Comment le cloud sort «The Expanse» et d'autres épopées de science-fiction de ce monde – .

L'ingénieur Naomi Nagata (joué par Dominique Tipper) regarde un projectile passer devant elle dans un épisode de «The Expanse». Mavericks VFX était responsable du whiz. (Photo VFX Mavericks)

Auparavant, il fallait des milliers de cast pour créer des extravagances cinématographiques, mais maintenant le travail peut être fait avec un casting de dizaines d'artistes et de développeurs, ainsi que des milliers de serveurs informatiques connectés au cloud.

La preuve de cela peut être vue aujourd'hui dans des épopées de science-fiction allant de "Star Wars" à "The Expanse". Et ces spectacles ne font que suggérer le début d'une révolution générée par ordinateur dans les effets visuels, ou VFX. Attendez juste que l'intelligence artificielle atteigne son apogée.

"Cela change le jeu pour nous tous", m'a dit Brendan Taylor, président et superviseur des effets visuels des Mavericks VFX. "Cela va bouleverser l'industrie des effets visuels au cours des prochaines années."

Taylor devrait savoir: sa compagnie basée à Toronto fait des effets visuels pour «The Expanse», l'opéra spatial interplanétaire dont la quatrième saison vient de faire ses débuts sur Amazon Prime Video. Mavericks VFX a également une main dans le look de "The Handmaid’s Tale", la série post-apocalyptique primée de Hulu; "The Boys", le super envoi de super-héros d'Amazon; «What We Do in the Shadows», une série de faux documents de camp vampires sur FX; et plus d'une douzaine d'autres productions pour grands et petits écrans.

Brendan Taylor est président et superviseur des effets visuels pour Mavericks VFX.

Le cloud computing transforme déjà la façon dont Taylor et ses collègues du métier font leur travail. Les assistants VFX de Mavericks ont des serveurs sur place pour rendre des scènes telles que le gigantesque chantier naval martien décrit dans «The Expanse», mais parfois cela ne suffit pas. C'est à ce moment qu'ils se tournent vers les banques de serveurs lames de rendu accessibles via Amazon Web Services.

"La grande chose au sujet du cloud est que nous pouvons augmenter", a déclaré Taylor. «Donc, si nous avons désespérément besoin d'obtenir un rendu, vous devez maintenant payer un peu plus pour cela, mais nous pouvons augmenter jusqu'à 300, 400, mille si nous le voulons. … Et ce qui est génial, c'est que c'est sûr. C'est très sécurisé. "

Dans une large interview, Taylor et moi avons parlé des technologies derrière les effets visuels et comment elles poussent les sagas de science-fiction plus loin dans la dernière frontière. Voici une transcription de la séance de questions-réponses, éditée pour plus de concision et de clarté:

.: Parlez-moi de Mavericks VFX et de la façon dont vous en êtes venu à participer à «The Expanse».

Brendan Taylor des Mavericks VFX: Eh bien, nous avons commencé à fonctionner vers 2014 – juste moi-même et un autre gars. Ensuite, nous avions un peu trop de travail pour deux personnes à gérer, alors nous avons amené une autre personne. Ensuite, nous avons eu un peu plus de travail et amené une autre personne. Coupé à 2019, et nous sommes à 50 personnes, devant déménager des bureaux comme tous les deux ans.

Nous sommes très proches du quartier des studios de cinéma de Toronto. Nos bureaux sont en fait à trois pâtés de maisons du studio et du bureau «The Expanse», ce qui est formidable. … Au début, j'avais un groupe d'amis travaillant sur le spectacle. Ensuite, je l'ai vu et je me suis dit: «Oh, c'est quelque chose dont je peux faire partie.» Je les ai contactés et nous avons fait quelques concepts juste sur spécifications. Nous étions alors beaucoup plus petits, mais ils ont décidé de tenter notre chance. Nous avons eu du bon travail pour la saison deux, et nous avons continué à en obtenir plus pour les trois et quatre, et maintenant nous travaillons également sur la saison cinq.

Le travail est réparti entre peut-être six ou sept sociétés VFX, pour diverses raisons. Certaines entreprises sont meilleures dans quelque chose en particulier et il y a beaucoup de travail à faire. Aucune entreprise à Toronto ne pouvait tout gérer. Nous l'avons donc divisé et nous sommes désormais l'un des principaux fournisseurs.

Q: Y a-t-il des types d'effets visuels dans lesquels vous êtes spécialisé?

UNE: Environnements. C’est ce que nous aimons faire. Nous faisons beaucoup de ce qu'on appelle l'extension de set. Il y a un premier plan pratique, et nous étendons simplement l'arrière-plan numériquement avec des peintures mates – vous savez, le monde entièrement généré par ordinateur.

Dans la saison quatre, nous étions responsables du chantier naval martien – en gros, c'est une zone en forme de dôme circulaire où ils démontent les navires. Ils ont tourné des scènes devant un écran bleu et nous étions responsables de tout le reste.

La partie design est vraiment intéressante. Nous avons volé, pris l'inspiration, rendu hommage au Vehicle Assembly Building de la NASA – et à beaucoup de sites de lancement russes de Soyouz déclassés, des trucs comme ça.

Le look du chantier naval de Mariner Valley sur «The Expanse» rend hommage au bâtiment d'assemblage de véhicules de la NASA ainsi qu'aux installations de lancement du cosmodrome russe de Baïkonour. (Vidéo Amazon Prime)

Q: Quels types d'outils informatiques utilisez-vous et comment le travail a-t-il changé?

UNE: Nous utilisons toujours le même logiciel que nous utilisons depuis 20 ans. C’est Maya. Mais là où les choses ont changé, c'est dans la façon dont nous rendons. Nous sommes passés à un programme appelé V-Ray, et nous sommes passés du rendu CPU au GPU, ce qui est beaucoup plus rapide.

Je ne pense pas que nous aurions pu y arriver sans passer à un rendu GPU. Cela doit être très rapide, car l'environnement est si grand, et ce que nous devons calculer, c'est la lumière qui rebondit partout. Si nous devions utiliser les anciens moteurs de rendu, cela prendrait environ 10 fois plus de temps que cela nous prendrait, et nous ne pourrions jamais le terminer à temps.

C’est la grande chose qui a changé. Ce qui n'a pas changé, c'est l'approche. C'est toujours la même chose: c'est basé sur la recherche, en compilant autant de choses que possible et en le conceptualisant. Ensuite, vous remettez simplement différentes pièces à différentes personnes qui basent tout ce qu'elles font sur le travail de concept.

L'une des choses que nous avons commencé à faire très récemment est le rendu dans le cloud. Dans le passé, nous avions des lames de rendu dans notre salle de serveurs, prenant de la place, absorbant de la chaleur. Finalement, nous avons dû passer au cloud, car dans notre espace actuel, nous n'avions pas assez de place pour ajouter un autre rack de lames de rendu.

Mon ancien colocataire de l'université s'est retrouvé chez Amazon, alors nous l'avons contacté, et il nous a mis en contact avec les bonnes personnes chez Amazon pour commencer un rendu cloud. Fondamentalement, nous avons un miroir de notre propre système sur le cloud, et c'est comme si nous avions une centaine de lames de rendu supplémentaires dans le studio.

Évidemment, cela doit être pris en compte financièrement, mais cela nous donne le pouvoir de rendre des scènes massives.

Q: Le fait que vous utilisiez Amazon Web Services a-t-il conduit à des conversations intéressantes lorsque vous parliez avec Amazon Studios de travailler sur «The Expanse» et «The Boys»?

UNE: Non non Non. Nous n'en avons pas parlé avec eux. Cela aurait du sens, mais la ligne de communication est un peu divisée. Nous ne parlons pas vraiment avec Amazon Studios. Nous parlons à un intermédiaire, comme le superviseur des effets visuels.

Q: Y a-t-il un exemple du travail que vous avez fait pour "The Expanse" que les fans pourraient reconnaître?

UNE: Sûr. L'une des scènes préférées que nous ayons jamais faites en tant que studio est la scène des outils de la saison trois. Les membres d'équipage du Rocinante sont à bord du navire, la gravité commence à changer et les outils volent.

Q: Oh, à droite: vous voyez tous ces outils dangereux siffler devant les visages de l'équipage:

UNE: Exactement. Nous avons fait tout cela, et c'était vraiment amusant parce que nous avons créé une réplique numérique exacte de l'ensemble, puis nous avons juste exécuté une simulation qui disait: «OK, la gravité va maintenant dans ce sens.» Ainsi, les outils changeraient de position, et nous avait des objets de collision pour toutes les balustrades du vaisseau spatial. C'est comme, "OK, cet outil toucherait cet autre outil, puis ferait tourner le garde-corps et le moulinet de cette façon." Nous l'avons légèrement modifié avec de l'animation, mais pour la plupart, tout était juste simulé.

Q: Au-delà du cloud, que voyez-vous à la frontière technologique des effets visuels?

UNE: Je pense que l'essentiel est l'apprentissage automatique. Nous ne l'avons pas utilisé dans "The Expanse" … Mais Thanos de "The Avengers" est un excellent exemple. Ils ont utilisé l'apprentissage automatique pour piloter l'animation. Ils filmeraient une tonne de Josh Brolin en train de parler, puis ils utiliseraient l'apprentissage automatique pour attribuer cela à un modèle numérique. Ils ont pris toutes les différentes permutations et combinaisons de ce que faisaient les muscles, les contractions et toutes les petites choses, et l'ont appliqué au modèle numérique. Plus ils le filmaient, plus cela avait l'air réaliste.

C'est le genre de choses qu'un animateur ne pourrait jamais faire. Je veux dire, peut-être qu'ils pourraient, mais c'est beaucoup plus facile. Ce que l'apprentissage automatique leur permet de faire est d'analyser et d'appliquer de nombreuses variables différentes, de nombreuses sortes de sources d'informations différentes. Et ça va être énorme à l'avenir.

Une partie de moi est très excitée. Une partie de moi est un peu nerveuse quant à ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que nous serions un studio beaucoup plus petit. Qui sait?