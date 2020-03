Si notre journal est massivement kidnappé par le smartphone entre les réseaux sociaux et les applications, cet appareil essentiel pour la plupart des gens pourrait cependant s’avérer dangereux pour la santé. Pendant la période du coronavirus, le nettoyage et la désinfection des écrans sont d’actualité et des corps pour nous protéger des germes et des bactéries qui y ont toujours proliféré.

Nettoyage régulier et périodique du smartphone est l’un des rares outils qui nous permet d’échapper à l’épidémie de coronavirus et, comme l’a expliqué Matteo Bassetti, directeur de la clinique des maladies infectieuses de l’hôpital San Martino de Gênes, “les smartphones peuvent être un réceptacle pour de nombreux micro-organismes, donc aussi pour les coronavirus. Mieux vaut bien les nettoyer tous les jours. “

Virus sur smartphone: comment le nettoyer et le désinfecter correctement

Il est également intervenu sur le sujet Massimo Andreoni, professeur de maladies infectieuses à l’université Tor Vergata de Rome: «Un virus a encore besoin de cellules vivantes pour se répliquer. Si vous traitez des patients avec des germes multirésistants, plusieurs précautions doivent être prises: comment utiliser des gants, désinfecter vos mains et ne pas utiliser le téléphone si vous ne vous êtes pas désinfecté les mains, afin que l’appareil ne puisse pas être contaminé “.

Nous devons donc suivre une série de conseils de nettoyage simples qui deviendront notre chemin de santé quotidien. Pour désinfecter notre smartphone par exemple, juste un peu de nettoyant pour vitres passé sur l’écran et le corps avec un chiffon humide. Malheureusement, l’utilisation d’alcool dénaturé n’est pas un désinfectant, car il agit comme un bactériostatique en ne tuant pas les germes.

Si vous voulez être du bon côté vous pouvez utiliser de l’alcool éthylique à 70% cil élimine complètement les germes de notre téléphone mobile, sinon vous devez recourir à des professionnels.