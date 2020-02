Comment les pôles technologiques ont contribué à la crise du logement en Amérique – et ce qu’ils peuvent y faire – .

Maisons à San Francisco. (Photo Flickr / Chris Chabot)

La crise du logement aux États-Unis est un problème national, mais elle est particulièrement aiguë à San Francisco et à Seattle, qui abritent les plus grandes industries technologiques du pays.

Les «terribles jumeaux», comme le décrit le journaliste du New York Times Conor Dougherty, représentent une tempête parfaite de croissance rapide de l’emploi, un afflux de richesses et un zonage unifamilial rampant qui rend difficile la densification des logements. Dans une interview avec . cette semaine, Dougherty a expliqué comment les deux pôles technologiques sont devenus des centres d’opportunité pour certains tout en en éliminant d’autres.

“L’économie a changé de façon importante, ce qui rend les inégalités beaucoup plus structurelles”, a-t-il déclaré. “Et nous n’avons pas construit suffisamment de logements là où la prospérité se produit.”

Dougherty couvre l’économie et l’immobilier pour le New York Times et le Wall Street Journal pendant dix ans. Il nous a rejoint pour cet épisode du podcast . pour discuter de son nouveau livre «Golden Gates: se battre pour le logement en Amérique. “

Écoutez le podcast ci-dessus ou abonnez-vous à . dans votre application de podcast préférée et lisez les points saillants de notre conversation ci-dessous.

Conor Dougherty, journaliste au New York Times, auteur de «Golden Gates: Fighting for Housing in America».

Sur la résolution de la crise du logement: «Ai-je découvert une balle d’argent? Non. Mais je pense qu’il y a des endroits qui prennent des mesures positives. Minneapolis est devenue la première grande ville d’Amérique à mettre fin au zonage unifamilial. Cela ne signifie pas que vous pouvez construire un immeuble de grande hauteur à côté d’une maison unifamiliale. Cela signifie que vous pouvez mettre un appartement de grand-mère… dans l’arrière-cour… c’est une étape très positive. Il y a des endroits comme San Francisco qui, malgré ses nombreux problèmes, a dépensé une bonne somme d’argent pour le logement abordable. Il y a beaucoup de différentes étapes positives que nous pouvons prendre, mais si nous restons assis à attendre cette panacée, c’est ainsi que nous nous mettons dans le problème en premier lieu. “

Sur l’impact de l’industrie technologique: “[Tech] les entreprises croissent à un rythme que nous n’avons jamais envisagé, ce qui a probablement à voir avec la multiplication des logiciels … si vous pouviez faire croître des villes comme vous pourriez faire croître des entreprises technologiques, ce qui n’est pas physiquement possible, ce ne serait pas un problème … c’est presque comme le monde multiplié de bits qui se heurtent au monde très lent et linéaire de la construction de la ville. De toute évidence, le taux de croissance a rendu la tâche très difficile, car vous ne pouvez pas construire de villes à ce rythme. »

Sur la taxation des Big Tech pour financer le logement: “Qu’une entreprise comme Amazon choisisse ou non d’avoir un bureau dans une autre partie de cette région, je ne peux pas prédire … mais je pense que Seattle fait plus pour Amazon. Je pense que ces endroits font plus pour créer ces entreprises que ces entreprises pour créer ces endroits. Je le crois fermement. Regardez ce qui s’est passé avec ce truc HQ2, toutes ces villes bricolées se prosternent pour cette compétition ridicule et puis [Amazon goes] à New York et Washington D.C., que vous auriez pu prévoir. “

Sur l’augmentation de la densité de logements à proximité des pôles technologiques: «Ces entreprises sont les moteurs industriels de notre époque. Amazon, Apple, Google, Facebook, ainsi que leurs versions plus petites qui se trouvent dans le même espace, et d’autres sociétés du savoir. Ce sont les entreprises que les gens qui veulent faire mieux, gagner plus d’argent, devenir plus instruits, avoir la possibilité de s’améliorer grâce à la croissance économique, c’est là qu’ils ont cette opportunité. C’est l’escalator principal de notre société en ce moment. De la même manière que GM et Ford étaient à une époque différente. Cela me semble obscène – et honnêtement terriblement injuste envers le reste de l’Amérique … c’est beaucoup de gens, à moins qu’ils ne soient assez riches ou prêts à endurer beaucoup, ne peuvent même pas vivre près de ces puissances industrielles de notre temps que tous L’Amérique a joué un rôle minuscule dans la construction. »