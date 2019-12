Comment le film Cats se compare à la comédie musicale Andrew Lloyd Webber

L'adaptation grand écran Chats est enfin sorti dans les théâtres confondant le public du monde entier, mais comment se compare-t-il à la comédie musicale originale? Même en une semaine où un nouveau film Star Wars domine le box-office et le discours de la culture pop en général, il a été impossible d'échapper aux conversations frénétiques entourant les chats. L’adaptation d’Universal et de Tom Hooper de l’une des plus anciennes comédies musicales jamais réalisées a longtemps promis d’être, à tout le moins, une expérience visuelle mémorable. Cependant, peu de gens auraient pu prédire à quel point le résultat final serait cataclysmique. Les chiffres d'ouverture du box-office du week-end ont été tragiques, les critiques désastreuses et la «technologie numérique de la fourrure» tant vantée (et souvent inachevée) que le studio a annoncé qu'il enverrait une nouvelle version du film dans les salles avec « CGI amélioré.

Les chats allaient toujours être une histoire particulièrement étrange et délicate à adapter au grand écran. La comédie musicale a été créée dans le West End en 1981 et y est restée pendant 21 ans, bien que l'histoire de Cats soit notoirement décalée en termes de structure, de caractère et d'intrigue, ou de son absence. Les chats originaux sont basés sur un recueil de poèmes de T.S. Eliot et en tant que tel n'a pas vraiment d'histoire linéaire pour lier ses nombreuses chansons. C'est un spectacle plus intéressé par la danse que l'intrigue, un spectacle où les costumes et les décors ont priorité sur la narration. En tant que tel, ce n'est pas la première comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber à penser à faire du spectacle familial de Noël d'un studio. Pourtant, la comédie musicale reste très populaire à ce jour et Universal voulait clairement puiser dans cette base de fans intégrée, donc Cats était éclairé et des changements ont été apportés pour faire de cette curieuse créature quelque chose de vaguement adapté à l'expérience cinématographique.

L'écrivain Lee Hall de la renommée de Billy Elliot a été amené à bord pour mêler l'histoire dans un scénario gérable, et Andy Blankenbuehler, le chorégraphe de Hamilton, a succédé au travail emblématique lancé dans le spectacle original de Gillian Lynne. Prendre un film intrinsèquement théâtral et le rendre cinématographique est un processus qui a fait trébucher de nombreux réalisateurs. Il n'y avait aucun moyen pour les chats de passer de la scène à l'écran sans aucun changement, et il y a les principales différences entre la scène musicale et le film.

Sur scène, Cats est une pièce d'ensemble, où aucun personnage ne reçoit la part du lion de l'attention ou de l'histoire. À la base, c'est une comédie musicale d'introduction, où chaque chanson est l'occasion pour un personnage de prendre le devant de la scène pendant quelques minutes avant de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Dans la comédie musicale originale, le personnage de Victoria the White Cat ne reçoit même pas de chanson. Elle est principalement un personnage axé sur la danse, généralement joué par un danseur de ballet en raison de la complexité de la chorégraphie. Pour le film, Hooper et Hall ont fait de Victoria, incarnée par la danseuse de ballet Francesca Hayward, l'héroïne, celle que l'histoire suit du début à la fin. Elle devient le personnage au point de vue qui est l'avatar du public d'une chanson à l'autre, plutôt que des chats qui se contentent d'avancer et de chanter, comme sur scène.

Cats ouvre avec le propriétaire humain de Victoria – le seul humain que nous voyons à l'écran – l'abandonnant dans une ruelle où elle est découverte par la tribu des chats Jellicle costumés CGI. Elle est rapidement, si hésitante par certains, accueillie dans le groupe et autorisée à assister au choix de la gelée, à faire par le Vieux Deutéronome. Victoria est également le seul personnage à accueillir pleinement l'exil Grizabella (Jennifer Hudson) dans le groupe. Dans la comédie musicale, elle est le premier chat à toucher Grizabella après son grand numéro "Memory" mais cela n'arrive pas jusqu'à la fin. Dans le film, nous la voyons essayer lentement d'amener Grizabella dans le giron, malgré le rejet des autres chats. À la fin du film, elle est pleinement accueillie dans la tribu en tant que Jellicle, et elle gagne également un intérêt amoureux sous la forme de Mister Mistoffelees, quelque chose qui n'est pas présent dans la comédie musicale.

Macavity, "un chat très recherché", n'est pas beaucoup dans la scène musicale. Le soi-disant «Napoléon du crime», il ne se présente vraiment que pour une grande scène où ses hommes de main kidnappent le vieux Deutéronome et il essaie de retourner dans la tribu déguisée en lui. Sa couverture est rapidement soufflée par Demeter, l'un des deux chats qui chante la chanson Macavity, puis il s'échappe. Un récit cinématographique plus conventionnel appelle un méchant, donc Idris Elba en tant que Macavity a reçu un rôle beaucoup plus important dans le film.

Macavity est désormais l'antagoniste redouté de la série mais, comme les autres chats, convoite le choix de la gelée et la possibilité de renaître dans une vie meilleure. C'est pourquoi il finit par kidnapper divers chats qui sont son principal concurrent pour le premier prix, dont Bustopher Jones (James Corden), Jennyanydots (Rebel Wilson) et Gus the Theatre Cat (Ian McKellen). Après les numéros musicaux respectifs de ces chats, Macavity semble les envoûter vers une barge sur la Tamise habitée par Growltiger (Ray Winstone.) Les pouvoirs magiques de Macavity ne sont jamais expliqués.

Bombalurina, joué par Taylor Swift, est maintenant l'un des hommes de main de Macavity plutôt que d'être simplement l'un des chats qui chante à son sujet. Elle entre en scène sur un croissant de lune et fait monter tous les autres chats avec de l'herbe à chat avant de chanter sa chanson. Demeter est introuvable, probablement parce que Swift ne voulait pas partager son grand numéro musical. Pendant ce moment, l'ancien Deutéronome est kidnappé et menacé de donner à Macavity le choix de la gelée, sinon elle sera forcée de marcher sur la planche. Elle est sauvée de ce sort par la magie de Monsieur Mistoffelees. La macavité est vue pour la dernière fois lorsque Grizabella s'envole vers la couche Heavyside sur une montgolfière attachée à un lustre. Il essaie de saisir le lustre et de s'envoler avec Grizabella, mais glisse et se retrouve sur la colonne de Nelson, coincé là indéfiniment parce que tout d'un coup ses pouvoirs magiques lui manquent (dans la comédie musicale, seul Mistoffelees a des capacités magiques).

Sur scène, Old Deuteronomy est un chat mâle, généralement joué par un chanteur de baryton. Le rôle a été inversé pour permettre à Dame Judi Dench de rejoindre le casting. Elle avait à l'origine fait partie de la première distribution de la production du West End dans le rôle de Grizabella, dont elle s'est retirée après avoir cassé son tendon d'Achille pendant les répétitions (elle a été remplacée par Elaine Page.) Ce changement n'a pas vraiment d'impact sur la histoire de quelque façon que ce soit, sauf une: l'histoire tragique de Grizabella est en partie enracinée dans son rejet par la société pour être une femme âgée qui semble avoir dépassé son apogée. Le caractère poignant de cela est quelque peu perdu lorsque le leader vénéré des chats est Judi Dench (mais pas aidé par Grizabella joué par une Jennifer Hudson beaucoup plus jeune.) Le changement apporté ici pour résoudre ce problème est l'implication lourde que Grizabella était une travailleuse du sexe féline et que Macavity était son proxénète. Dans un film plein de changements inexplicables, c'est peut-être le plus déroutant.

En raison des limites de la scène, Cats en tant que comédie musicale se déroule sur un seul ensemble, un parc à ferraille mis à l'échelle de sorte que la distribution humaine semble de la taille d'un chat en comparaison. Le film donne aux conteurs la possibilité d'étendre le monde, donc Cats a maintenant lieu dans tout Londres. Nous voyons comment les chats vivent dans les rues, comment ils font la fête à Trafalgar Square et comment ils s'infiltrent dans des endroits comme un bar à milkshake, une maison de famille et un théâtre abandonné où se déroule le Jellicle Ball. C'est l'un des mouvements les plus intelligents du film, mais l'incohérence dans la mise à l'échelle des décors et des accessoires distrait sans cesse. C’est aussi un Londres où les humains semblent disparaître après la tombée de la nuit.

Lors de la première de Cats, son approche axée sur la danse était considérée comme révolutionnaire pour le médium du West End. Les comédies musicales britanniques étaient pour la plupart des affaires plutôt étranges où l'intrigue s'arrêtait et les acteurs chantaient des chansons, avec peu de chorégraphies compliquées, surtout par rapport aux spectacles de Broadway comme West Side Story ou Oklahoma! Le travail de Gillian Lynne sur le spectacle combinait des mouvements de ballet, de claquettes, de jazz et de style mime pour permettre aux acteurs de raconter l'histoire à travers la danse autant que la chanson. Compte tenu de l'attrait visuel de la danse, on pourrait penser que Hooper et Universal seraient désireux de se concentrer sur cet aspect pour le film. Hélas, le spectacle n'est pas du tout intéressé par de telles choses.

Il y a beaucoup de danse dans le film, mais rien de tout cela n'est utilisé pour raconter l'histoire de la façon dont il le fait sur scène, et la direction et le montage de Hooper rendent presque impossible pour le public de se concentrer sur lui. La mise en scène floue et la décision d'ajouter plus d'intrigue supprime la nécessité de la danse, au point qu'il semble qu'ils auraient mieux fait de la retirer du spectacle. Le statut de Victoria en tant que l'un des principaux danseurs est supprimé presque entièrement grâce à d'étranges choix de mise en scène, ce qui nie en quelque sorte la nécessité de faire jouer un danseur de ballet.

Bien que Cats ait toujours été difficile à présenter sur grand écran, de nombreuses raisons pour lesquelles cela ne fonctionne pas trouvent leur origine dans les changements apportés à la scène musicale. Certains d'entre eux étaient peut-être nécessaires, mais leur mise en œuvre et leur raisonnement font cruellement défaut; en conséquence, le produit final est en quelque sorte encore plus déroutant et absurde que la comédie musicale, qui a au moins eu la décence d'embrasser son kitsch inhérent. Y a-t-il jamais eu un moyen qu'un CGI-heavy Chats le film aurait pu être bon? C'est discutable, mais ces choix faits pour le processus d'adaptation auraient certainement pu être mieux exécutés.

