Comment les Apple Mac triomphent dans les grandes entreprises

La nouvelle, que nous avons également reprise chez MCPRO, a été annoncée par IBM il y a trois mois: “Les utilisateurs de Mac sont plus productifs et heureux”, a-t-il déclaré. Pour éviter toute suspicion, en raison de son alliance stratégique avec Apple, il a soutenu ses conclusions dans une enquête menée auprès de tous ses employés dans laquelle il a déclaré que «par rapport aux utilisateurs de Windows, 22% plus d’utilisateurs de Mac OS dépassent les attentes en évaluations des performances ». En conséquence, en offrant la liberté de choix à ses employés, l’entreprise a expliqué qu’elle déployait 1 900 appareils Mac chaque semaine.

Ce n’est pas la seule grande entreprise dans laquelle une situation similaire est vécue. L’omniprésence de l’iPhone aux États-Unis et la poussée du BYOD ont amené les ordinateurs portables Apple aux portes de nombreuses entreprises. Cette poussée des utilisateurs a fait que, comme IBM, d’autres multinationales donnent à leurs employés la possibilité de travailler avec des Mac au lieu d’un PC Windows «traditionnel». Cisco, par exemple, une entreprise qui, il n’y a pas si longtemps, avait “déclaré la guerre” aux équipes d’Apple (apparemment ne respectait pas ses politiques de réseau) est maintenant que 10% des ordinateurs de ses employés sont Mac (plus de 35 000 ordinateurs).

En dehors de ce qui précède, la grande question est de savoir comment les équipements Apple sont intégrés dans un grand réseau d’entreprise, comment ils se conforment à la politique informatique de l’entreprise, la conformité et, bien sûr, probablement ce qui inquiète le plus les entreprises, le coût total de possession. Voyons ce qui se cache derrière les problèmes qui vous préoccupent le plus.

Le coût réel du Mac

Analysons tout d’abord au sein de l’entreprise, qui est la cible des équipes Apple: principalement créatives, cadres et travailleurs contraints de passer longtemps dans les scénarios de mobilité. Non seulement ils sont généralement des équipements plus légers, mais ils sont potentiellement confrontés à un nombre inférieur de menaces de sécurité, ce qui peut représenter de meilleures performances lorsqu’ils sont en dehors du réseau d’entreprise.

Deuxièmement, il n’est pas vrai que les équivalents Windows de ces ordinateurs soient beaucoup moins chers. Lorsque nous analysons la gamme portable élevée de marques telles que HP, Dell, Lenovo et d’autres, il est facile de découvrir des prix très similaires à ceux proposés par Apple. Ce qui nous amène à la dernière question: le TCO ou le coût total de possession.

À ce stade, il convient de revenir au rapport IBM. Combien cela coûte-t-il de maintenir votre base de Mac installée? Y a-t-il une différence par rapport à ce qu’il en coûte pour entretenir vos ordinateurs Windows? À ce stade, Fletcher Previn, IBM CIO, a expliqué que lorsque le nouvel équipement d’Apple a été lancé et intégré à l’infrastructure informatique de l’entreprise, la société a découvert qu’un seul technicien du service d’assistance était en mesure de gérer les besoins de 5 400 utilisateurs de Mac Pour le même nombre d’utilisateurs de systèmes Windows, IBM emploie jusqu’à 22 personnes. «Cela signifie que pour IBM, le support Windows est jusqu’à 186% plus cher que Mac», conclut-il.

Les comptes ne sont bien sûr pas toujours aussi simples. Soit en raison de la forte présence des Thin Clients dans certains secteurs (banque, assurance, centre de contact, etc.) soit parce que le passage au cloud a popularisé des technologies comme la virtualisation des postes de travail, analyser le coût réel de cette politique informatique il n’est pas toujours facile de calculer. Cependant, certains analystes suggèrent qu’une métrique que «nous pourrions acheter» dans une grande entreprise est qu’il serait logique que 15% à 25% des employés utilisent des ordinateurs Mac, un pourcentage qui pourrait croître dans les entreprises qui se concentrent sur le domaine créative

Gestion de l’échelle

Quel que soit le coût, l’un des problèmes qui a historiquement entravé la croissance du Mac dans les entreprises a été votre problème pour “grimper”. En d’autres termes, bien que la gestion de cinq équipes dans un studio de création n’ait jamais été un problème, le manque d’outils pour gérer des dizaines ou des centaines d’équipes a toujours été un grand «non à Apple» pour les DSI.

Cela a commencé à changer il y a quelques années avec l’introduction de l’iPhone et de l’iPad dans les réseaux d’entreprise, ce qui a amené de nombreuses entreprises à adopter Solutions MDM (Mobile Device Management) qui a permis de gérer de manière simple son immense parc de smartphones et de terminaux mobiles et que progressivement, ils ont également commencé à prendre en charge les ordinateurs portables Apple.

Mais Microsoft a également mis les batteries. Depuis Mac OS X Yosemite, Redmond soutient les équipes Apple dans leur Microsoft System Center, l’une des solutions de gestion d’infrastructure informatique les plus utilisées par les entreprises. De la part d’Apple, les outils de gestion des appareils iOS qu’il a mis entre les mains des entreprises ont été étendus à la gestion des appareils Mac à partir de Mac OS X Lion, libérant des API spécifiques pour des plateformes telles que VMware AirWatch.

Sauvegardes et reprise après sinistre

Il est vrai que de plus en plus d’entreprises s’appuient sur le cloud pour mettre en œuvre leur politique de gestion de la sauvegarde et de la reprise après sinistre. Dans le cas du cloud public, les différences entre Mac et PC sont minimes, car les principaux fournisseurs de cloud ont connecteurs pour les deux plates-formes.

Si nous gérons les copies de sauvegarde dans notre propre centre de données, les entreprises qui dépendent de Mac ont deux options. La première, si l’entreprise est petite, est que chaque équipe dispose d’un disque dur externe sur lequel des copies incrémentielles sont effectuées via l’outil natif «Time Machine» ou complet avec un logiciel de référence tel que «Carbon Copy Cloner».

Dans le cas de grandes entreprises, il sera nécessaire d’activer un ou plusieurs serveurs Mac OS dans le centre de données. À ce stade, il convient de noter qu’Apple a commencé à commercialiser son nouveau Mac Pro pour intégrer également un rack afin que ce soit une bonne idée à considérer lorsque nous commencerons à travailler avec un nombre important de machines. À partir de là, nous pouvons planifier des sauvegardes périodiques de chaque Mac vers un serveur Time Machine du département.

La sécurité

En raison de leur part de marché plus faible, le nombre de menaces de sécurité auxquelles sont confrontés les appareils Mac est nettement inférieur à ceux subis par les ordinateurs qui utilisent Windows. En d’autres termes, ce n’est pas que Mac est plus sécurisé que Windows (ce dont nous pourrions discuter) mais que l’intérêt des pirates pour attaquer ces systèmes est beaucoup plus faible.

Cela dit à la fois au niveau matériel (avec l’incorporation de Touch ID par exemple) et surtout dans le système d’exploitation lui-même, Mac OS a considérablement progressé ces dernières années dans le domaine de la sécurité.

Comme illustré, dans macOS Catalina, Apple a introduit son Gatekeeper une technologie qui garantit qu’un Mac n’exécute que des logiciels fiables. La solution vérifie désormais tous les problèmes de sécurité connus dans toutes les applications, tandis que les nouvelles protections de données nécessitent que toutes les applications obtiennent une autorisation avant d’accéder aux documents utilisateur.

En plus de macOS Catalina, tous les Mac avec la prise en charge de la puce de sécurité T2 verrouillage d’activation pour les rendre moins attrayants pour les voleurs. Enfin, avec la nouvelle application Find My, vous pouvez connaître l’emplacement d’un Mac perdu ou volé.

Les barrières entre PC et Mac dans les entreprises sont donc diluées et compte tenu du fait que la plupart des applications métier les plus importantes sont déjà bien multiplateformes, bien proposées en mode SaaS, il n’est plus si clair que le Mac ne fonctionne pas Je peux également régner dans l’entreprise.