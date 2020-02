Comment les accords fiscaux sur les superproductions pour Tesla et Boeing ont influencé la recherche HQ2 d’Amazon – .

(Photo .)

Un rapport de Bloomberg révèle de nouveaux détails sur la pensée d’Amazon tout au long du processus de recherche HQ2 et comment son approche secrète et ses incitations fiscales ont tendu les relations avec les responsables de New York au point que le géant de la technologie s’est finalement retiré de la Big Apple.

Qu’est-il arrivé: Amazon a captivé le monde – pour le meilleur ou pour le pire – avec sa recherche d’un deuxième siège social nord-américain. Les villes et les États se sont affrontés pour mettre sur pied le meilleur ensemble d’incitations possible pour débarquer le géant de la technologie. Bloomberg a rapporté que Jeff Bezos était une force motrice derrière la poussée pour des incitations fiscales énormes. Il était motivé par deux accords passés, selon le rapport: une usine Tesla au Nevada qui a reçu 2,4 milliards de dollars en incitations à la suite d’une guerre d’enchères de cinq États et le paquet de 8,7 milliards de dollars de Boeing de l’État de Washington.

Ce que cela veut dire: Amazon a obtenu 238 réponses HQ2, mais le processus a également nui à l’image du géant de la technologie et a embrouillé les responsables dans les villes et les États qui n’ont pas réussi. La société a mis au rebut son livre de jeu traditionnel appelé «chariot de bienvenue» qu’elle a utilisé pour nouer des relations lorsqu’elle s’est lancée dans un projet dans un nouvel endroit, a rapporté Bloomberg. Amazon a renoncé à être ouvert et disposé à répondre aux questions sur ses plans et a préféré favoriser le secret et la conviction qu’il serait accueilli chaleureusement par les gagnants du HQ2, selon le rapport.

La stratégie changeante a semblé se retourner contre lui, alors que les responsables de New York en colère d’être laissés dans le noir ont semé les graines de la résistance à la proposition d’Amazon qui a finalement conduit la société à se retirer de l’accord Big Apple HQ2. Dans la foulée du processus, certains États se regroupent pour tenter de mettre un terme aux guerres d’enchères pour le développement économique de type HQ2.

Ce qu’Amazon dit: Amazon n’a pas répondu à notre demande de commentaires, mais la société a déclaré à Bloomberg qu’elle avait investi 270 milliards de dollars dans 40 États et créé plus de 500 000 emplois de haute qualité. Voici la déclaration d’Amazon à Bloomberg: «Nous travaillons en partenariat avec des centaines de communautés à travers le pays pour leur apporter de nouveaux emplois et investissements. Comme de nombreuses autres entreprises, nous sommes éligibles pour accéder à des programmes d’incitation créés et réglementés par les villes et les États pour attirer de nouveaux investisseurs – car ils savent que ces investissements rapportent un dividende à long terme sous forme d’emplois, de nouvelles opportunités économiques et de recettes fiscales supplémentaires. . “