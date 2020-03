Comment le package de relance de 2 trillions de dollars contre les coronavirus affecte les startups – .

Le Capitole des États-Unis à Washington D.C. (. Photo / Taylor Soper)

Mercredi, le Sénat américain a adopté le plus grand plan de relance de l’histoire américaine pour protéger l’économie des effets de la pandémie de coronavirus. La législation prévoit des programmes de secours spéciaux pour les petites entreprises, qui ont été secoués par le virus et les ordonnances d’isolement répandues obligeant de nombreux Américains à éviter de sortir.

Bien que de nombreux aspects de l’impact de la législation sur les startups restent flous, le projet de loi décrit quelles entreprises seraient éligibles à l’allégement et quelle forme cette aide prendra. Nous mettrons à jour cette page au fur et à mesure que les détails seront aplanis.

Soulagement pour les startups: La législation prévoit 350 milliards de dollars pour les prêts aux petites entreprises afin de couvrir les dépenses pouvant aller jusqu’à huit semaines. Les entreprises éligibles peuvent demander des prêts allant jusqu’à 10 millions de dollars auprès de la Small Business Administration, selon le bureau de Maria Cantwell, une démocrate de Washington qui siège au Comité sénatorial des petites entreprises. Les fonds prêtés dépensés pour la paie, le loyer ou les services publics pourraient devenir des subventions qui n’ont pas besoin d’être remboursées si les entreprises conservent leur masse salariale actuelle.

Un montant distinct de 27 milliards de dollars ira aux secours et à l’assistance pour les petites entreprises et les organisations à but non lucratif, a déclaré le bureau de Cantwell. Ces fonds comprennent 10 milliards de dollars pour un nouveau programme de subventions d’urgence et 17 milliards de dollars pour couvrir tous les paiements pour les prêts nouveaux et existants avec l’administration fédérale des petites entreprises.

Quelles entreprises sont couvertes? Les entreprises de moins de 500 employés sont admissibles au programme de prêts aux petites entreprises.

Quelles entreprises sont exclues? Selon Axios, de nombreuses petites entreprises détenues par des sociétés de capital-investissement ne seraient pas éligibles au programme de prêts aux petites entreprises. Les petites entreprises avec des investisseurs en capital-risque qui contrôlent plus de 50% des actions avec droit de vote sont également disqualifiées, tout comme les entreprises liées au cannabis. Les startups soutenues par VC peuvent également être laissées de côté en raison des «règles d’affiliation» de la SBA. Lors de l’évaluation des effectifs d’une startup individuelle, SBA prend en compte le nombre collectif d’employés du portefeuille d’un investisseur.

L’éxéption: Les moyennes entreprises peuvent être en mesure de participer à un programme de prêt distinct dans le cadre d’un pool de prêts directs de 454 milliards de dollars. Les prêts auraient des conditions concernant la rétention des employés, les rachats d’actions et d’autres activités.

Plus d’informations: La National Venture Capital Association détaille certaines des autres ressources disponibles pour les sociétés financées par capital-risque. Betterfin a également une page FAQ ici.

Autres avantages pour les entreprises: La loi prévoit 221 milliards de dollars pour une série d’avantages fiscaux pour les entreprises, selon le Wall Street Journal.

Travailleurs de concert: Le projet de loi étend également l’assurance-chômage aux travailleurs des concerts et aux indépendants pour la première fois. Quelque 250 milliards de dollars couvriraient l’augmentation des prestations de chômage. Le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a demandé plus tôt cette semaine à la Maison Blanche de protéger les conducteurs dans le cadre des plans de relance.

Et après? La Chambre prévoit de voter vendredi sur le projet de loi, bien que ses dirigeants réfléchissent à la manière de procéder au vote tout en minimisant le risque de transmission du virus. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré jeudi que le projet de loi «sera adopté avec un solide soutien bipartisan».