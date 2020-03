comment le désinfecter correctement pour éviter les virus et les bactéries

Le smartphone est toujours entre les mains des utilisateurs: après avoir touché à quelque chose, souvent et volontairement, vous touchez également l’écran de l’appareil qui, souvent et volontairement, entre en contact avec votre visage. Bien que se laver les mains soit un concept de base de la propreté personnelle, même celui de désinfectez et nettoyez votre téléphone cela devrait devenir une habitude chez les utilisateurs, qui ne retirent même jamais le couvercle pendant des mois et des mois.

Aujourd’hui, sans plus tarder, nous verrons comment il est possible de nettoyer et de désinfecter votre téléphone portable de manière rapide mais fonctionnelle.

Smartphone: il doit également être nettoyé pour éliminer les germes et les bactéries

Nettoyer et désinfecter votre téléphone ou, dans ce cas, même une tablette est très simple et peut se faire à la maison sans aucun produit spécifique ou coûteux. Juste au cas où vous voudriez juste réduire le niveau de saleté, la solution la plus idéale est d’en créer un mélange d’eau et de savon. Attention: avec cela, nous ne voulons pas suggérer de prendre une douche sur votre smartphone ou de créer un monde de bulles, juste une goutte de détergent suffira. Grâce à un chiffon en microfibre humidifié avec ce mélange, il sera possible de nettoyer l’ensemble du smartphone de manière optimale, en faisant particulièrement attention à ne pas laisser l’humidité pénétrer dans les trous du casque, du chargeur ou des haut-parleurs.

Si vous souhaitez désinfecter le téléphone de bactéries et virusau lieu de cela, une deuxième solution consistant à eau et 70% d’alcool divisé également. Grâce à un chiffon en microfibre, il sera toujours possible de répéter l’opération comme ci-dessus.