Comment les scooters étaient du début du 20e siècle

Le matériel graphique d’intérêt historique regorge sur Internet. Photographies anciennes Ils ont été numérisés pour le plaisir de tous. Cependant, l’un des problèmes fréquents est que son origine n’est pas toujours indiquée et, parfois, il s’agit de photomontages ou a simplement été prise hors contexte.

D’une part, la décontextualisation de vieilles photographies est une ressource pour créer des mèmes à partir de images historiques ou mélanger des images récentes avec des événements passés. Il y en a de très drôles. Mais, à d’autres moments, la viralité est recherchée par la tromperie, et à titre d’exemple, les nombreuses photographies anciennes où l’on prétend que quelqu’un conduit un téléphone mobile des décennies ou des siècles avant son invention, ce qui nourrit ceux qui croient qu’il y a des voyageurs du temps entre nous.

Se méfier d’une vieille image est quelque chose qui peut facilement arriver si l’on regarde dans n’importe quel moteur de recherche d’images “XX Century Scooters”. Nous verrons des images du début du XXe siècle avec des gens montés sur ce qui semble être un scooter motorisé. Ils attirent l’attention sur la naïveté que nous présumons d’une invention récente et qui sont utilisés par des personnes dont les vêtements trahissent l’époque dans laquelle ils ont vécu. Heureusement, loin d’être des photomontages ou une blague orchestrée, les images sont réelles.

Ce que nous savons scooter en Espagne et qu’en Amérique latine est connu comme planche à roulettes ou planche à roulettes avec poignée, dans le monde anglo-saxon, on l’appelle un scooter, à ne pas confondre avec les motos de petite cylindrée. Son origine remonte au début du XXe siècle, et c’est une évolution du vélo, invention du XIXe siècle. Alors que le paternité vélo est attribué à l’allemand Karl Drais En 1817, qui évoluait vers ce que nous connaissons aujourd’hui avec de curieuses adaptations comme le vélocipède, nous ne savons pas exactement à qui doit la création du scooter ou du scooter.

La mode du scooter

Mais nous savons que les premiers scooters, appelés trottinettes, sont devenus populaires dans les rues des villes européennes et américaines dans les premières années du siècle dernier. Ses principaux utilisateurs étaient des enfants qui fabriquaient fréquemment ce moyen de transport, rudimentaire mais efficace, car il leur permettait de se déplacer dans la ville plus rapidement qu’à pied ou en courant.

Ça oui. Les premiers scooters ils ressemblaient plus à un vélo sans siège qu’à ceux d’aujourd’hui avec des roues, bien que les modèles électriques soient revenus à leur origine avec des roues plus grandes qui facilitent l’équilibre. Quant à la poignée, les scooters des XXe et XXIe siècles sont pratiquement identiques à l’exception des matériaux utilisés. En ce sens, les premiers scooters étaient essentiellement en bois, contrairement aux actuels avec dérivés métalliques ou plastiques plus léger et plus fort.

Mais laissons de côté les scooters du début du XXe siècle et concentrons-nous sur votre frère électrique ou motorisé. Son nom était Autoped, a visité les rues de New York entre 1915 et 1921 et était responsable de la maison Société autoped de Long Island. Exactement Avant que les enfants ne circulent dans les rues avec leurs scooters en bois, quelqu’un avait déjà pensé à créer des scooters métalliques avec moteur et roues épaisses pour que les adultes puissent circuler avec le maximum de confort que cet appareil permettait.

Un nouveau moyen de transport

Si vous regardez le AutopedEn raison de sa structure, de sa fabrication et de ses performances, il est plus similaire à son équivalent motorisé actuel, connu sous le nom de motos de scooter, qui se caractérisent par une cylindrée plus petite, des roues plus petites et une disposition du moteur. Fait intéressant, la moto est devenue populaire en même temps que l’Autoped est née, poussée par la montée de la Première Guerre mondiale (1914-1918), concours qui nécessitait un moyen de transport léger comme les chevaux mais motorisé pour être plus rapide et ainsi faciliter les communications.

Ainsi, bien que l’Autoped soit la famille du scooter, nous pouvons également attribuer la consanguinité à la moto. Les trois inventions sont devenues populaires au cours des premières décennies du XXe siècle.

Quant à ses caractéristiques techniques, l’Autoped se composait de roues de dix pouces. Pour conduire le scooter motorisé, il suffisait de déplacer la poignée sur le côté où vous vouliez tourner, comme sur un vélo ou une moto, qui à son tour faisait bouger la colonne de direction. Grâce à son moteur intégré à l’avant, l’Autoped pouvait atteindre des vitesses de entre 20 et 30 miles par heure. Au changement, entre 32 et 48 kilomètres à l’heure, plus ou moins la vitesse moyenne des scooters électriques actuels. Pour le reste, il pesait 90 livres (environ 41 kilogrammes), la poignée pouvait être pliée et avait un chevalet pour garder le autoped debout.

L’Autoped a commencé à vendre dans le automne 1915, et l’année suivante son brevet a été approuvé au nom de son inventeur, Arthur Hugo Cecil Gibson, qui l’appelait initialement véhicule autopropulsé ou, en espagnol, véhicule automoteur. Et même si au début la presse de l’époque n’était pas très convaincue, la curiosité du public l’a rendue populaire en peu de temps. En outre, dans la pratique, c’était un moyen de transport parfait pour parcourir de courtes distances dans la ville, la même raison pour laquelle les scooters électriques triomphent aujourd’hui dans les villes.

Au début, l’Autoped était destiné à un public spécifique, hommes d’affaires et professionnels, hommes ou femmes, qui auront besoin d’un autre moyen de transport pour se rendre sur leur lieu de travail. New York à cette époque commençait à être ce que nous connaissons aujourd’hui, avec des gratte-ciel et de longues avenues. Autoped a également connu du succès auprès de professionnels spécifiques tels que Service postal de New Yorket les militaires l’utilisaient fréquemment dans ses bases. Même la mafia est venue flirter avec des scooters électriques.

Un autre public qui a apprécié les avantages et la liberté de mouvement offerts par l’Autoped était les femmes. Qu’ils l’étaient ou non suffragettes, mouvement en plein essor à New York en 1915, la femme a trouvé dans ce moyen de transport un moyen de se déplacer en toute autonomie dans la ville.

Ainsi, tout était destiné à faire des scooters motorisés le moyen de transport le plus populaire dans les grandes villes du monde. Alors qu’il a commencé à vendre aux États-Unis, bientôt arrivé en Europe de la main de la société allemande Krupp. Mais comme nous le savons tous, le véhicule à moteur fabriqué avec la rue était la voiture. Qu’est-il arrivé à l’autoped?

Mettre de l’ordre dans le chaos

Avec un prix relativement bon marché, une bonne autonomie pour l’époque, confortable et facile à conduire pour tous, l’Autoped avait tous les ingrédients pour être le moyen de transport à la mode. De plus, parmi ses utilisateurs les plus connus figurent des noms comme Amelia Earhart, qui a déjà piloté des scooters motorisés dans les années 30 du siècle dernier ou des acteurs célèbres comme Humphrey Bogart.

Qu’est-ce qui a fait disparaître l’Autoped des rues? Pour cela, nous devons tenir compte de la façon dont les rues de 1915 ont été, l’année de la vente de l’autoped. Si vous jetez un coup d’œil à une photographie de la période prise à New York, vous verrez qu’en larges rues et avenues les passants coexistent à pied, les voitures tirées par des chevaux, les véhicules à moteur, de plus en plus populaires, et peut-être le tram étrange. Il feu de circulation Il n’avait pas encore été mis en œuvre partout. De plus, le feu de circulation automatique ne sera breveté qu’en 1917. Et la réglementation du trafic commence à se développer.

Ce sera précisément le développement du législation de la circulation ce qui limitera le champ d’action des Autoped et autres scooters motorisés, qui avaient joui d’une grande liberté mais qui peu à peu sont obligés de se conformer à certaines règles, telles que l’utilisation de l’immatriculation, que les voitures transportaient depuis le premier années du XXe siècle inspirées par la France, premier pays à introduire plaques d’immatriculation (1893).

Législation et vulgarisation moto Il a fait disparaître l’Autoped et ses héritiers. Ou plutôt évoluer. Son moment de gloire avait pris fin. Oui, de Autoped Nous avons les scooters actuels qui, au lieu de l’essence, utilisent l’électricité pour se déplacer. De plus, les scooters sont devenus motos scooter Nous le savons tous.

Quant à la situation du scooter, elle est similaire dans les deux cas, passés et présents. Tous deux ont du mal à prendre pied dans la ville. Cependant, bien que le premiers scooters Ils ont roulé dans les rues à un moment où la voiture commençait à devenir à la mode, les scooters actuels sont arrivés à un moment où la voiture est entrée en déclin, du moins le moteur à combustion.