Comment l’épidémie de coronavirus et le ralentissement de la chaîne d’approvisionnement affectent les startups de la côte ouest – .

Muna, un employé de Jet City Repair, aide à réparer un appareil. L’entreprise basée à Seattle ressent l’impact de l’épidémie de coronavirus due au retard d’une chaîne d’approvisionnement en Chine. (Photo de réparation de Jet City)

Matt McCormick prévoit toujours le nouvel an chinois. En tant que propriétaire de Jet City Device Repair à Seattle, il sait qu’il y aura deux semaines en hiver lorsque la société ne pourra pas commander de pièces en Chine. Mais le retard de cette année a été prolongé de plusieurs semaines – et il y a encore beaucoup d’incertitude quant à la date de sa fin.

L’épidémie de coronavirus qui a rendu malade plus de 80 000 personnes dans le monde affecte les économies et les entreprises du monde entier. Le Dow Jones a chuté de 4,4% jeudi – sa plus forte baisse de points dans l’histoire – et le S&P a enregistré sa pire journée depuis 2011.

Des startups telles que Jet City Device Repair qui s’appuient sur une chaîne d’approvisionnement basée en Chine ressentent le poids de cette crise sanitaire mondiale. La société basée à Seattle répare plus de 22 000 appareils chaque année, y compris ceux utilisés dans les écoles locales. Presque toutes ses pièces proviennent de Chine, où les usines peinent à rouvrir.

Il n’y a pas de remplacement pour la chaîne d’approvisionnement de la Chine – du moins pas aux prix que les consommateurs veulent payer

“Nous avons dû compter sur le marché intérieur”, a déclaré McCormick. “Ce n’est pas idéal – plus cher et de moindre qualité.”

McCormick a déclaré qu’une chaîne d’approvisionnement plus diversifiée pourrait aider à prévenir les problèmes à l’avenir.

Mais cela pourrait être un vœu pieux, selon Marc Barros, PDG du fabricant de matériel de photographe mobile basé à Seattle, Moment.

“Il n’y a pas de remplacement pour la chaîne d’approvisionnement de la Chine – du moins pas aux prix que les consommateurs veulent payer”, a-t-il dit. Barros a ajouté: “La Chine possède une connaissance approfondie de la fabrication que vous n’allez pas chercher ailleurs sans que les prix à la consommation se multiplient de manière significative.”

Plus de 2 700 personnes sont décédées du nouveau coronavirus. Et bien qu’il y ait des signes de ralentissement du virus en Chine, des épidémies en Europe et de nouveaux cas en Afrique ont alarmé l’Organisation mondiale de la santé. Les Centers for Diseases Control and Prevention ont déclaré mardi qu’ils se préparaient à une pandémie et ont averti les écoles et les entreprises de se préparer aux interruptions.

“C’est très effrayant ce qui se développe”, a déclaré Stephen Cheung, président du World Trade Center à Los Angeles. «Avant, il s’agissait de ce qui se passe en Chine. Mais il s’agit maintenant d’une histoire complètement différente sur «comment nous préparer à une pandémie». »

RealWear China et Tencent se sont associés sur un appareil qui permet aux médecins de dépister les patients et d’effectuer des tests. Cette photo représente un médecin de l’hôpital Huaqiao près de Shanghai, en Chine. (Photo RealWear Chine)

Dans les ports de la côte ouest de Los Angeles à Seattle, longtemps la porte d’entrée du pays vers l’Asie, les responsables ont déclaré qu’ils recevaient de nombreuses annulations de navires qui transportaient normalement des millions de jouets, de pièces automobiles, d’électronique et d’autres produits.

Ce qui complique les choses, c’est le manque d’informations fiables en provenance de Chine, a déclaré Nick Vyas, directeur exécutif du Center for Global Supply Chain Management de l’USC Marshall. Il s’attend à ce que les effets d’entraînement se poursuivent même après la résolution du virus.

«À long terme, ce sera une grande leçon pour beaucoup d’entreprises, petites, moyennes et grandes, pour faire face à des imprévus», a-t-il déclaré.

Ce plan est déjà en cours pour Mason, une startup de Seattle qui vend du matériel et des logiciels mobiles sur mesure aux sociétés pharmaceutiques, aux restaurants et à d’autres.

“Pour Mason, nous construisons une chaîne d’approvisionnement élastique avec une empreinte mondiale allégée qui a des redondances de la maison de conception, à l’acquisition de composants, à la fabrication de circuits imprimés et à l’assemblage final”, a déclaré Jim Xiao, PDG de Mason. «Cela nous permet de déplacer rapidement des centaines de SKU nécessaires pour fabriquer un seul appareil intelligent vers des endroits comme l’Inde et même plus tard cette année, fabriqués en Amérique.»

Pour certains fabricants de matériel, la crise a en fait ouvert des opportunités commerciales.

La société RealWear de Vancouver, Washington, vend des dispositifs de réalité augmentée à commande vocale montés sur la tête robustes que les travailleurs industriels utilisent pour les appels vidéo à distance, l’examen des documents et la visualisation des données, entre autres tâches.

RealWear China, la coentreprise de la société, a récemment établi un partenariat avec le géant chinois de la technologie Tencent pour développer une solution mains libres dans les hôpitaux chinois, a rapporté The Columbian. L’appareil permet aux médecins de réaliser des vidéoconférences mains libres avec des collègues distants et peut accélérer le processus de contrôle de la température corporelle.

Cela a ouvert un nouveau client potentiel pour RealWear, qui a levé un investissement de 80 millions de dollars l’année dernière.

«Il s’agit d’un exemple convaincant de la manière dont les entreprises technologiques peuvent travailler ensemble pour lutter contre le coronavirus», a écrit Bo Li, PDG de RealWear China, sur LinkedIn. «C’est pourquoi nous sommes fiers de travailler chez RealWear. Les start-ups comme la nôtre peuvent également jouer un rôle à fort impact dans cette crise en donnant aux gens des technologies spécialement conçues. »

