Comment le coronavirus affecte la télévision et les films jusqu’à présent, de Tom Hanks à Fast 9

Le monde qui nous entoure évolue rapidement en ce moment, alors que la pandémie de coronavirus se propage à travers la planète. Contenir le virus et assurer la sécurité des autres doit être une priorité. De nombreuses industries ont changé de cap en raison de Covid-19 – Le MWC 2020 à Barcelone a été annulé, et l’annulation de GDC et E3 signifie que le jeu fait face à une année calme pour les événements.

À la télévision et au cinéma, les effets deviennent de plus en plus évidents, avec des films comme Fast and Furious 9, No Time To Die, A Quiet Place Part 2 et Peter Rabbit 2, toutes les dates de sortie changeant pour plus tard en 2020 ou 2021. est sûr d’avoir un effet douloureux sur les entreprises de théâtre.

Il ne s’agit pas seulement de déplacer les dates de sortie – cela commence à affecter la production de télévision et de films, comme vous vous en doutez. Tom Hanks est la célébrité la plus connue à avoir été testée positive pour le coronavirus jusqu’à présent, et il a été diagnostiqué alors qu’il filmait un biopic d’Elvis en Australie – c’est maintenant en attente, comme vous vous en doutez. Les productions d’émissions de télévision sont également fermées, et dans les mois à venir, nous ne verrons plus d’exemples de ce phénomène à mesure que le coronavirus se propage.

Voici un résumé de la façon dont le coronavirus a affecté la télévision et les films jusqu’à présent.

Tom Hanks et Rita Wilson ont un coronavirus et sont en auto-isolement

pic.twitter.com/pgybgIYJdG12 mars 2020

L’acteur Tom Hanks a publié la mise à jour ci-dessus en provenance d’Australie le 12 mars, révélant que sa femme Rita Wilson et son test positif pour le coronavirus. “Pour bien jouer les choses, comme cela est nécessaire dans le monde en ce moment, nous avons été testés pour le coronavirus, et nous avons été jugés positifs”, a déclaré Hanks, ajoutant qu’il tiendrait les gens informés de ses progrès.

Hanks filmait un biopic d’Elvis Presley réalisé par Baz Luhrmann (The Great Gatsby), et Warner Bros a déclaré à Indiewire que le tournage avait été suspendu pour le moment.

No Time To Die, A Quiet Place 2, Fast and Furious 9 et Peter Rabbit 2 sont tous retardés par le coronavirus

Les dates de sortie des films chutent rapidement, alors que la réalité de la réduction de la fréquentation du théâtre commence à frapper. La date de sortie de No Time To Die a été déplacée d’avril à novembre et A Quiet Place Part 2 a également été retardé. Pendant ce temps, le Peter Rabbit 2, moins excitant, est passé de mars à août.

Cependant, Fast and Furious 9 a été le plus gros mouvement à ce jour, qui sortira maintenant en avril 2021, près d’un an après sa date de sortie initiale le 22 mai. Aucun mot sur Black Widow pour le moment – sa dernière bande-annonce est sortie plus tôt cette semaine, et a déclaré qu’elle sortait toujours début mai.

C’est une situation en évolution, évidemment, et le monde pourrait être très différent dans quelques semaines. Les théâtres sont des espaces communs, plus susceptibles d’être évités pour l’instant pour arrêter la propagation du virus.

La Chine, un marché massif pour les superproductions, est essentiellement fermée aux affaires. La Chine a fermé tous ses 70 000+ théâtres fin janvier. Cela signifie que de nombreux films comme Sonic the Hedgehog ne peuvent tout simplement pas sortir sur le marché – et Mulan, prévu pour le 27 mars, est sûrement en danger.

Le faucon et le soldat d’hiver ont arrêté le tournage à Prague

(Crédit d’image: Disney / Marvel Studios)

La série Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier tournait à Prague cette semaine, mais la production a été arrêtée selon un rapport Deadline, avec le casting et l’équipe rappelés à Atlanta. Le spectacle débute en août, et rien n’indique que cela affectera la date de sortie.

L’acteur Sebastian Stan a réagi à cette décision sur Instagram. “Nous avons tourné The Falcon and the Winter Soldier et découvert l’une des plus belles villes du monde remplie de personnes les plus merveilleuses et accueillantes. Maintenant, nous sommes renvoyés chez nous. Trop tôt. Prague, vous allez être dans mes pensées depuis longtemps. Merci. Je reviendrai. En pensant à toi. “

Les événements sportifs sont gravement touchés par le coronavirus

Attendez-vous à ce que davantage soient annulés ou retardés, mais la rencontre de Manchester City contre la Ligue des champions du Real Madrid la semaine prochaine a été reportée, après que l’équipe du Real Madrid ait été mise en quarantaine pour des problèmes de coronavirus. Juventus vs Lyon a également été retardé. Le gouvernement britannique envisage d’interdire complètement les appareils sportifs, selon la BBC.

La saison NBA a été suspendue. La NFL, cependant, a déclaré qu’elle ne retarderait pas le début de la ligue le 18 mars.

Les ligues de football / soccer en Italie, au Portugal, en Espagne, aux États-Unis et aux Pays-Bas ont été suspendues (pour 30 jours, dans le cas de la MLS). Le GP d’Australie a été «annulé» selon la BBC, et l’ATP du tournoi de tennis a été repoussé de six semaines.

Attendez-vous à ce que les annulations continuent de s’accumuler.

De nombreuses productions ont été suspendues, dont Mission Impossible 7

La production du drame pour adolescents CW Riverdale a été temporairement suspendue, car l’un de ses «membres de l’équipe» est testé pour le coronavirus. EW a rapporté que l’émission de téléréalité américaine Survivor a également retardé la production, ce qui rejoint la série de téléréalité de longue date The Amazing Race en cours de suspension.

Le tournage de Mission Impossible 7 à Venise, en Italie, a été arrêté fin février.

Le Grand Tour sera probablement retardé

Nous en avons un à peu près prêt à partir et lorsque cette affaire de virus sera réglée, nous partirons pour en faire deux de plus. 7 mars 2020

Le prochain épisode de la saison 4 du Grand Tour est imminent, mais il pourrait y avoir une attente plus longue après cela. L’animateur Jeremy Clarkson a suggéré sur Twitter que le virus retarde le tournage de plus de spéciaux, qui nécessitent des voyages internationaux.