allemand. Captain America et Bucky ont regardé Cable disparaître dans le futur, puis sont partis. Cap, pour sa part, n’était pas du tout affecté par cet aperçu de l’avenir. Mais Bucky était beaucoup plus réfléchi, en supposant que l’appendice cyborg de Cable était quelque chose à «attendre avec impatience». Puis livrer la punchline …

Bien sûr, en réalité, Cable n’a pas du tout de bras métallique; il était infecté par un virus technoorganique alors qu’il n’était qu’un bébé, et il menaçait de prendre le contrôle de tout son corps. Cable a été formé pour utiliser une partie de son pouvoir psychique pour contenir en permanence le virus technoorganique, l’empêchant de se propager et de le consommer, mais il est toujours visible sur le côté gauche de son corps. C’est bien plus qu’un simple bras cyborg.

En revanche, Bucky se retrouverait en effet avec un bras cyborg. Il a été capturé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, grièvement blessé, et des scientifiques soviétiques ont réparé son corps brisé en le soumettant à des expériences cybernétiques. Ils ont transformé Bucky Barnes en soldat d’hiver, leur assassin le plus dangereux. Son bras bionique possède une force surhumaine, ce qui signifie qu’il a vraiment réussi le genre de prouesses qu’il imaginait sans aucun doute il y a toutes ces décennies.

Donc, d’une certaine façon, ce peu d’humour noir de la part de Slott est en fait une sorte de doublure argentée à l’origine tragique de la Soldat d’Hiver.

