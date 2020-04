comment les fabricants jouent à faire semblant sur leurs mobiles

C’est en 2019 que nous avons vu l’essor photographique de la photographie prendre la forme qui prédomine aujourd’hui. Un bon nombre de capteurs peuplent pratiquement l’intégralité de l’ensemble de la proposition de smartphones. Le grand angle, le super grand angle et le téléobjectif ne suffisaient plus, lorsqu’un nouveau capteur a été introduit pour mesurer la profondeur de la scène, le capteur ToF. En ce sens, nous avons vu bon nombre des meilleurs téléphones portables déjà renouvelés. Des terminaux tels que le Galaxy S10 5G et le Huawei P30 Pro ont alors chanté plein.

En 2020, la tendance se poursuit dans cette gamme plus premium, qui se tourne vers capteurs et zooms encore plus grands avec de plus en plus d’agrandissements. Au point que 1000 euros ne suffisent plus pour marquer quelle est la meilleure proposition parmi les appareils aux ambitions les plus sublimes. Un bon exemple en est le récent Galaxy S20 Ultra et Huawei P40 Pro + – qui a besoin d’un deuxième zoom pour couvrir la gamme intermédiaire -, avec un prix respectif de 1359 et 1399 euros.

Bien sûr, il y a de bonnes raisons justifier les prix de cette nouvelle catégorie, dans un scénario dans lequel les mobiles durent de plus en plus longtemps, un regard simple sur les composants qui intègrent. Si tous sont nécessaires et s’il y a vraiment une demande de l’utilisateur, c’est un débat que nous laissons pour une autre fois. Mais ce n’est pas seulement sur ces terminaux haut de gamme que la nouvelle recherche de la meilleure proposition photographique fait des ravages. Pas beaucoup moins.

Vous n’avez qu’à regarder en arrière certaines des dernières versions des appareils dans les gammes intermédiaires. La grande majorité d’entre eux auront un grand module photographique à la hauteur de tout grand. Au moins, de l’extérieur et avant de l’utiliser, bien sûr.

Plus de capteurs; Pire?

C’est le cas du Realme X50 Pro 5G, la proposition la plus ambitieuse du deuxième constructeur d’Oppo en Espagne. 599 euros proposés, avec le dernier Snapdragon 865 à l’intérieur, avec 5G bien sûr, avec le coût que cela implique. Soyez le plus économique, pour un avantage de 110 euros, avec cette fonctionnalité à bord. Ce n’est cependant pas en échange du montant capteurs photographiques, car il en accumule quatre au total dans sa partie arrière.

64 mégapixels à bord de son appareil photo principal avec un capteur Samsung récent, que l’on retrouve également équivalent dans le catalogue Sony, avec une bonne technologie pour les terminaux de milieu de gamme en 2020. Et le reste? Connaître en détail les technologies des capteurs s’arrête ici. Et à l’exception d’un téléobjectif qui ne semble pas être mauvais, le grand angle donne des résultats très médiocres même sous une bonne lumière et le capteur de profondeur de 2 MP pourrait vraiment être évité.

Xiaomi Mi 10 Pro. Photo: Luis del Barco | Hypertextuel.

Ce scénario se répète sur la caméra avant, cette fois en passant par une découpe dans le panneau, avec un angle standard de résultats corrects et un grand angle qui laisse beaucoup à désirer. Une configuration photographique assez similaire au Realme 6 beaucoup moins cher, qui atterrit en remplaçant ce téléobjectif – l’un des deux objectifs qui fonctionne le mieux – par un objectif macro avec peu d’utilisation efficace. Quatre capteurs arrière, pour moins de 220 euros.

Quelque chose de similaire arrive au Mi 10 5G lui-même, qui contrairement à la version Pro – qui monte déjà à 999 euros – a quatre caméras arrière et deux d’entre elles sont des capteurs qui ne fournissent rien ou très peu: pour la profondeur et le mode macro.

C’est ce que nous voyons dans les propositions OnePlus pour le premier semestre 2020. Un OnePlus 8 atterrit perdre le téléobjectif que nous avons vu dans le OnePlus 7T en échange d’un macro capteur, ce qui rend difficile la justification du prix. Dans le modèle le plus avancé, le OnePlus 8 Pro, la marque devient un peu plus créative avec un filtre de couleur, qui reste à usage unique, uniquement en photographie et relégué à l’arrière-plan, caché, dans l’application appareil photo elle-même.

Un nouvel exemple de cette petite invasion que nous voyons dans l’Oppo Find X2 Lite, qui est arrivé cette semaine pour compléter ses frères aînés dans la lignée la plus respectée de la maison. Pour 499 euros, nous voyons, pour le moment uniquement au Portugal, un appareil photo principal qui correspond en apparence au même capteur que le Redmi Note 7 que nous avons déjà vu en 2019 et environ 150 euros, et sans base comme la stabilisation optique. Le reste des capteurs? Ils ne donneront guère de résultats rentables.

Et est-ce que comme nous l’avons mentionné, ce Find X2 Lite intègre un capteur principal d’un demi-pouce de taille – ou 1/2 “, quelque chose de commun jusqu’à cette année -, qui chute dans son grand angle jusqu’à un quart de pouce et jusqu’à un cinquième dans dans le cas des capteurs de profondeur et monochromes, ce qui signifie un quart et moins d’un sixième de la sensibilité à la lumière, directement à partir des principes physiques du fonctionnement du CMOS qu’ils équipent, bien que technologiquement le saut soit probablement plus important. En plus d’être deux extras qui ne peuvent guère être justifiés à la fois par les résultats attendus et par le prix auquel l’appareil atterrit.

Les nouveaux mégapixels?

Bien sûr, cette tendance se répète ad nauseum dans tous les types de mobiles, ceux-ci étant simplement une sélection des plus récents et représentatifs. De la série Galaxy A de Samsung – qui, en outre, fonctionne assez bien – dans ses propositions les moins chères au nouveau Redmi Note de Xiaomi, le P40 Lite de Huawei ou ses alternatives de Honor …

Realme X50 Pro 5G. Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Le nombre de caméras est devenu l’un des rares paramètres que les fabricants peuvent modifier de manière simple, directe et très bon marché. Une bonne partie de ces nouveaux capteurs utilisation absolument résiduellele cas échéant. Dans une offre entièrement saturée, il est facile de faire glisser l’utilisateur pour comparer la quantité plutôt que la qualité.

Tandis que D’une part, les composants physiques utiles sont retirés pour un espace précieux à l’intérieur des terminaux, de l’autre, des composants matériels que personne n’a revendiqués sont ajoutés. et que presque personne ne manquera quand, inévitablement, la tactique s’épuise et disparaît. Comme les modules motorisés l’ont déjà fait, ils ont tenté, fugitivement, de tuer l’encoche.

Alors que les fabricants sur Android se battent pour voir qui a plus et pas tant pour voir qui donne mieux, il y a ceux qui pensent à ce qui devrait rester articuler à nouveau le moins mérité et courageux est plus.