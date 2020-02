Comment les crédits d’ouverture de BoJack Horseman préfiguraient la fin du spectacle

BoJack Horseman a pris fin après six saisons sur Netflix, et sa conclusion a été fortement suggérée par la séquence de crédits d’ouverture de l’émission. Créé par Raphael Bob-Waksberg, aux côtés d’une équipe comprenant l’animatrice Lisa Hanawalt (qui a ensuite créé le tristement éphémère Tuca & Bertie pour le service de streaming), BoJack Horseman a été lancé sur Netflix en 2014. Tout en recevant initialement des critiques mitigées , la série a conquis la critique et le public avec son animation époustouflante, ses gags hilarants, sa satire d’Hollywood et son approche des problèmes graves.

La fin de BoJack Horseman, après une saison finale surdimensionnée en deux parties, a été imposée après que Netflix ait décidé d’annuler la série, mais pas moins approprié à cause de cela. Les écrivains ont eu le temps de tirer une conclusion appropriée, qui trouve finalement une lueur d’espoir pour BoJack. Plutôt que de le tuer ou de l’envoyer dans une autre spirale descendante, BoJack Horseman choisit de suggérer que son protagoniste titulaire peut et change en effet pour le mieux, mais non sans aller au bord de la mort en premier.

Une telle fin n’est pas seulement parfaite et fidèle à l’histoire, aux personnages et aux thèmes de BoJack Horseman, mais c’est aussi celle qui a été établie par le merveilleux générique d’ouverture de la série. La séquence de titres pour BoJack a longtemps été un élément clé de la série, mais la fin le rend doublement. Les crédits incluent BoJack sous l’eau, apparemment noyé dans sa propre piscine, ce qui a conduit à la théorie populaire des fans selon laquelle le spectacle le tuerait de cette façon. Il le fait presque, en le faisant s’enivrer et se défoncer dans la piscine, apparemment mort dans la saison 6, épisode 15. Cependant, les crédits vont plus loin et continuent au-delà de lui étant sous l’eau, ce que BoJack Horseman fait finalement aussi .

Suite à la prise de vue de BoJack sous l’eau, nous voyons deux de ses amis les plus proches – Diane et M. Peanutbutter – le regarder d’en haut. Après cela, le générique se termine avec BoJack flottant au-dessus de la piscine, des nuances, regardant le soleil qui brille sur lui. Cela se reflète également dans la fin de BoJack Horseman. Après la noyade – et la visite de son propre purgatoire – le temps de BoJack se termine par un appel téléphonique à Diane – elle ne répond pas, mais elle est néanmoins à qui il tend la main avant de mourir, sauf, bien sûr, qu’il vit. Lorsque la finale de la série reprend, BoJack va en prison, mais est libéré à la sortie du jour et est ensuite récupéré par M. Peanutbutter. Ensuite, des interactions sincères avec le reste de ses amis, chacun a un rôle à jouer pour sauver BoJack et montrer qu’il peut changer. Il se termine par une note pleine d’espoir de BoJack; le soleil peut ne pas briller, mais la même implication est claire qu’il peut regarder vers le ciel. Il fait même écho dans la chanson qui joue à la fin de l’émission, avec les paroles: “Ne tenez pas votre tête si bas que vous ne pouvez pas voir le ciel.”

Bien sûr, BoJack Horseman saison 6 a également repensé le générique d’ouverture pour faire un voyage dans le passé, mettant en vedette des personnages clés de sa vie tels que Sarah-Lynn, Beatrice et Herb Kazzaz. BoJack se retrouve face à face avec ceux-ci dans l’épisode 15, mais peut-être plus important encore, à la fin, il a finalement dû faire face aux nombreuses choses terribles qu’il a faites aux gens de sa vie. Les crédits d’ouverture remaniés suggéraient que son passé le rattrapait et les conséquences auxquelles il devait faire face, et ils sont livrés en BoJack Horsemanfinit, à côté de ce message d’espoir.

