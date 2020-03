Comment le coronavirus affecterait sérieusement Netflix

Il coronavirus, bien qu’il ait généré un état d’alerte global, il s’est également avéré être un phénomène positif pour certaines sociétés de divertissement. Il y a quelques semaines, nous vous avons dit que l’utilisation des jeux vidéo en Chine a connu une croissance exponentielle après les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Les joueurs, contraints de rester à la maison, ont plus de temps pour jouer.

Les revenus de Netflix dépendent des abonnements et non du temps que vos utilisateurs “passent” sur le service

La chose normale serait de supposer qu’un service comme Netflix vous bénéficiez également de la situation, mais cette pensée est loin de la réalité. Laura Martin, analyste chez Needham, a expliqué que la plateforme de streaming vidéo pourrait être sérieusement endommagée par la crise des coronavirus. Pour quelle raison? Très simple: La principale source de revenus de l’entreprise dépend des abonnements payants, et non du temps que les utilisateurs passent à regarder des films et des séries..

Netflix, étant un service de luxe, souffrirait du fait que le coronavirus continue d’avoir des effets négatifs sur l’économie mondiale. Bien que nous ne le voulions pas, il peut arriver un moment où les utilisateurs ont besoin renoncer à la plateforme pour allouer l’argent aux situations d’urgence. “Les revenus et le nombre d’abonnés de Netflix sont de plus en plus menacés à mesure que COVID-19 se propage”, a déclaré Martin.

Dans un paysage d’affaires, par exemple, un hôtel proposant Netflix à ses clients peut annuler ses abonnements en raison de la chute drastique du tourisme. Il suffit de regarder l’Italie, l’un des pays avec le plus grand flux de touristes au monde, pour comprendre que le coronavirus retient plusieurs sources de revenus. Heureusement pour le service, sa valeur en actions a légèrement augmenté ces dernières semaines, même si cela pourrait changer complètement s’il n’est pas possible d’arrêter l’expansion de COVID-19.

Pourquoi de nombreux jeux vidéo ont-ils plus de chances de réussir grâce au coronavirus? Aujourd’hui, de nombreux jeux fonctionnent grâce au modèle gratuit, dans lequel le joueur a un accès gratuit mais peut également acheter des produits numériques en payant de petites sommes d’argent. Ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont très tentants pour ceux qui passent de nombreuses heures devant l’écran. Bien sûr, leur sort est le même que celui de Netflix si COVID-19 poursuit son avance.

