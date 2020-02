Comment le roi de l’espace de Marvel a uni le nouveau Kree-Skrull EMPYRE

Hulkling’s l’ascension vers King of the Marvel Universe arrive et avec elle, tout comme l’histoire de la façon dont l’ancien Young Avenger est monté sur le trône en premier lieu. Avec Empyre arrivant en avril 2020, un nouveau one-shot explorera comment Hulkling est devenu le leader de la guerre Kree-Skrull contre nos héros et son voyage pour y arriver.

Lords of Empyre: Emperor Hulkling sera écrit par Chip Zdarsky (Spider-Man: Life Story) et Anthony Oliveira (War of the Realms: War Scrolls # 2) avec l’art de Manuel Garcia (Civil War: Black Panther) avec une couverture cosmique de Patrick Gleason (Amazing-Spider-Man). Le plan unique se concentrera sur la nouvelle voie audacieuse pour Hulkling devenir empereur, le nouveau chef de l’invasion Kree / Skrull.

L’événement Empyre verra Theodore “Teddy” Altman (Hulkling) prendre le trône en tant que Dorrek VIII pour diriger le Kree / Skrull dans une attaque contre la Terre. L’histoire découle d’un scénario de 2015 dans New Avengers où Teddy a découvert son héritage secret Kree / Skrull en tant que fils de Ryga’a, la reine de guerre des Skrulls et Soh-Larr, les Kree Ultra Warriors. L’ascendance de Hulkling en tant que premier enfant du Kree / Skrull lui donnera le rôle de roi de l’espace. Dans Incoming # 1, les Kree et Skrull, qui ont longtemps été ennemis, sont vus faire équipe sous son règne.

Le nouveau one-shot montrera aux lecteurs comment un Hulkling apparemment heureux abandonnera la Terre. Oliveira a décrit le «voyage des héros» de Hulkling et comment le livre explorera le coût d’être un roi.

Hulkling est l’un des personnages les plus cool de la bande dessinée moderne – il est le grand rejeton de deux empires couvrant les galaxies, mais en quelque sorte l’un de ses héros les plus doux, les plus gentils et les plus terre-à-terre », a déclaré Oliveira. «Cette histoire parle de vraiment plonger dans ce sentiment d’agitation et dans le voyage épique et classique de son héros – une romance croisée d’étoiles! Des combats spatiaux colossaux! Un prince perdu depuis longtemps! – ancré dans son cœur avec une question sur ce que cela pourrait signifier, et ce que cela pourrait coûter, d’être roi.

Le livre ajoutera un contexte bien nécessaire à la raison pour laquelle Teddy s’est éloigné de son fiancé Wiccan et Earth et a décidé de diriger les Kree et Skrull contre les Avengers. Il semble y avoir plus dans la mission de Teddy que ce que Marvel a laissé entendre. Lords of Empyre: Emperor Hulkling va être un livre émotionnel qui comblera les lacunes des événements d’Empyre. Avec une équipe créative aussi forte à la tête de la charge, cela semble être un lien à retenir.

Consultez la couverture de Gleason ci-dessous ainsi que la sollicitation du livre.

Lords of Empyre: Emperor Hulkling # 1 (sur 1)Écrit par Chip Zdarsky et Anthony OliveiraArt par Manual GarciaCouverture par Patrick GleasonL’enfant du héros Kree Mar-Vell et de la princesse Skrull Anelle, Dorrek VIII – connue sur Terre sous le nom de «Teddy» – a passé des années à échapper aux griffes des deux empires assoiffés de sang. Mais maintenant, le destin l’a rattrapé. Les mondes Kree et Skrull sont alignés – et seul un homme né des deux peut les diriger. Mais qu’est-ce qui a amené Hulkling à abandonner la Terre et les Avengers avec lesquels il a combattu? Et que deviendra son fiancé, le héros Wiccan? Les scénaristes vedettes Chip Zdarsky et Anthony Oliveira s’associent à l’artiste Manuel Garcia pour un one-shot à ne pas manquer! Dans les BD le 22 avril 2020.

