Comment le Dr Fauci se protège contre le coronavirus

Le Dr Anthony Fauci a offert divers conseils de prévention des coronavirus dans une nouvelle interview, expliquant comment il a réduit son propre risque d’infection.

Le meilleur expert des maladies infectieuses du pays a abordé les tests, l’utilisation de masques faciaux, les achats, les rencontres avec d’autres membres de la famille, ainsi que d’autres activités de la vie quotidienne qui ont été modifiées par la pandémie.

Les conseils de Fauci peuvent être suivis par quiconque cherche à réduire le risque d’attraper COVID-19. La seule chose que Fauci fait que les autres ne peuvent pas est de se faire tester fréquemment, ce qui est rendu obligatoire par sa proximité avec Trump.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), est l’un des visages les plus fiables de la réponse du gouvernement américain au nouveau coronavirus. Il est apparu dans des points de presse officiels de la Maison Blanche, il a témoigné devant le Congrès à plusieurs reprises pour fournir des mises à jour sur la stratégie de réponse COVID-19, et il est apparu dans d’innombrables interviews pour expliquer les progrès de l’Amérique dans la lutte contre l’épidémie. Mais, à 79 ans, Fauci est dans la catégorie à risque, il prend donc plusieurs précautions pour réduire son propre risque d’infection.

Tests réguliers

L’expert en maladies infectieuses n’a pas le même appareil de sécurité construit autour de Donald Trump, mais il en profite. Nous avons expliqué que Trump était confiant quant à éviter les masques en public, même s’il était terrifié par la maladie, tout cela en raison des nombreuses précautions que la Maison Blanche prend pour le protéger de l’infection. L’un d’eux fait tester régulièrement les personnes avec lesquelles il entre en contact. Et Fauci est testé chaque fois qu’il entre à la Maison Blanche, a-t-il déclaré au Washington Post. Ce n’est pas un luxe que les Américains ordinaires ont nécessairement, mais c’est un outil à la disposition des fonctionnaires qui ne peuvent pas s’isoler en raison de la nature de leur travail.

Masques faciaux

Fauci a déclaré que les masques faciaux dominent tout ce qu’il fait. Il a dû expliquer il y a quelques semaines pourquoi le gouvernement avait dû mentir sur l’efficacité des masques faciaux dans les premiers mois de la pandémie. C’est parce que les États-Unis n’avaient pas assez d’EPI pour le personnel médical, alors ils ont essayé d’empêcher une ruée sur les fournitures. Mais maintenant, Fauci est un ardent défenseur des masques faciaux:

La seule fois où je n’en porte pas, c’est quand je suis seul, quand je suis à la maison avec ma femme, ou quand je parle en public – à condition qu’il y ait 6 pieds entre moi et les personnes à qui je parle, comme ce fut le affaire lorsque j’ai répondu aux questions lors des récentes audiences du Congrès.

Fauci a également déclaré qu’il ne portait pas de masque s’il était seul au bureau. « Mais j’en tape une si je marche dans le couloir et que je peux croiser quelqu’un, comme mon assistant, qui en porte également une. »

Dans une réponse ultérieure, Fauci a expliqué que les rares fois où sa femme et lui ont des gens, ils portent des masques à moins qu’ils ne mangent. Et puis ils s’assoient en plein air à au moins six pieds l’un de l’autre, et ils ne partagent rien. Ils n’invitent jamais plus de deux autres personnes chez eux, et ces personnes doivent également prendre leurs propres précautions. Hormis cela, la seule personne qui vient chez lui est une femme de ménage toutes les deux semaines. Elle porte un masque et des gants en tout temps à l’intérieur de la maison.

Le médecin a expliqué qu’il portait un masque quand il est allé se faire couper les cheveux, tout comme la femme qui s’est coupé les cheveux. Il a pris rendez-vous tôt le matin et personne d’autre n’était là. Il a dit qu’il portait toujours un masque quand il allait à l’épicerie également.

Dr. Anthony Fauci lors d’une interview par chat vidéo. Source de l’image: Shutterstock

Voir la famille

L’un des problèmes avec les restrictions et les restrictions est que de nombreuses personnes n’ont pas vu leurs proches depuis des semaines ou des mois. C’est parce qu’aucune quantité d’amour n’éliminera le risque de transmission. La famille de Fauci n’est pas différente:

Ma deuxième fille, qui enseigne à la Nouvelle-Orléans, est venue ici après avoir fermé les écoles. Elle pouvait enseigner en ligne à partir d’ici, alors elle a pensé: Pourquoi ne pas rentrer à la maison et voir ses parents? Lorsqu’elle est arrivée ici, elle est passée directement par l’entrée arrière du sous-sol. Elle est restée dans notre sous-sol, qui a une chambre avec un lit, une douche, l’électricité, et elle n’est pas montée pendant 14 jours. Ma femme lui a apporté de la nourriture sur des plats en papier. Elle vit dans une ville à très haut risque et elle ne nous laisserait pas s’approcher d’elle. Je voulais la serrer dans mes bras à son arrivée, mais elle a dit: « Pas question, papa. » Elle est montée à l’étage après 14 jours, puis est restée avec nous pendant plusieurs mois.

Il a également abordé les protestations plus tard dans l’interview, affirmant que ses filles sont très attachées à l’injustice sociale. Pourtant, ils ne voudraient probablement pas rejoindre une manifestation en personne ou aller à un rassemblement politique maintenant.

Serrer la main et serrer dans ses bras

Fauci a également déclaré que «ça va prendre du temps» jusqu’à ce qu’il envisage de se serrer la main ou de serrer et d’embrasser quelqu’un. «Le taux d’infection devra être extrêmement faible ou inexistant, ou nous devons avoir un vaccin. Pour l’instant, je ne pense même pas à le faire. «

Achats

Fauci a dit qu’il se rend régulièrement à l’épicerie et dans les pharmacies, mais il essaie de le faire à des heures impaires qui tiennent compte de son horaire:

Je vais physiquement à l’épicerie, mais je porte un masque et je garde mes distances. Je vais habituellement à des moments étranges. Je passe la moitié de la journée seul dans mon bureau et je suis à temps partiel à la Maison Blanche. En fin d’après-midi ou en soirée, quand j’en ai fini avec la Maison Blanche, je vais faire les courses ou faire des courses. Je ne désinfecte pas les sacs. En général, je vais sortir les matériaux des sacs, puis me laver les mains avec du savon et de l’eau, puis utiliser Purell et laisser le tout reposer pendant une journée.

Il a ajouté plus tard que lui et sa femme ne mangeaient pas au restaurant, à l’intérieur ou à l’extérieur. Cependant, ils obtiennent des plats à emporter. Lors de la commande pour lui et ses invités, «nous faisons toujours des plats à emporter et je dis aux gens à emporter que je veux la nourriture dans quatre contenants en plastique séparés, donc personne ne doit toucher la nourriture de quelqu’un d’autre. La nourriture de chacun est autonome. «

En ce qui concerne le courrier et les colis, le médecin a déclaré qu’il avait l’habitude de prendre des précautions lors des livraisons. «Mais maintenant, je viens d’apporter le courrier, de me laver les mains, puis de le laisser reposer pendant un jour ou deux avant de l’ouvrir.

De gauche à droite: Dr Robert Redfield, directeur, Centers for Disease Control and Prevention; Dr Anthony Fauci, directeur, Institut national des allergies et des maladies infectieuses, National Institutes of Health; SMA Brett P. Giroir, secrétaire adjoint à la santé, US Department of Health and Human Services; et le Dr Stephen M. Hahn, commissaire, Food and Drug Administration des États-Unis; témoigner lors d’une audience du comité de l’énergie et du commerce de la Chambre sur la réponse de l’administration Trump à la pandémie de COVID-19. Source de l’image: Shutterstock

Vol et déplacements

Fauci a dit qu’il n’allait absolument pas monter dans un avion de sitôt. Il en va de même pour les transports publics:

J’ai 79 ans. Je ne monte pas dans un avion. J’ai pris des vols où j’étais assis près de gens qui éternuaient et toussaient, puis trois jours plus tard, je l’ai. Donc, aucune chance. Pas de métro, pas de transports publics. Je fais partie d’un groupe à haut risque et je ne veux pas jouer.

Gyms et autres sports

Fauci a dit qu’il n’irait pas dans une salle de sport parce qu’il doit être très prudent et ne veut pas «tenter sa chance». Au lieu de cela, il nage à la maison dans sa piscine et toute autre activité physique a lieu à l’extérieur:

Je fais de la marche rapide avec Chris. Je courais jusqu’à il y a environ un an, mais chaque fois que je courais, mon dos se contractait le lendemain matin. Alors maintenant, je marche sur la même distance. Cela prend juste plus de temps. Nous allons tous les jours à quelques exceptions près, 3,5 miles par jour pendant la semaine, quatre miles le week-end. Avant Covid-19, je le faisais seul au déjeuner dans les parcs près du NIH. Maintenant, je le fais le soir avec Chris dans le quartier. Le week-end, Chris et moi le faisons ensemble sur le canal C&O.

Aller chez le médecin

Fauci évite les voyages de routine chez le médecin ou le dentiste, mais a déclaré qu’il pourrait vérifier à un moment donné dans les prochaines semaines avec son médecin pour traiter sa gorge, « car j’ai une voix rauque à cause de tant de briefings et d’entretiens. » Il a dit qu’il conseillerait aux autres, y compris aux membres de la famille, d’éviter pour le moment les procédures aussi importantes que les mammographies de routine.

Retour à l’école

Fauci enverrait-il ses jeunes enfants à l’école à l’automne s’il en avait eu? Il a dit que cela dépend de l’endroit où vous vivez, sans donner plus de détails sur la question.

Le Post a parlé à plusieurs autres experts de la santé qui ont répondu à la même série de questions, notamment Elizabeth Connick (chef de la division des maladies infectieuses et professeur de médecine et d’immunobiologie à l’Université de l’Arizona), Paul A. Volberding (professeur de médecine et professeur émérite d’épidémiologie et de biostatistique à l’Université de Californie à San Francisco), Linda Bell (épidémiologiste d’État de Caroline du Sud), Barry Bloom (professeur de recherche Jacobson et ancien doyen de la Harvard TH Chan School of Public Health) et David Satcher (ancien chirurgien américain) général et ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention). Le résumé complet est disponible sur ce lien, et il vaut vraiment la peine d’être lu.

