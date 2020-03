Comment le coronavirus affecte-t-il l’industrie technologique mondiale?

La chose a pris la couleur de la fourmi. En plus du près de 100 mille cas confirmés et les plus de 3 mille morts, l’épidémie de coronavirus (également connue sous le nom de COVID-19) affecte de nombreux aspects de la vie humaine que nous n’aurions même pas imaginés: voyages, vacances, commerce et accès aux services de santé, même une partie curieuse et presque essentielle de la vie moderne en ce 21e siècle: nos gadgets bien-aimés.

Ce mardi 3 mars à #SopitasXAireLibre nous avons parlé avec Aura López (@Aura_), un expert en technologie, pour voir comment le monde a tremblé avec cette arrivée surprise du coronavirus

Un résumé? Les plus grandes entreprises ont freiné leurs nouveaux projets en Chine, la production de nos gadgets préférés et toutes les activités innovantes sur lesquelles ils travaillaient. Juste pour avoir une idée, des entreprises comme Apple, Samsung, Microsoft, Tesla, Google et Amazon ont dû prendre des mesures d’urgence.

Écoutez Aura Lopez expliquer comment la situation a été réglée… et accessoirement, découvrir quels événements très graves dans le monde de la technologie ont dû être annulés ces derniers jours:

Soit dit en passant, avez-vous entendu cette recommandation importante au cours de la section? Et sinon, nous le répétons pour que ceux qui sont au fond l’écoutent aussi.

Nettoyez vos téléphones portables! Nettoyez vos téléphones portables!

Bien entendu, cette recommandation ne concerne pas coronavirus Nos téléphones portables, qui nous accompagnent à toutes les époques de la vie, finissent par brouiller qui sait combien d’insectes et de bactéries. De la visite obligatoire à la salle de bain, à celles sur la table, dans nos sacs … il est inévitable de penser qu’ils passent tout le temps entre nos mains et un bon moment dans nos oreilles. Chale.

Une fois le programme terminé, Aura López (qui peut la suivre sur son podcast intitulé «Aura al Futuro») a partagé Quelques conseils pour le faire de la manière la plus efficace.