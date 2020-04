comment les habitudes d’écoute ont changé

Spotify a publié mercredi les résultats trimestriels correspondant au premier exercice de l’année, qui a été irrémédiablement marqué par la pandémie de coronavirus. Avec la mise en quarantaine et confinement Réparties à travers le monde, les plateformes de streaming sont également de bons indicateurs de l’évolution de nos routines.

Si, dans le cas de Netflix, cela s’est traduit par une augmentation inhabituelle des abonnements au cours de cette période, dans le cas de Spotify, ils n’ont pas dépassé les attentes, mais ils ne sont pas allés loin. Cela porte sur des chiffres qui porter le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de l’entreprise à 286 millions dans le monde (31% de plus que lors de la même période de l’année précédente) et celui de ceux affiliés à l’un des plans de paiement à 130 millions (une augmentation annuelle en pourcentage identique à la précédente).

Cependant, le revenu moyen par utilisateur premium – souscrit à un plan de paiement – obtenu par la plateforme a diminué par rapport au trimestre précédent (4,42 euros par personne contre 4,65 €). Comme ils l’expliquent, cela est dû à l’extension de nombreux plans promotionnels activés dans la dernière section de 2019, qui vous permettent d’utiliser le service à un prix inférieur.

Changements d’habitudes

Naturellement, le coronavirus a été l’un des facteurs sur lesquels l’activité quotidienne de Spotify a tourné ces dernières semaines. Pas seulement en termes opérationnels – déplacer l’équipement vers un travail à distance, réduire l’embauche ou voir diminuer le nombre d’interactions quotidiennes sur les marchés particulièrement touchés par la maladie, comme l’Espagne ou l’Italie– mais aussi en termes d’utilisateurs et de leur comportement lors de l’utilisation du service.

“Chaque jour ressemble maintenant au week-end”, disent-ils, se référant à la modification des routines matinales par les millions de personnes qui sont maintenant confinées chez elles, dont beaucoup sont incapables de travailler. De cette façon, ils ont connu une diminution de l’écoute grâce aux applications automobiles, aux accessoires portables et au Web, compensée par une augmentation “de plus de 50%” de celles intégrées dans les consoles TV ou jeux vidéo.

Le succès des cartes instrumentales et de relaxation, ainsi que des podcasts axés sur le bien-être et la méditation, directement liés au plus long temps passé à la maison. De même, «le temps d’écoute autour d’activités telles que la cuisine, les travaux ménagers, le temps passé en famille et la détente à la maison a augmenté à deux chiffres au cours des dernières semaines».

Des tendances qui devraient se poursuivre au cours des prochaines semaines, malgré le fait que dans plusieurs pays du monde ils prennent déjà les premières mesures visant à reprendre leur routine. À l’heure actuelle, les prévisions de la plate-forme suédoise sont bonnes, indiquant une croissance soutenue et avec le chiffre de 300 millions d’utilisateurs déjà en tête.

