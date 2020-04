Comment le virus va changer de travail; le démarrage raté renaît; pas vos parents Lego – .

Voici ce dont nous parlons cette semaine sur le podcast ..

Bill Gates explique comment le travail changera après le coronavirus… et comment l’école ne devrait pas. Une startup de Seattle qui essaie de fabriquer un casque de football plus sûr obtient un nouveau souffle. Et Lego et Nintendo introduisent Super Mario dans le monde physique d’une manière surprenante.

Nous avons beaucoup de nouvelles techniques à discuter sur l'épisode de cette semaine:

Nous avons beaucoup de nouvelles techniques à discuter sur l’épisode de cette semaine:

Nouvelles sur la pandémie de COVID-19:

Microsoft affirme que son logiciel de collaboration Teams a battu un nouveau record d’utilisation, mais le nombre n’est pas tout à fait ce qu’il semble:

Bill Gates explique comment certaines formes de travail ne reviendront jamais à la «normale» après le virus et pourquoi il pense que l’école ne devrait pas trop changer:

Une startup de Seattle vend des jeux pour Slack mais… n’est-ce pas ce qui a ruiné Facebook?

Super Mario sort de votre système de jeu et entre dans le monde réel de Lego et c’est plutôt cool:

Et comment une diatribe de réchauffer un repas à emporter chic de Seattle s’est transformée en une force virale pour de bon:

Avec Todd Bishop de ., Monica Nickelsburg, Kurt Schlosser et Taylor Soper. Notre producteur de podcasts est Curt Milton. Notre musique à thème est de Daniel L.K. Caldwell.