Comment le PDG de Code Fellows, Jeff Malek, a reprogrammé ses rêves de rock star – .

Le PDG de Code Fellows, Jeff Malek, et son fiancé, Stephanie. (Photo gracieuseté de Jeff Malek)

Au début des années 1990, Jeff Malek s’installe à Seattle pour trouver sa fortune et se faire un nom dans un domaine émergent qui gagne en force et attire des talents.

Et non, nous ne parlons pas de la technologie et de l’ascension de Microsoft et d’autres dans le secteur (bien qu’un titre de journal des années 90 ait annoncé: «Plus d’emplois maintenant dans la technologie que le bois – les ressources naturelles tombent au 2e rang»).

Malek a été attiré par le Nord-Ouest pour sa scène musicale florissante, tirée par la chanson de sirène de l’album d’Alice In Chains “Dirt”.

Son objectif était de “devenir une star du rock multi-instrumentiste de renommée mondiale”, a déclaré Malek. Cela ne s’est pas tout à fait déroulé de cette façon. Titulaire d’un baccalauréat en sociologie, Malek a travaillé comme barman et serveur dans des bars et restaurants de Seattle, notamment dans le Deluxe Bar and Grill préféré de la ville natale et dans The Showbox.

Jeff Malek. (Photo des boursiers)

Au fil du temps, Malek a décidé de changer d’industrie. Il avait grandi autour des ordinateurs (son père travaillait pour IBM) et à l’université, il avait suivi un cours de musique et de technologie. Il a commencé à apprendre lui-même à écrire du code, en étudiant HTML, CSS et JavaScript. Il a obtenu un certificat en ligne de l’Université de Washington dans le langage de programmation C.

Son premier concert technologique a été un bref passage en tant qu’administrateur système Linux, suivi d’un emploi de programmeur junior dans une entreprise de commerce électronique. Il est devenu accro aux startups, travaillant pour ou aidant à co-fonder des entreprises comme 180solutions, Zango et BigDoor.

«Quitter le monde des startups et aller travailler en entreprise ne m’a jamais séduit. J’ai toujours été attiré par le risque et la récompense », a-t-il déclaré. “Le plus amusant de démarrer une entreprise est au tout début, construire un produit à partir de zéro.”

En juillet 2015, il a occupé le poste de directeur de l’exploitation chez Code Fellows, un camp d’entraînement basé à Seattle qui a diplômé plus de 1000 développeurs de logiciels en moins de sept ans. En 2017, il est devenu PDG.

D’une certaine manière, on a l’impression de boucler la boucle, a déclaré Malek.

J’aide au quotidien notre équipe à suivre le chemin que j’ai suivi.

«J’aide essentiellement notre équipe au quotidien à suivre le chemin que j’ai suivi», a-t-il déclaré, passant du secteur des services ou d’autres secteurs à un premier emploi technologique. Code Fellows vise à atteindre une démographie sous-représentée dans la technologie: la moitié de ses étudiants sont des femmes, la moitié sont issues de groupes minoritaires et l’organisation offre des bourses pour les inscrits à faible revenu.

Et Code Fellows a toujours une ambiance de démarrage, a déclaré Malek. L’organisation travaille à l’échelle internationale pour aider d’autres écoles à mettre en place des programmes de formation. Il a récemment voyagé à Amman en Jordanie pour aider à lancer un nouveau programme de codage financé par la reine du pays qui utilise le programme et la méthodologie de Code Fellows.

Les boursiers de Code se concentrent sur une formation intensive en personne qui prépare les gens à travailler en équipe dans une structure similaire à ce que les diplômés vivent dans leurs premiers emplois, a déclaré Malek.

“Ils essaient de commencer leur carrière”, a-t-il déclaré. «Ils ont hâte d’apprendre, ils ont faim, ils ont le courage de suivre la formation.»

Malek a peut-être mis de côté ses rêves de rock-star, mais n’a pas fait taire sa passion musicale. (Photo gracieuseté de Jeff Malek)

Et cette carrière musicale n’est pas complètement muette. En 2015, Malek a sorti un album solo “Never Settle Parfois” qui, selon lui, “fait toujours son chemin dans les charts!”

Nous avons rencontré Malek pour cet épisode de Working Geek, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: 3e et large au centre-ville de Seattle, en face du Pacific Science Center et de la Space Needle.

Types d’ordinateurs: Je suis un utilisateur Mac et j’ai généralement mon Macbook Pro 15 pouces avec moi.

Appareils mobiles: Pixel Android, iPad; mes écouteurs sans fil Bose sont mon appareil mobile préféré.

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: J’adore écouter des livres sur Audible et de la musique sur Spotify, r / drôle sur Reddit quand j’ai besoin de rire. Je pense que YouTube, Google Maps et Wikipedia sont trois des choses les plus incroyables sur Internet. Ableton Live et MOTU Digital Performer pour faire de la musique. J’adore tout AWS, plus récemment Lambda. Git et Github. Google Docs. Atlassian, Vim et Bash, au cours des années passées.

Le bureau de Malek et son écran large. (Photo des boursiers)

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? J’ai toujours aimé pouvoir travailler de n’importe où, avec un ordinateur portable. Mon bureau est assez minimaliste, mais j’aime mon grand moniteur Apple. J’ai une paire de baguettes et un pad d’entraînement à portée de main pour m’entraîner quand j’ai besoin d’une pause.

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Faites ce que vous aimez, mettez de l’amour dans ce que vous faites. Commencez la journée en faisant quelque chose de difficile, comme des pompes. Prenez un délicieux petit déjeuner. Prenez quelques minutes pour lire quelque chose de positif qui vous intéresse. Investissez dans un grand lit et une cafetière encore plus grande. Recherchez activement les pensées et les opinions des autres, en particulier ceux qui ne pensent pas, ne vous ressemblent pas ou n’agissent pas comme vous. Lorsque vous avez tort, diffusez que vous aviez tort. N’oubliez pas que les dirigeants peuvent et doivent changer d’avis. Faites ce que vous dites, dites ce que vous faites. Levez-vous, promenez-vous et parlez aux gens, en particulier lorsque vous vous retrouvez en train de regarder un appareil électronique avec frustration. Garde du temps. Entraine toi. Apprenez, grandissez, améliorez. Sois bon avec toi-même. Aie conscience. Exprimez votre reconnaissance et votre gentillesse. Élevez les autres. Gardez votre famille et vos amis en tête de liste des priorités.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? J’utilise LinkedIn plusieurs fois par jour pour le travail. Je ne suis plus un grand utilisateur de réseaux sociaux en dehors du travail, mais si je l’étais, ce serait Instagram. Je serais tout à fait à ce sujet “Gram. Peut-être Periscope aussi.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Zéro.

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? Plus de 20.

Comment dirigez-vous les réunions? Toujours avec des notes dans un document Google partagé, raccourci chaque fois que possible. Gardez le cap, mais laissez les bonnes conversations, parfois tangentielles, se produire. Respectez le temps. Le café et la nourriture sont utiles.

Les dirigeants de BigDoor Keith Smith, Matt Shobe et Jeff Malek dans les bureaux de l’entreprise dans le quartier de South Lake Union à Seattle en 2012.

Uniforme de travail quotidien? Confortablement rentré et boutonné, business casual. Je suis un grand fan de MTailor. La basket Adidas NMD R1 est la chaussure la plus confortable que j’ai jamais portée, j’adore. Pour la saison des pluies, j’aime aussi les bottes imperméables de Danner.

Comment prenez-vous du temps pour la famille? J’essaie de modéliser des amis et des membres de la famille qui sont vraiment bons en pointage. C’est une priorité très élevée, quelque chose sur laquelle je travaille toujours et que je n’ai pas bien géré par le passé.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? Je branche! Guitare, basse, claviers, batterie – n’importe quoi de musique. Passez du temps avec vos amis et votre famille.

Qu’écoutes-tu? Une playlist de favoris Spotify que j’ai faite, en tapant ceci, c’est “Lucky Man” de The Verve. Un de mes morceaux préférés. Avant cela, c’était «Steambreather» de Mastodon et «I Feel No Pain» de Diamond Head.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? The Wall Street Journal, Puget Sound Business Journal, blog de Brad Feld, LZ SundayPaper, Reddit, Medium, Crunchbase, Hacker News.

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? «Tout est génial: un livre sur l’espoir» de Mark Manson. Conseillé.

Oiseau de nuit ou lève-tôt? À la fois un oiseau de nuit et un lève-tôt. Je me sens mieux quand je dors de 4 à 5 heures.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? J’appellerais mes meilleures idées celles qui font rire les gens ou suscitent une autre bonne réaction, généralement dans l’instant. Si je savais d’où ils venaient, je serais là en ce moment.

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? J’aimerais en savoir plus sur le style de travail de Da Vinci ou de Dave Grohl. En fait, Dave Grohl’s.