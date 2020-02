Comment le costume de Robert Pattinson se compare aux films précédents

Qu’est-ce que la combinaison de Robert Pattinson dans Le Batman modifier des versions précédentes, et quels éléments est-il reporté? Bien que le projet soit dans le pipeline de DC depuis un certain temps, The Batman a subi des turbulences de production. D’abord une extension du DCEU avec et potentiellement réalisé par Ben Affleck, l’acteur s’est éloigné de la chaise du réalisateur pour se concentrer sur le rôle lui-même avant de quitter entièrement la franchise. Heureusement, de sérieux progrès ont été réalisés une fois que le combo réalisateur / acteur de Matt Reeves et Robert Pattinson a été cloué.

Depuis lors, le casting de The Batman a été considérablement complété. Paul Dano est The Riddler, Zoë Kravitz est Selina Kyle / Catwoman, Colin Farrell sera Penguin, Jeffrey Wright joue Jim Gordon et Andy Serkis est prévu pour Alfred Pennyworth. Les rapports suggèrent que The Batman s’inspirera de l’arc vénéré de DC Comics, The Long Halloween, et fera également la chronique de Bruce Wayne pendant ses années de formation en tant que Caped Crusader.

Bien sûr, l’un des aspects les plus importants de toute nouvelle ère des films Batman est la conception Batsuit. Comme le prouve Batman Forever, un mamelon au mauvais endroit n’est jamais totalement oublié. En conséquence, la révélation par Reeves du nouveau Batsuit a été un moment décisif, et la réaction en ligne a été fortement positive jusqu’à présent, à la fois en termes de costume lui-même et dans quelle mesure la mâchoire de Pattinson convient à la pièce. En tant que dernier né d’une longue lignée de combinaisons, qu’est-ce que le costume de Pattinson change et emprunte aux modèles précédents?

La combinaison Michael Keaton

En tant que plus ancien des costumes cinématographiques de Batman, il serait naturel de supposer que la combinaison de Michael Keaton est la plus éloignée de l’équipement moderne de Robert Pattinson, et bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, il existe évidemment une certaine influence tirée de l’ère Tim Burton. En termes de différences, le plus grand est évidemment l’emblème de la chauve-souris sur le devant du torse, le design mis à jour représentant un écart marqué par rapport à toutes les anciennes versions du costume.

Habituellement moulé ou greffé sur la plaque de poitrine, le costume de Pattinson a plutôt utilisé deux pièces de métal distinctes pour former la forme rugueuse d’une chauve-souris, mais plus intéressant, ces morceaux semblent faire partie d’un pistolet – presque certainement celui utilisé pour tuer Les parents de Bruce. Cette idée est adaptée des bandes dessinées de DC, dans lesquelles Batman a une fois reforgé le pistolet en une armure à porter sur son cœur, mais cela a simplement été inséré sous le logo extérieur. Le pistolet démonté en forme de chauve-souris est une excellente représentation visuelle des motivations de Bruce et de sa politique contre les armes à feu, et est loin du logo jaune de Keaton.

Contrairement à la combinaison Keaton, le matériau utilisé dans le nouveau design. Le costume de film original avait un style caoutchouté distinct qui semblait moulé sur le corps. Les combinaisons modernes se sont éloignées de cette approche et le costume de Pattinson poursuit cette tendance, optant davantage pour le look d’armure légère réaliste.

Malgré les différences, le nouveau Batman a pris au moins un conseil de mode de Keaton, à savoir le design entièrement noir. Pour autant que l’on puisse le voir dans la vidéo faiblement éclairée, le costume de Pattinson est plus ou moins une nuance classique partout. D’autres versions (à toutes les époques) ont joué avec les gris et les bleus, mais il semble que The Batman revienne à l’essentiel en termes de schéma de couleurs.

Val Kilmer et George Clooney

Les Batsuits de l’ère Joel Schumacher ne se souviennent pas exactement avec gentillesse, et il n’est pas surprenant qu’ils ressemblent très peu à ce que Robert Pattinson portera dans The Batman. Kilmer portait deux costumes dans Batman Forever; la première étant la fameuse version des mamelons trop musclés. Ce costume était une mise à jour exagérée de Keaton, mais, heureusement, Caped Crusader de Pattinson semble avoir priorisé la fonction sur la mode, sans aucun signe de moulage excessivement prononcé et, surtout, zéro pincement. Le deuxième Batsuit de Kilmer était le costume Sonar le plus avancé technologiquement, et le costume de Pattinson est encore moins apparenté à cela. Alors que la variation Sonar était remplie de gadgets et de technologie, le costume de Pattinson a une ambiance plus amateur, avec des coutures visibles sur le capot, indiquant sa nouveauté en tant que justicier.

Il existe un niveau de disparité similaire par rapport au costume du successeur de Kilmer, George Clooney. Batman & Robin’s Batsuit a présenté une finition métallique que The Batman évite sagement. Et tandis que les costumes de cinéma des années 1990 sont devenus progressivement plus élégants et plus rationalisés, les composants séparés de Robert Pattinson sont plus visibles, y compris l’armure, la cape et le capot. En plus de l’emblème du pistolet, une autre caractéristique unique de la nouvelle combinaison de combat est le col relevé, qui rappelle plus l’animation de Gotham by Gaslight que n’importe quel film en direct, et souligne à quoi ressemble le Batman de Pattinson par rapport à ses prédécesseurs.

Les costumes Christian Bale Batman

La ligne de mode Batman de Christian Bale a considérablement évolué tout au long de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, mais il y a beaucoup plus de parallèles à trouver ici que dans le film initial du personnage de DC. À partir de Batman Begins, il y a des changements notables dans l’esthétique. Là où le capot à oreilles pointues de Bale était plus un casque, celui de Pattinson ressemble davantage à un masque standard, et il semble certainement qu’il ne résisterait pas au test de batte de baseball d’Alfred. Le logo sur le costume de Bale était également l’un des plus subtils que Bruce Wayne ait jamais enfilé, se fondant parfaitement dans la poitrine. Cela a réduit la théâtralité du personnage et correspond au style de Nolan, mais le symbole de la chauve-souris de Pattinson est clair et évident, laissant entendre que le Batman ne sera pas aussi sombre et granuleux que la trilogie The Dark Knight. Le costume de Batman Begins a un design principalement monotone, à l’exception de la ceinture utilitaire, et il sera intéressant de voir de quelle couleur est le sac banane de Pattinson.

Passer à The Dark Knight et The Dark Knight Rises est l’endroit où l’inspiration pour le nouveau Batsuit commence vraiment à dire. Connu sous le nom de Batsuit “plaqué”, les derniers modèles de Bale ont été divisés en morceaux beaucoup plus petits, créant un mouvement et une flexibilité améliorés (à la fois pour Bale et pour M. Wayne). Ce style révolutionnaire semble également avoir été la base du costume de Robert Pattinson. Les images de la bobine de test mettent en évidence les jointures dans la plaque thoracique et la séparation de l’armure d’épaule. En fait, la plaque d’épaule elle-même semble faire partie d’un ensemble d’équipement anti-émeute de la police, ce qui ajoute au sentiment que ce costume n’est pas le travail d’un Batman expérimenté.

Les costumes DCEU de Ben Affleck

Bien que l’on ne sache pas actuellement si The Batman se connectera en quelque sorte au DCEU, le manque de continuité entre Affleck et les costumes de Pattinson soutient peut-être l’idée que le film de Matt Reeves sera une entreprise autonome. Bien qu’il s’agisse de la plus récente combinaison de combat sur grand écran, le gris rayé et usé de Batman V. Superman a été jeté de côté, et le nouveau design ressemble beaucoup plus à une armure que la première tenue d’Affleck. Des similitudes plus étroites peuvent être trouvées dans la combinaison mise à jour d’Affleck Justice League, qui est revenue du gris au noir. Cependant, les deux combinaisons Batfleck étaient dominées par leurs conceptions de poitrine ouvertes et plates et le nouveau look l’ignore complètement, optant pour la sensation texturée et dynamique de The Dark Knight Rises.

Cela dit, il y a une très forte ressemblance entre Affleck et les Chevaliers Noirs de Pattinson du cou vers le haut. Le capot nouvellement conçu du Batman est plus compact et ajusté, largement comparé à celui de Daredevil, et cela se démarque résolument des autres conceptions de combinaisons de cinéma. Le style le plus proche est cependant celui de Ben Affleck, en particulier en termes de crêtes de sourcils plus subtiles et de forme de nez. Matt Reeves n’a pas encore révélé complètement les oreilles du nouveau Batsuit, et bien que les connexions à The Long Halloween puissent signifier que les fans obtiennent des points massifs, gothiques, longs, les oreilles courtes et trapues rapprocheraient toujours le capot d’Affleck.

La cape de Pattinson est également relativement proche de DCEU Batman, ou du moins ce que l’on peut en voir. Les époques Burton et Schumacher avaient tendance à mouler la cape dans le costume lui-même de manière à être assez anonyme. Les Nolan Batsuits, dans leur quête de fonctionnalité et de logique, ont trouvé un endroit où ranger visiblement les capes. Le Batman suit plus le long des lignes DCEU en utilisant un mélange des deux; une cape bien distincte, mais où les jointures se fondent dans les épaules et le cou.

